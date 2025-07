Superman vola a 217 milioni di dollari a livello globale mentre Lilo & Stitch sfiora il miliardo

“Superman” ha dominato il box office, incassando 217 milioni di dollari a livello globale, con un totale di 217 milioni di dollari. Questa ripartizione include 95 milioni di dollari all’estero e 122 milioni di dollari negli Stati Uniti. Gli incassi al botteghino internazionale sono stati leggermente inferiori alle aspettative.

James Gunn ha diretto l’apprezzato “Superman“, con David Corenswet nei panni dell’Uomo d’Acciaio e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane. Nel nuovo film, l’eroe ottimista cerca di dimostrare al mondo di combattere per il bene dopo che il malvagio miliardario della tecnologia Lex Luthor (Nicholas Hoult) tenta di screditarlo. Il film, con un budget di 225 milioni di dollari, segna un importante rilancio dell’Universo DC, sostenuto dalla Warner Bros. Dopo il fallimento dell’ultima serie di film sui supereroi con “Flash”, “Aquaman e il regno perduto” e altri, Gunn e Peter Safran sono stati assunti nel 2022 per rinnovare i DC Studios. Hanno delineato un piano decennale di storie interconnesse e spin-off, tra cui “Supergirl” e “Clayface” nel 2026.

L’appeal globale sarà fondamentale per la longevità del franchise sul grande schermo. Nel caso di “Superman“, i paesi con i maggiori incassi sono stati il Regno Unito con 9,8 milioni di dollari, il Messico con 8,8 milioni di dollari, il Brasile con 5,9 milioni di dollari e l’Australia con 5,3 milioni di dollari. Il film è stato un fiasco in Cina, incassando solo 6,6 milioni di dollari nel weekend di apertura. A titolo di paragone, “Jurassic World – La Rinascita” ha debuttato lo scorso weekend in Cina con 25 milioni di dollari.

Al secondo posto nelle classifiche internazionali, “Jurassic World – La Rinascita” della Universal ha incassato 68 milioni di dollari da 82 mercati esteri nella sua seconda uscita. Queste vendite di biglietti portano il totale internazionale dell’avventura sui dinosauri a 297 milioni di dollari. “Jurassic World – La Rinascita“, che ha rilanciato la saga pluridecennale con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, ha superato il traguardo dei 500 milioni di dollari a livello globale, incassando finora 529 milioni di dollari. Il terzo posto è andato a “F1: Il Film“, che ha incassato 38,5 milioni di dollari all’estero e 51,5 milioni di dollari al terzo giro di pista. Il film di Apple Studios, con Brad Pitt, si sta avvicinando in modo impressionante ai 400 milioni di dollari in tutto il mondo. I ricavi ammontano attualmente a 257 milioni di dollari all’estero e 393 milioni di dollari a livello globale, rafforzando la sua posizione di film Apple con il maggiore incasso fino ad oggi.

Intanto “Lilo & Stitch” della Disney è a un passo dal diventare il primo film da un miliardo di dollari dell’anno. Il remake live-action è diventato estremamente redditizio, generando 579 milioni di dollari all’estero e 994 milioni di dollari a livello globale dopo otto settimane sul grande schermo. Questo è un sollievo per la Disney perché un altro film ad alto budget, “Elio” della Pixar, sta crollando con 53 milioni di dollari a livello internazionale e 117 milioni di dollari in tutto il mondo. Nonostante le recensioni positive, il film con un budget di 150 milioni di dollari concluderà la sua corsa al cinema con una grave perdita per lo studio.