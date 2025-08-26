Babylon: la spiegazione del finale del film

Il finale di Babylon (qui la nostra recensione) spiega che Hollywood ha i suoi lati positivi e negativi, ma nel caso delle persone che hanno contribuito a costruirla, ne vale la pena. Il cast vede Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva nei panni di personaggi dell’era del cinema muto che affrontano gli alti e bassi di un’industria in continua evoluzione. Gli alti della vecchia Hollywood sono rappresentati dalle performance di giovani star emergenti e dalle feste elaborate di icone affermate, mentre i bassi dell’industria sono evidenziati dal declino delle carriere, dall’eccessiva indulgenza e dai comportamenti distruttivi con l’avvento dei film sonori.

La fine del film rivela che il corpo di Nellie (Robbie) viene trovato poco dopo aver lasciato Manny (Calva), Jack (Pitt) muore suicida, Sidney Palmer lascia Hollywood ed Elinor St. John alla fine muore. Tuttavia, il film si conclude con una nota piuttosto speranzosa, con Manny che torna a Los Angeles con la sua famiglia e guarda in lacrime Singin’ in the Rain, intervallato da un montaggio di importanti film del secolo scorso. L’industria cinematografica intrattiene così la prossima generazione di spettatori in modi nuovi, mentre Babylon mostra il prezzo che Hollywood fa pagare a coloro che lavorano duramente per mantenere a galla la propria carriera.

La spiegazione del montaggio finale di Babylon

I momenti finali di Babylon includono dunque un montaggio di film della storia di Hollywood, tra cui il primo filmato, Horse in Motion, e il film di successo del 2009 di James Cameron, Avatar. Il finale del film mostra Hollywood come un luogo oscuro e pericoloso, ma anche come un luogo che ha costruito sogni per il mondo intero, cosa che Damien Chazelle esprime attraverso il montaggio del film. Anche se questo ha lo scopo di celebrare la storia del cinema, con tutto ciò che è venuto prima e dopo gli eventi di Babylon, la sequenza è diventata piuttosto controversa tra i critici e il pubblico.

La controversia deriva dall’idea che il finale del film sorvoli sulle tragedie disseminate nel film, come il destino di Jack e Nellie. Tuttavia, nonostante ciò, quello che accade nel finale è che celebra la storia e la gloria del cinema. Babylon non parla solo della depravazione di Hollywood e di come distrugge le vite, ma anche di come in qualche modo ne sia valsa la pena per creare la magia del cinema. Gli spettatori vedono persone morire e carriere distrutte, ma Manny sorride e può gioire del progresso cinematografico.

Perché sono stati scelti quei film per il montaggio finale

I film scelti da Chazelle per il montaggio finale di Babylon hanno tutti avuto un ruolo importante nel cambiamento di Hollywood e sono stati fondamentali per far passare l’industria da una fase all’altra. I primi film erano i più vecchi e hanno insegnato alla gente cosa fosse il cinema in generale. Horse in Motion era semplicemente un cortometraggio che mostrava un cavallo che camminava, cosa che all’epoca era sorprendente. L’arrivo del treno dei Lumiere è noto come un film che spaventava il pubblico, che non aveva idea di cosa stesse succedendo mentre il treno si avvicinava allo schermo.

Viaggio sulla luna è stato il primo film di fantascienza in assoluto a utilizzare effetti speciali all’avanguardia per l’epoca, realizzato dal rivoluzionario regista George Méliès. Questo è il film a cui tutti i film di fantascienza devono la loro esistenza. La grande rapina al treno fece lo stesso per i western, con il finale in cui il bandito punta la pistola verso lo schermo e spara, creando un altro momento scioccante per gli spettatori. Intolerance fu il primo grande film di gangster, e questi tre film posero le basi per i successivi due decenni di cinema. Passando a Il cantante di jazz, Chazelle ha reso omaggio al film che ha portato i film sonori alla ribalta di Hollywood, un momento che il film stesso ha mostrato.

Il mago di Oz è stato il primo film a mostrare davvero l’importanza del colore in una storia, un altro momento rivoluzionario per la storia del cinema, poiché ha lentamente spinto la produzione cinematografica in bianco e nero a diventare semplicemente un’opzione di nicchia negli anni a venire. Ben-Hur è stato un film che ha contribuito a inaugurare lo stile cinematografico epico. Un Chien Andalou è stato un film che ha influenzato notevolmente registi d’essai come David Lynch.

Psycho ha dimostrato che il marketing era importante quanto la narrazione quando si trattava di vendere un film al grande pubblico. 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick ha cambiato ciò che tutti sanno sulla fantascienza intelligente. I predatori dell’arca perduta ha portato i classici film d’avventura a una nuova generazione. Tron ha reinventato la fantascienza d’azione e Terminator 2 ha alzato ulteriormente l’asticella. Jurassic Park ha introdotto la CGI in sostituzione degli effetti pratici nella realizzazione dei film e Matrix ha mostrato quanto i registi potessero fare di più con essa.

L’ultimo film, Persona, chiude il cerchio. Si tratta di un film di Ingmar Bergman del 1966 che punta sulla narrazione piuttosto che sui progressi tecnologici, dimostrando che possono ancora esistere storie cinematografiche degne di nota senza tutti i fronzoli. Ciascuno dei film scelti da Chazelle ha svolto un ruolo chiave nel cambiamento del cinema, creando momenti che hanno costretto Hollywood ad accettare i cambiamenti e ad andare avanti.

Perché Manny piange guardando Singing In The Rain

Il finale di Babylon vede dunque Manny bandito da Hollywood e Los Angeles per sfuggire alla furia omicida di James McKay. Tuttavia, dopo diversi anni, torna per mostrare alla sua famiglia dove aveva lavorato e trascorso i suoi primi anni di vita. Era ancora una città che conservava grandi ricordi e importanza per lui; era anche fonte di orgoglio e nostalgia per ciò che avrebbe potuto essere impresso nel suo cuore e nella sua mente.

Manny si unisce a un pubblico eterogeneo che guarda Singin’ in the Rain del 1952, un film musicale che romanticizza il passaggio di Hollywood dall’era del cinema muto a quella del cinema sonoro. Tuttavia, il ritorno “a casa” per Manny era offuscato da quello che doveva essere un ricordo roseo, poiché la sua carriera era iniziata pulendo i pasticci delle star e poi era proseguita guardando i suoi amici morire per eccessi. Tuttavia, dopo essere stato espulso dall’industria e aver assistito a tutta la tragica distruzione che essa poteva causare, Manny pianse di gioia guardando Singin’ in the Rain.

Tutte le meraviglie e la nostalgia del film confermarono che il suo più grande desiderio si era avverato: nonostante tutte le difficoltà, Manny aveva lasciato un’impronta indelebile nell’industria cinematografica. Hollywood andò avanti con il sonoro e il glamour, e persone di ogni ceto sociale ora si riuniscono per divertirsi con le versioni romantiche dell’industria che lui ha contribuito nel suo piccolo a costruire.

Nellie e Lady Fay si sono messe ufficialmente insieme?

Babylon allude alla relazione tra Nellie e Lady Fay iniziata dopo che si sono baciate durante l’incidente del morso di serpente. Tuttavia, come per altre storie di vita reale accennate in Babylon, solo una rubrica di gossip suggerisce che Nellie e Lady Fay Zhu stiano insieme, e la loro relazione romantica non viene mai rappresentata sullo schermo. Probabilmente le due hanno avuto una relazione per un po’, mantenendo un profilo basso. È possibile che si siano lasciate perché le voci hanno influenzato la carriera di Nellie come attrice.

Nellie stava cercando di cambiare la sua immagine agli occhi del pubblico e una relazione con una donna nella Hollywood degli anni ’20 avrebbe potuto mettere a rischio la sua carriera. Inoltre, Lady Fay fu licenziata dal suo lavoro di sceneggiatrice del film, allontanandola ulteriormente dall’industria cinematografica e dalla vita di Nellie. Il dissenso pubblico causato dalla loro relazione dimostrò che l’immagine era tutto a Hollywood e che una relazione lesbica era considerata indecente e immorale in quell’epoca, con il potenziale di influenzare negativamente l’ascesa di Nellie alla celebrità.

Come è morta Nellie LaRoy nel finale di Babylon

Il personaggio di Margot Robbie in Babylon, Nellie LaRoy, sognava di diventare una star del cinema, cosa che riuscì a realizzare per un breve periodo. Tuttavia, il finale del film include un ritaglio di giornale che passa inosservato se non si presta attenzione e che rivela il tragico destino di Nellie poco dopo aver lasciato Manny. Secondo la notizia, Nellie LaRoy morì all’età di 34 anni per quella che fu “probabilmente una dose eccessiva accidentale”. L’articolo riporta che “Nellie LaRoy… è stata trovata morta in un fatiscente appartamento di Hollywood” nel 1938, senza che la polizia sospettasse alcun reato. Non è chiaro se Nellie avesse recitato in altri film con la Kinoscope prima della sua sospetta overdose.

Nellie LaRoy, che aveva molti debiti a causa del gioco d’azzardo e della tossicodipendenza, sapeva che James McKay non avrebbe mai smesso di cercarla. Manny, invece, poteva scappare, soprattutto perché il debito non era suo. Si rese conto che non avrebbe mai potuto placare il senso di colpa per aver trascinato Manny con sé in quell’incubo, né avrebbe potuto vivere davvero felice e contenta con lui scappando. Per un po’ c’era stato un barlume di speranza, ma Nellie, in un atto di autodistruzione, non riusciva a rinunciare alla sua carriera e alla fama che si era guadagnata.

La fine di Babylon mostra dunque che lei poteva liberare Manny da Hollywood, ma non poteva liberare se stessa, quindi ha permesso all’industria di inghiottirla completamente. Nellie è apparsa per la prima volta nel film di Chazelle come una persona in grado di comandare e intrattenere una sala, piangere a comando e sapere di essere destinata a diventare una star, anche se non aveva ancora raggiunto quel livello. Quando finalmente ci è riuscita, la maschera di Hollywood e della sua gloria è crollata. Nellie fugge dalla sua vita precedente e dalla sua infanzia travagliata, ma non riesce a liberarsene completamente. Alla fine, questo la distrugge.

Perché Jack Conrad si è tolto la vita

Il personaggio interpretato da Brad Pitt in Babylon, Jack Conrad, aveva molto da offrire a Hollywood come star del cinema muto carismatica, amata e di successo. Sfortunatamente, il suo momento di gloria stava volgendo al termine, la sua reputazione era in caduta libera e la sua fama ne risentiva. Jack ha negato la realtà per un po’, ma il monologo di Elinor St. John lo ha costretto ad ammettere che non era più la star del cinema molto ricercata di un tempo.

Jack era la star più grande di Hollywood, ma voleva recitare solo in film di successo e pluripremiati. Il problema era che Hollywood stava passando al cinema sonoro, mentre Jack era una star del cinema muto. Ci sono molte storie di star del cinema muto che non sono riuscite a sfondare nella nuova Hollywood, e Jack è stato uno di questi casi tragici. Insieme al suicidio del suo amico George, Jack non voleva più recitare in film mediocri e non riusciva ad affrontare la realtà che lo attendeva riguardo alla fine della sua carriera di attore, il che lo ha portato alla tragica morte per suicidio.

Cosa succede a Sidney Palmer dopo il finale di Babylon

Nel finale di Babylon, si scopre infine che Sidney Palmer ha lasciato Hollywood a causa del razzismo palese che ha dovuto affrontare. In un’epoca in cui Hollywood celebrava film problematici come Via col vento, Palmer ne aveva abbastanza delle assurdità dietro le quinte. A differenza del resto dei personaggi di Babylon, la carriera di Sidney non è andata in fumo, anche se i suoi sogni e le sue aspirazioni hollywoodiane sono stati comunque distrutti.

Poiché non era considerato “abbastanza nero”, doveva usare la blackface, e alla fine si è stancato dell’umiliazione. Anche se Sidney probabilmente non è mai tornato a suonare la tromba nei film, avrebbe potuto passare a dirigere una jazz band, espandendosi oltre i club di Los Angeles. Sidney avrebbe anche potuto insegnare alla prossima generazione di trombettisti jazz, che forse in seguito avrebbero suonato nei film, consolidando ulteriormente la sua influenza sul settore. Qualunque fosse la scelta, almeno è riuscito a uscire vivo da Hollywood.

Il vero significato del finale di Babylon

Il finale di Babylon esamina dunque la carriera e la morte di coloro che lavorano nell’industria cinematografica, celebrando al contempo la longevità del cinema e la sua influenza, indipendentemente dai cambiamenti che deve affrontare, compreso il passaggio dal cinema muto a quello sonoro. Il film è allo stesso tempo una lettera d’amore all’era del cinema muto e una critica all’industria cinematografica. Damien Chazelle affronta la fine dell’influenza di una persona a Hollywood e l’amarezza che ne deriva. Il film è anche nostalgico di un’epoca che è stata dimenticata dal tempo.

Babylon approfondisce anche i cambiamenti all’interno dell’industria cinematografica e il modo in cui questi influenzano attori, produttori e musicisti. Mentre le cose cambiano nel tempo, le transizioni interne scuotono lo status quo, ponendo fine alle carriere. Come il film La La Land (sempre di Chazelle), Babylon mostra il lato oscuro dietro le luci del cinema. Le cose cambiano all’improvviso e nessuno è al sicuro in un’industria in continua evoluzione, anche se alcune cose positive vengono lasciate indietro. Il film ribadisce così l’idea che Hollywood non fa prigionieri e che chi viene travolto dalla corrente ha tutto da perdere.