The King of Kings: il film sulla vita di Gesù supera l’incasso di Parasite negli USA

Il film d’animazione coreano The King of Kings ha superato Parasite di Bong Joon-ho, vincitore dell’Oscar, diventando il film coreano di maggior incasso negli Stati Uniti. Prodotto dalla casa di animazione coreana Mofac Studio, The King of Kings ha incassato finora 54,7 milioni di dollari al botteghino, superando Parasite, che in precedenza aveva incassato 53,8 milioni di dollari durante la sua programmazione.

Scritto e diretto dal CEO di Mofac Studio Jang Seong-ho, The King of Kings è basato sul libro di Charles Dickens intitolato “La vita di Nostro Signore”. Il film segue la vita di Gesù Cristo dalla nascita alla resurrezione. The King of Kings ha raggiunto questo traguardo al botteghino a sole tre settimane dalla sua uscita negli Stati Uniti, l’11 aprile, uscendo nelle sale poco prima delle vacanze del Venerdì Santo e di Pasqua. Con un incasso di oltre 14,6 milioni di dollari in prevendita, il film è stato distribuito da Angel Studios, che si è occupata anche di Sound of Freedom e The Chosen.

Il cast vocale del film include Pierce Brosnan, Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Uma Thurman e Forest Whitaker. The King of Kings è uscito anche nel Regno Unito, in Australia, Canada, Messico, Taiwan e Filippine, tra gli altri, con prossime uscite cinematografiche previste in Spagna e in Corea del Sud durante l’estate.

Lo sceneggiatore e regista Jang è uno dei massimi esperti di effetti visivi della Corea del Sud, con crediti nel film di successo Joint Security Area, così come in Last Knights e Sympathy for Mr. Vengeance.