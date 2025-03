Dune 3, Hans Zimmer fornisce un intrigante aggiornamento: “E’ molto complicato”

Dopo il successo del suo primo Dune nel 2021 e del suo acclamato sequel Dune – Parte Due lo scorso anno, la prossima impresa del regista Denis Villeneuve sarà l’adattamento di Messia di Dune, il secondo romanzo della serie di Frank Herbert. Come precedentemente riportato, Dune 3 è attualmente previsto per il dicembre 2026 e le riprese del progetto dovrebbero iniziare quest’estate. Hans Zimmer, dopo aver composto la colonna sonora dei primi due film, tornerà a ricoprire il proprio ruolo anche per questo nuovo capitolo.

Durante una recente sessione di domande e risposte per il documentario Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert, Zimmer ha parlato brevemente dello stato di Dune 3: “La colonna sonora di Dune – Parte Due è stata scritta prima che Denis iniziasse a girare perché non abbiamo avuto il via libera per molto tempo. Ho iniziato a scrivere la musica di Messiah? No, non ancora. Oh, Dio, è una cosa molto complicata, ma adoro lavorare con Denis, quindi mi concentrerò solo su questo, nient’altro, e passerò il tempo a farlo”. Tuttavia, non è chiaro se si riferisca al film nel suo complesso o solo alla sua colonna sonora.

Come interpretare le parole di Hans Zimmer per Dune 3

L’uso della parola “complicato” da parte di Hans Zimmer è interessante se si considera la storia di Messia di Dune. I primi due film di Villeneuve adattano il primo libro della serie di Herbert, ma il seguito dell’autore è una svolta abbastanza significativa. Esso riprende la storia 12 dopo gli eventi che concludono il primo romanzo, con l’inizio della guerra santa di Paul. Il libro sovverte poi molti elementi della tipica narrazione epica fantascientifica, evidenziando i pericoli delle figure di messia.

Senza fare spoiler sul libro, Messia di Dune è un racconto meno diretto, con molta meno azione epica rispetto a quella che Villeneuve ha incluso nei suoi primi due film. Adattare tutto ciò in un blockbuster di grande budget che piaccia ai fan dei primi due film sarà un compito impegnativo e potrebbe richiedere alcune deviazioni significative dal materiale di partenza. L’uso della parola “complicato” da parte di Zimmer, anche se si riferisce solo alla sua colonna sonora, indica il compito arduo che sia lui che Villeneuve devono affrontare per creare un film mainstream di successo, pur rispettando il materiale di partenza.

