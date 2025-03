Mare Fuori 5: dove eravamo rimasti? Cosa è accaduto nella quarta stagione

Dal 12 marzo i primi sei episodi di Mare Fuori 5 sono disponibili su Raiplay, in attesa della messa in onda in chiaro su RaiDue, a partire dal 26 marzo, ma dove eravamo rimasti e cosa è accaduto ai protagonisti della serie nella quarta stagione?

Ecco un riassunto dell’ultima puntata di Mare Fuori 4

Mentre si avvicina Mare Fuori 5, ricordiamo che la conclusione di Mare Fuori 4 si apre con l’esame di terza media di Diego (Enrico Tijani) che sostiene di nuovo la prova riuscendo anche a superarlo con grande gioia di Beppe (Vincenzo Ferrera), che orgoglioso di lui, lo abbraccia. Sempre più tragica invece la figura di Mimmo (Alessandro Orrei): il ragazzo riceve la visita di sua madre che lo supplica di ritirare la denuncia contro Wanda Di Salvo (Pia Lanciotti), pena la morte dei suoi fratellini. Raffaele/Micciarella (Giuseppe Pirozzi), nel cuore della notte, ha ancora incubi sulla morte dell’avvocato Alfredo D’Angelo (Giuseppe Tantillo) e viene svegliato da Luigi (Francesco Panarella), al quale racconta di aver ucciso l’uomo al Cimitero di Poggioreale, ricordando uno strano dettaglio: l’avvocato aveva nella sua auto un borsone vuoto. Luigi capisce tutto: i soldi dei Ricci sono nascosti al cimitero, probabilmente nella cripta di famiglia, e Alfredo voleva andare a rubarli e tenerli per sé.

Benché Enrico (Peppe Miale) avesse programmato una giornata in barca con Teresa (Ludovica Coscione) e Edoardo (Matteo Paolillo), quest’ultimo convince la ragazza a rimanere a casa con lui. Ormai Enrico è costretto a constatare che la figlia, nella sua ingenuità, non riesce a capire che Edoardo le impone la sua volontà e la manipola, usandola principalmente per i suoi scopi e i suoi soldi. E infatti dopo aver fatto l’amore con Teresa, Edoardo la lascia con un bigliettino, in cui le dice addio. Vuole tornare da Carmela (Giovanna Sannino), ma non prima di aver rovinato il prezioso Pollock di Enrico, simbolo della sua ricchezza ma anche del disprezzo che l’uomo ha sempre provato per il ragazzo.

Fuori con un permesso a Ferragosto, Edoardo incontra Carmela, chiedendole di ritornare con lui e di dividere insieme i soldi dei Ricci, ritenendo che al fianco di Teresa avrebbe dovuto sottomettersi alle regole che il padre di lei gli avrebbe imposto. Edoardo vuole conquistare Napoli e desidera farlo insieme a Carmela, promettendole che da quel momento si dedicherà solo a lei. Carmela lo perdona, mettendolo però in guardia: se la tradirà un’altra volta lo ucciderà. Insomma, i due ritrovano quel linguaggio criminale comune che li aveva messi insieme all’inizio, con un ulteriore crescita del personaggio di Carmela che sembra acquisire consapevolezza.

Gli amanti sfortunati di Mare Fuori: Carmine e Rosa

Rosa (Maria Esposito) prova il suo abito da sposa, ma la sua mente è pervasa dal ricordo del padre. Sofia (Lucrezia Guidone) e Rosa raggiungono, accompagnate da un autista, la chiesa dove si terrà il matrimonio. Rosa chiede a Sofia di precederla, preferendo rimanere sola ancora un po’. Nella chiesa c’è anche Maria (Antonia Truppo) che chiaramente vuole assistere al matrimonio della figlia, ma Carmine (Massimiliano Caiazzo) trova strano che Rosa non abbia ancora raggiunto l’altare, così esce dalla chiesa e la vede ai piedi della scalinata. I due non si scambiano nemmeno una parola, si guardano intensamente e Carmine capisce che lei non lo sposerà: Rosa chiede all’autista di portarla via, con evidente rassegnazione di Carmine che è costretto ad accettare la sua decisione.

Calata la notte, Luigi e Raffaele si fanno accompagnare dalla madre al Cimitero di Poggioreale, dove si sta recando anche Rosa con addosso ancora l’abito da sposa, probabilmente nell’intento di appropriarsi dei soldi della sua famiglia. Anche Edoardo è al cimitero, entra nel mausoleo della famiglia Ricci per cercare i soldi, ma scopre di essere stato battuto sul tempo: infatti il denaro è sparito e sono rimaste solo poche banconote. Mentre sta per uscire, Edoardo viene colpito violentemente alla testa con una pala, ma non vediamo chi lo colpisce. Prima di essere chiuso dentro il mausoleo, il giovane sorride mentre ha una visione di Teresa che si sveglia spaventata, e poco dopo muore. Sappiamo però che Luigi e Raffaele si erano schierati dalla parte dei Ricci e di Rosa, prima di scoprire dov’erano i soldi e tentare di rubarli.

Carmine e Futura entrano nel programma di protezione e Massimo (Carmine Recano) li lascia nella loro nuova casa in riva al mare. Il giovane è ancora triste per l’abbandono di Rosa, ma felice di avere al suo fianco Futura, la persona più importante della sua vita, e chiede a Massimo di allontanare Rosa dalla strada del male proprio come ha fatto con lui. Massimo e Carmine si salutano, consapevoli che il legame padre-figlio che li unisce durerà per sempre. Seduto sulla spiaggia Carmine, finalmente libero e sereno, sorride nel momento in cui Futura lo chiama “papà”.

Cosa aspettarci da Mare Fuori 5?

La serie riserverà sicuramente nuove sorprese. Sarà interessante vedere in che modo adesso Rosa Ricci consoliderà il suo potere all’interno del carcere e come erede unica del clan Ricci. Sarà sicuramente lei la protagonista di questa stagione, e sarà lei a condurre la trama principale. Non possiamo fare a meno di immaginare che, ora che Carmine è uscito di scena, arriverà qualche altro personaggio all’interno dell’IPM che le ruberà il cuore, per reiterare il forte connubio tra amore e morte che tanto ha tenuto i fan incollati alla stagione precedente. Sarà molto interessante anche capire quale sarà la sorte di Mimmo, personaggio sempre più tragico e in bilico tra sanità e follia, mentre chi scrive ha un debole particolare per il personaggio di Silvia (Clotilde Esposito), vittima degli eventi e delle macchinazioni altrui, sfortunata e sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sarebbe bello per lei un lieto fine. Ritroveremo in Mare Fuori 5 tutti i personaggi che abbiamo imparato ad amare nelle stagioni precedenti, e vedremo volti nuovi che porteranno nuove storie e turbamenti all’interno dell’IPM.

L’appuntamento è su Raiplay dal 12 marzo e poi su RaiDue in prima serata dal 26.