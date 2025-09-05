Man of Tomorrow: James Gunn fornisce aggiornamenti sul film e sul titolo

Superman (qui la nostra recensione) è stato un successo al botteghino da 600 milioni di dollari per la DC Studios e, mentre continuano le discussioni su quanto sarà grande il profitto del primo film della DCU, i dirigenti della Warner Bros. Discovery sono probabilmente felici che il marchio DC non sia più agli sgoccioli. Il 2026 vedrà ora l’uscita di Supergirl e Clayface, due adattamenti molto diversi della DC Comics. Il primo è il prossimo capitolo della “Superman Saga”, mentre il secondo è un film horror vietato ai minori che esplorerà gli angoli più oscuri di Gotham City. Nel 2027, invece, uscirà Man of Tomorrow, un sequel di Superman che non è un sequel, con David Corenswet e Nicholas Hoult.

Il progetto è attualmente avvolto nel mistero, ma il regista James Gunn ha condiviso oggi alcuni aggiornamenti tramite il proprio profilo Threads. Alla domanda su quanto abbia scritto di Man of Tomorrow, il co-CEO della DC Studios ha risposto: “Tutto. Sono solo nella fase necessaria e lunga di riscrittura e riscrittura. È stato molto divertente. Sto cercando di finire qualcosa prima che Peacemaker vada in onda, perché ci piace guardarlo non appena esce“. Molti fan si sono poi chiesti se il film potesse intitolarsi Superman: Man of Tomorrow, nonostante non sia un semplice “sequel”. Ebbene, Gunn ha ora confermato che manterrà solo Man of Tomorrow.

Alcuni potrebbero obiettare che l’aggiunta di “Superman” renderebbe più facile la commercializzazione, ma L’Uomo d’Acciaio è stato un successo nel 2013 senza il bisogno di avere il nome del protagonista nel titolo. Inoltre, Gunn non sembra essere un grande fan dei sottotitoli (ha eliminato Legacy da Superman e Woman of Tomorrow da Supergirl). Non sono ad ora state fornite ulteriori indicazioni sul film, per cui la trama e i personaggi che saranno presenti nel film restano un mistero, anche se recenti indiscrezioni parlano di una grande squadra di supereroi. La cosa potrebbe però essere infondata, in quanto non è noto se la sceneggiatura di Gunn sia stata letta anche da altre persone.

Cosa sappiamo su Man of Tomorrow, sequel di Superman

Tramite il proprio profilo Instagram (qui si può vedere il post), James Gunn ha infatti rivelato che il seguito del suo film su Superman si intitolerà Man of Tomorrow. Il film DC arriverà nelle sale il 9 luglio 2027. L’annuncio è stato accompagnato da una nuova immagine DC di Lex Luthor con indosso la sua tuta da guerra viola e verde dei fumetti, mentre Superman sorride al suo fianco.

Sia David Corenswet che Nicholas Hoult hanno confermato il loro ritorno nel sequel del film su Superman, condividendo anche dei post sui loro account Instagram (qui quello di Corenswet e qui quello di Hoult), anticipando così un nuovo scontro tra i loro personaggi ma anche una potenziale alleanza.

Il nuovo film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi non ci sono indizi di nessun tipo sulla trama, anche se alcune speculazioni suggeriscono una storia che va da una collaborazione tra Superman e Supergirl a una storia che coinvolge The Authority.

Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni su questo prossimo progetto.