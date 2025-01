Cynthia Erivo spiega perché interpretare Tempesta degli X-Men è “il ruolo dei suoi sogni”

In rete circola la voce che i Marvel Studios abbiano incontrato Cynthia Erivo per interpretare Tempesta nell’atteso reboot degli X-Men e, che sia vero o meno, la star di Wicked sembra certamente interessata a vestire i panni del potente eroe mutante. Alla Erivo è infatti stato chiesto se c’è un “ruolo da sogno” che vorrebbe interpretare mentre veniva intervistata dal National Board of Review.

“Vorrei davvero interpretare Tempesta”, ha risposto. “So che sembra una cosa frivola, ma credo che non abbiamo ancora scoperto quanto sia grande e tutti i suoi turbamenti interiori, quindi penso che ci sia un mondo in cui potremmo fare qualcosa del genere”. Mentre avere la Erivo sarebbe un grande successo per i Marvel Studios dopo il suo ruolo da star in Wicked, ad oggi sembra che lo studio sta cercando attori di età compresa tra i 20 e i 25 anni per dar vita agli X-Men del MCU, il che sarebbe coerente con la notizia che vede Sadie Sink in lizza per il ruolo di Jean Grey.

Sebbene la Marvel sembri (finalmente) fare progressi sull’inafferrabile film sugli X-Men, gli aggiornamenti ufficiali sono stati pochi e distanti tra loro. Tutto ciò che sappiamo con certezza è che Michael Lesslie sta lavorando alla sceneggiatura e che si sta cercando un regista. Se alcuni degli X-Men faranno il loro debutto nei prossimi film degli Avengers (come si vocifera), c’è la possibilità di avere presto notizie ufficiali sul casting. Ad oggi, però, sembra che il film interamente a loro dedicato verrà realizzato dopo Avengers: Secret Wars, dando vita ad una nuova saga del MCU.

Cynthia Erivo è Elphaba in Wicked

Cynthia Erivo interpreta Elphaba, che alla fine diventerà la “Strega Cattiva dell’Ovest“, mentre la megastar del pop Ariana Grande interpreterà Glinda, alias “Strega Buona dell’Est“. Entrambe le attrici sono state elogiate per le loro performance. Il film vanta anche la presenza di Michelle Yeoh, vincitrice di un premio Oscar®, nel ruolo della regale preside dell’Università di Shiz, Madame Morrible; Jonathan Bailey (Bridgerton, Compagni di Viaggio) nel ruolo di Fiyero, un principe arrogante e spensierato.

Vi sono poi Ethan Slater, candidato al Tony (Spongebob Squarepants di Broadway, Fosse/Verdon) nel ruolo di Boq, un generoso studente Munchkin; Marissa Bode al suo debutto cinematografico nel ruolo di Nessarose, la sorella prediletta di Elphaba; e l’icona della cultura pop Jeff Goldblum nel ruolo del leggendario Mago di Oz. Il cast include Pfannee e ShenShen, due astuti compatrioti di Glinda interpretati dal candidato all’Emmy Bowen Yang (Saturday Night Live) e da Bronwyn James (Harlots), e un nuovo personaggio creato per il film, la Signorina Coddle, interpretata dalla candidata al Tony Keala Settle (The Greatest Showman).

Quando arriveranno gli X-Men nel MCU?

I film dedicati ai mutanti Marvel hanno cominciato la loro corsa cinematografica nel 2000 con il primo film di Bryan Singer, seguito nel 2003 dal secondo capitolo. Nel 2006 è uscito Conflitto finale diretto da Brett Ratner. Nel 2009 è stata inaugurata la trilogia dedicata a Wolverine che ha percorso le sale parallelamente con la tetralogia prequel: del 2009 è X-Men le origini – Wolverine, del 2011 X-Men: l’inizio, del 2013 Wolverine – l’immortale, del 2014 Giorni di un futuro passato, del 2016 Apocalisse, del 2017 Logan: The Wolverine e del 2019 Dark Phoenix.

I due film dedicati a Deadpool, del 2016 e del 2018 sono stati ambientati nello stesso universo della Fox. Ora Deadpool e Wolverine ha portato nel MCU i due eroi del titolo, e aprirà ufficialmente la strada ai mutanti Marvel verso l’universo condiviso di Kevin Feige. Ancora non sappiamo quando arriveranno ufficialmente con il film tutto loro che è stato annunciato, ma tra alcuni camei, riferimenti e la recente serie animata X-Men ’97 il loro debutto potrebbe ormai sempre imminente.

Le teorie principali sugli X-Men nel MCU

La teoria prevalente tra i fan è che gli Avengers combatteranno gli X-Men quando le loro rispettive realtà si scontreranno in un’Incursione. Sembra proprio che il palcoscenico sia stato predisposto per uno scontro dopo l’arrivo di Maria Rambeau nella realtà della squadra (un mondo che si pensa sia Terra-10005). Vedremo cosa succederà. Tuttavia, è giusto dire che tutti rimarranno scioccati se la squadra mutante non farà la sua apparizione – costumi dei fumetti e tutto il resto – nei prossimi film di Avengers.

