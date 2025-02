Venom, Todd McFarlane non condivide il tono dei film: “Non è un bravo ragazzo”

Nonostante le recensioni negative, Venom è stato un successo nel 2018. Con un incasso di 856 milioni di dollari al botteghino mondiale su un budget di produzione di 116 milioni di dollari, il successo del film è continuato quando è arrivato sui supporti fisici (si dice che abbia guadagnato 70,7 milioni di dollari nelle vendite di DVD e Blu-ray).

Venom: La furia di Carnage e Venom: The Last Dance non hanno avuto lo stesso successo, guadagnando rispettivamente 501,5 milioni di dollari e 474,5 milioni di dollari, ma la Sony Pictures ha comunque guadagnato un sacco di soldi dal Protettore Letale.

Todd McFarlane e David Michelinie hanno co-creato l’iconico cattivo che però ha poco in comune con l’interpretazione di Tom Hardy di Eddie Brock. Parlando con CBR, McFarlane ha condiviso i suoi pensieri su come Venom è stato tradotto sullo schermo e sulla sua evoluzione da cattivo ad antieroe. “Beh, non ho avuto, non ho avuto alcun contributo in nessun film e, ripeto, non mi dà fastidio, giusto? Come se capissi quali sono le regole. Quindi hanno fatto il loro film. Hanno avuto successo, giusto?” ha iniziato. “Tom Hardy, sai, ha fatto una cosa carina. L’ho incontrato per la prima volta, sai, circa un mese fa o qualcosa del genere.” Lo sceneggiatore ha continuato spiegando che Hardy ha fatto un film giusto per come era stato scritto, ma che lui avrebbe senza dubbio fatto un film diverso se glielo avessero chiesto.

Il creatore del fumetto ha continuato, “Venom non è un bravo ragazzo, come nella mia mente, come se avessero trasformato Venom in una specie di bravo ragazzo dopo che me ne sono andato, giusto? Quindi nella mia mente, era un cattivo, e quindi è diventato un cattivo, e poi me ne sono andato.” “E così è stato, è stato quando ho voltato le spalle che all’improvviso, ero tipo, Di cosa parli? Venom è un bravo ragazzo. E quindi penso che le mie tendenze siano sempre di andare un po’ sul dark e sul serio”, ha aggiunto McFarlane.

Quindi, come la maggior parte dei fan, c’è molto che lui cambierebbe del franchise di Venom. Il principale tra questi sarebbe portare il cattivo di Spider-Man su una strada più dark e molto più adulta.

“Avrei Venom. Sarebbe stato un film vietato ai minori se avessero detto, ‘Todd, ti metto al comando.’ Ma nessuno ha chiesto. Quindi va bene. Sì, cercano di renderli molto riconoscibili”, ha spiegato McFarlane. “Di nuovo, di nuovo. Tutti hanno un’attività e cercano di fare del loro meglio per la loro attività, e vogliono avere un pubblico il più vasto possibile, giusto?”.