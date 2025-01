Supergirl: Woman of Tomorrow, trovati gli attori che interpreteranno i genitori di Milly Alcock

Preparatevi a conoscere i genitori in Supergirl: Woman of Tomorrow. David Krumholtz ed Emily Beecham interpreteranno i genitori della Ragazza d’Acciaio nel prossimo film, che sarà il secondo film del nuovo universo cinematografico DC Comics di James Gunn. La notizia proviene dalla newsletter Heat Vision di The Hollywood Reporter.

La newsletter non specifica se Krumholtz e Beecham interpreteranno i suoi genitori biologici, Zor-El e Alura della colonia kryptoniana Argo City, o se interpreteranno i suoi genitori adottivi umani, Jeremiah ed Eliza Danvers. Krumholtz, originario del Queens, New York, è noto soprattutto per il ruolo del sarcastico elfo Bernard, nella serie The Santa Clause, e ha recitato anche nelle serie televisive Numb3rs e The Deuce; recentemente ha interpretato il fisico Isaac Isidor Rabi nel film biografico di Christopher Nolan Oppenheimer. Beecham è un attore britannico noto a livello internazionale per il ruolo della Vedova nel dramma di arti marziali Into the Badlands della AMC; prossimamente sarà protagonista del dramma storico King and Conqueror della BBC/CBS e della serie 1899 di Netflix. Sia Krumholtz che Beecham hanno recitato nella satira hollywoodiana di Joel e Ethan Coen, Ave, Cesare, ma non hanno condiviso alcuna scena insieme.

Cosa sappiamo di Supergirl: Woman of Tomorrow?

Supergirl: Woman of Tomorrow è un adattamento dell’omonima miniserie in otto numeri di Tom King e Bilquis Evely, che vede l’eroina titolare impegnata in un’odissea nello spazio insieme a una giovane aliena, Ruthye, che vuole vendicare la morte della sua famiglia per mano del guerriero Krem delle Colline Gialle. Milly Alcock di House of the Dragon indosserà il costume rosso e blu della cugina di Superman, Kara Zor-El, mentre Eve Ridley (3 Body Problem) interpreterà Ruthye e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) interpreterà Krem. A mettere i bastoni tra le ruote a tutta la faccenda c’è il cacciatore di taglie alieno Lobo, che sarà interpretato dall’ex star di Aquaman Jason Momoa. Il film sarà diretto da Craig Gillespie di I, Tonya, da una sceneggiatura dell’attore e scrittore Ana Nogueira. Le riprese del progetto sarebbero iniziate questa settimana a Londra, in Inghilterra.

Nel film Supergirl del 1984, Alura e Zor-El erano interpretati rispettivamente da Mia Farrow e Simon Ward; i genitori adottivi non erano inclusi nel film. Nella recente serie televisiva Supergirl, diretta da Melissa Benoist, Alura è stata interpretata da Laura Benanti e successivamente da Erica Durance (Lois Lane di Smallville), mentre Zor-El è stato interpretato da Robert Gant e successivamente da Jason Behr. Jeremiah ed Eliza Danvers sono stati interpretati da una coppia di attori che hanno familiarità con il franchise di Superman : l’originale Supergirl cinematografica Helen Slater e l’Uomo d’Acciaio di Lois and Clark: The New Adventures of Superman Dean Cain. Supergirl: Woman of Tomorrow uscirà il 26 giugno 2026.