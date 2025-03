The Immortal Man: Steven Knight aggiorna sull’uscita del film di Peaky Blinders

I fan attendono con impazienza il prossimo film di Cillian Murphy, che lo riporterà al suo ruolo più iconico di Thomas Shelby dopo aver vinto un Oscar per Il discorso del re. Per ordine di Netflix, i fan stanno ricevendo il tanto atteso film Peaky Blinders The Immortal Man, che riunisce l’attore preferito dai fan con il collaboratore di lunga data Steven Knight e una sfilza di volti nuovi nel cast. Il film è al centro dell’attenzione e sembra che Netflix stia sfruttando al massimo l’hype dando a un lungometraggio un’uscita nelle sale.

Knight, che sta attualmente promuovendo il suo nuovo spettacolo A Thousand Blows, ha parlato con The Playlist e ha rivelato che l’uscita nelle sale è in programma per il prossimo film. Il regista ha riflettuto sulla popolarità del programma nei suoi primi giorni e su come ora voglia offrire ai fan un’esperienza di comunità nei cinema. “Non è mai stato promosso in modo massiccio, ma la gente lo ha semplicemente scoperto e se ne è parlata”.

Ha inoltre aggiunto che spera di offrire la giusta esperienza cinematografica ai fan: “E visto quanto sono appassionati, voglio davvero che guardino tutto questo insieme in un unico edificio perché la comunicazione è stata tutta virtuale, il che va bene. Ma voglio che questo sia nei cinema, in modo che le persone possano sedersi lì insieme e guardare ciò che accade”. Quando gli è stato chiesto se il film uscirà nelle sale, ha rivelato:

“Sì. Beh, l’ho appena annunciato. Quindi sì.”

Chi recita in “Peaky Blinders”?

Il film ha aggiunto una serie di volti nuovi, tra cui Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth e altri ancora. I fan hanno visto le prime immagini del set che li hanno entusiasti: “Abbiamo, credo, i migliori talenti della recitazione britannica tutti insieme”, ha detto Knight parlando di quella schiera di attori. Il cast di The Immortal Man è completato anche da Paul Anderson, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peckand e Stephen Graham. Il creatore ha anche rivelato di aver visto le prime montature e che le performance lo hanno impressionato: “È incredibilmente bello”.

Mentre la fine della sesta stagione della serie Peaky Blinders nell’aprile 2022 sembrava definitiva, il film in uscita è destinato a costituire un epilogo della serie. Vedremo la storia familiare spostarsi nella seconda guerra mondiale e delineare come una guerra globale può influenzare la scena del crimine clandestino.