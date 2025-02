Superman: James Gunn conferma che le ali di Hawkgirl sono organiche

L’universo DC è molto ricco, i suoi personaggi vantano origini multiple e sono stati reinventati e reinterpretati in innumerevoli occasioni, e questo vale anche per i personaggi che vedremo nel Superman di James Gunn. Le vecchie storie sulle origini si mescolano con quelle nuove e, a seconda dell’epoca, eroi e cattivi noti possono finire per essere del tutto irriconoscibili.

Sebbene sia una situazione che genera confusione nei fan occasionali dei fumetti, offre a registi come James Gunn molti spunti da cui trarre ispirazione. In Superman, sembra destinato a dare una nuova svolta al team della Justice League International. Hawkgirl sarà tra le loro fila, ma Isabella Merced interpreterà Shiera Sanders Hall, Shayera Hol o Kendra Saunders? Quest’ultima sembra la più probabile, ma la trama si è infittita con nuovi commenti di Gunn sui social media.

Dopo aver confermato che Hawkgirl della DCU avrà ali organiche, i fan ora si chiedono esattamente quale versione dell’eroina vedremo in Superman quest’estate. Come ha affermato un fan su Reddit, “La storia dei Thanagarian all’interno del DCU più ampio è un po’ confusa. A volte è organica, a volte è [Nth] metal, a volte è magia. Secondo me, il fatto che le sue ali siano organiche suggerisce che abbia un’origine aliena per ovvie ragioni, dato che gli umani non hanno le ali”.

“O è un esperimento genetico o un’aliena, e dubito che Gunn la renderà parte di un’altra razza aliena” , hanno continuato. “Personalmente, questo è James che conferma che è [Thanagarian] indirettamente, ma sarà interessante vedere in entrambi i casi”.

Un altro ha detto, “Ho detto fin dall’inizio che sarà Shayera [Hol] in tutto tranne che nel nome. Chiamarla Kendra è solo un modo economico per nascondere il colpo di scena. Shayera è di gran lunga il personaggio più interessante”.

Come potete vedere a questo link, la questione ha generato un bel dibattito tra i fan e tutto porta a pensare che Gunn stia prendendo spunto da diverse iterazioni di Hawkgirl sullo schermo per creare una nuova versione per Superman e per l’intero DCU.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.