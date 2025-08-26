X-Men: Jake Schreier conferma che sono iniziati i lavori per il reboot della Marvel

Thunderbolts* ha faticato a trovare un pubblico quando è uscito nelle sale lo scorso aprile, ma è stato comunque acclamato come uno dei migliori film dell’MCU. Tenendo presente questo, è facile capire perché la notizia che il regista Jake Schreier dirigerà il reboot degli X-Men della Marvel Studios sia stata accolta così positivamente. Ci si aspetta di vedere il film nelle sale prima del 2028, quando probabilmente inaugurerà una nuova era narrativa per l’MCU, post Avengers: Secret Wars.

In un’intervista a Empire Online, Schreier ha ora confermato di aver ufficialmente iniziato a lavorare al reboot. “Non posso dire nulla al riguardo, ma abbiamo iniziato a lavorare su X-Men, e questo è ovviamente molto, molto emozionante”, ha rivelato. “Ci sono così tante cose che non sapevo prima di iniziare Thunderbolts*”, ha aggiunto il regista, spiegando che ora la sua precedente esperienza nell’MCU andrà a beneficio del tanto atteso debutto della squadra di mutanti nel franchise.

Schreier ha continuato: “La cosa più importante che ho imparato è stata la proporzione tra le scene d’azione e quelle più emotive, incentrate sui personaggi, e come, anche se ci sono più giorni di riprese di quanti ne abbia mai avuti, questi vengano consumati abbastanza rapidamente dalle scene d’azione. Quando siamo arrivati alla fine, mi sono detto: ‘Oh, ora mi sembra di capire un po’ meglio come fare’”.

Questo dopo aver affermato che l’“idea centrale” di X-Men è la “complessità”, descrivendo il film come “un’incredibile opportunità con personaggi super interessanti e [molti] conflitti interni. Questi personaggi sono alle prese con la loro identità e il loro posto nel mondo: è un materiale intrinsecamente interessante e complesso”. Con i lavori di pre-produzione ora iniziati, non resta che attendere i primi annunci sul cast che comporrà il film.

Chi reciterà nel reboot degli X-Men?

Secondo quanto riferito, il casting ufficiale dovrebbe iniziare molto presto (se non è già iniziato) e personaggi del calibro di Harris Dickinson, Margaret Qualley, Elle Fanning e Julia Butters sarebbero nel mirino dello studio (secondo quanto riferito, erano in lizza per interpretare Cyclope, Rogue e Kitty Pryde, ma non sappiamo se sia ancora così), insieme alla star di Alien: Romulus David Jonsson e Trinity Bliss, che potrebbero essere in lizza per interpretare Jubilee. Altri nomi che sono emersi nelle voci di corridoio includono Hunter Schafer (Mystica), Ayo Edebiri (Tempesta) e Javier Bardem (Mr. Sinister).

Riguardo al progetto Kevin Feige ha dichiarato di avere un “piano decennale” per la saga dei mutanti. “Penso che lo vedrete continuare nei nostri prossimi film con alcuni personaggi degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci condurrà davvero in una nuova era dei mutanti Ancora una volta, è uno di quei sogni che diventano realtà. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men“.