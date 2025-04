Il prossimo film di Martin Scorsese riceve un aggiornamento sulle riprese da parte di Dwayne Johnson

Il prossimo film di Martin Scorsese potrebbe essere stato svelato grazie a un nuovo aggiornamento sulle riprese da parte di Dwayne Johnson. Nel febbraio 2025, è stato riferito che l’ottantaduenne regista stava sviluppando un film drammatico senza titolo descritto come una sorta di Goodfellas incontra The Departed ambientato alle Hawaii, con Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio ed Emily Blunt nel cast. Il progetto avrebbe scatenato un’aggressiva guerra di offerte tra diversi studi cinematografici, con la 20th Century Studios della Disney che sembrava averla spuntata. Tuttavia, Scorsese ha molti film in cantiere, quindi non è chiaro quale sarà il suo prossimo progetto.

Ora, il prossimo film di Scorsese potrebbe essere stato appena svelato. Durante una recente apparizione al The Pat McAfee Show, Dwayne Johnson ha condiviso un aggiornamento sulle riprese del film senza titolo di Scorsese ambientato alle Hawaii, dicendo che sarà girato entro il prossimo anno. L’attore ha anche espresso il suo entusiasmo per il fatto di recitare in una potente storia di gangster mai raccontata prima, diretta da Scorsese, che è stato profondamente ispirato dalla sua profondità culturale e dai temi del recupero del patrimonio culturale. Leggi i suoi commenti completi o guarda il video qui sotto:

Abbiamo dato il via al progetto. Abbiamo chiamato Scorsese e abbiamo avuto un incontro con lui, gli abbiamo presentato l’idea e lui l’ha adorata. È rimasto sbalordito dal fatto che questa storia non fosse mai stata raccontata… L’idea di raccontare questa storia con Scorsese; nessuno fa film di gangster meglio di Martin Scorsese. È il migliore in assoluto. È sul Monte Rushmore insieme ai grandi registi. Nessuno lo fa meglio di lui. Ma penso che ciò che lo ha davvero stimolato in questo progetto sia l’idea di un uomo che si ribella: sì, un gangster, sì, un padrino, e sì, spietato, ma che si ribella anche per rivendicare ciò che gli è stato rubato, ovvero la cultura e la terra.

Cosa significa questo per il prossimo film di Martin Scorsese

Potrebbe essere stato appena rivelato

Da quando Killers of the Flower Moon è uscito nelle sale nell’ottobre 2023, Martin Scorsese ha esplorato una serie di possibilità per il suo prossimo film, a partire da A Life of Jesus, basato sul libro di Shūsaku Endō, e da un film biografico su Frank Sinatra con DiCaprio, entrambi i quali avrebbero incontrato degli ostacoli. Più recentemente, il film Devil in the White City sarebbe stato ripreso dalla 20th Century Studios, seguito da un adattamento di Gilead in fase di sviluppo presso la Apple, con Scorsese e DiCaprio impegnati nella regia e nella recitazione di entrambi.

Tuttavia, considerando i commenti di Dwayne Johnson, sembra che il film poliziesco ambientato alle Hawaii sarà il prossimo film di Scorsese. Secondo quanto riferito, il progetto ha scatenato una guerra di offerte a cinque tra diversi studi, tra cui Amazon, Apple, Warner Bros. e Netflix, con la 20th Century Studios della Disney che sembra aver avuto la meglio alla fine. Ora, se le riprese inizieranno entro il prossimo anno, come afferma Johnson, il film potrebbe uscire alla fine del 2026 o all’inizio del 2027.