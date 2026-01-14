Black Cat: i dettagli del film scartato rivelano la “terribile” idea per le origini di Felicia Hardy

Alla fine degli anni 2010, abbiamo appreso dei piani della Sony Pictures per Silver & Black, un film che avrebbe dovuto vedere protagoniste Silver Sable e Black Cat. Il progetto, che ha ricevuto una risposta contrastante dai fan quando è stato annunciato, vedeva la partecipazione di nemici di Spider-Man come Scorpion, Tarantula, Chameleon, Mendell Stromm e persino Norman Osborn.

Gina Prince-Bythewood, poi regista di The Old Guard, aveva firmato per dirigere il film, ma alla fine il progetto è fallito. La Sony ha quindi deciso di realizzare due progetti individuali per le protagoniste di Silver & Black, anche se non è chiaro se l’idea fosse ancora quella di far unire le forze alle due eroine in futuro.

Come El Muerto, Spider-Woman e Agent Venom, tra gli altri, anche Black Cat non vedrà però più la luce. Recentemente abbiamo infatti appreso che la Sony è ora più disposta a condividere i suoi personaggi Marvel con la Marvel Studios e il franchise di Spider-Man (senza dubbio a seguito del flop di Morbius, Madame Web e Kraven il Cacciatore).

Ora, alcuni nuovi dettagli su Black Cat sono stati rivelati dall’utente X @NerdTowerYT, che afferma di aver visto gli storyboard del film quando era in produzione nel 2021. “Vi svelo un pettegolezzo: nel 2021 era in produzione un film su Black Cat”, ha scritto. “Ho visto gli storyboard e, in una sequenza specifica, lei era vestita da goth a una festa in maschera, piangeva in bagno, si spalmava il trucco e creava la ‘maschera’, BAMMMM Black Cat pronta all’azione. Era orribile”.

Vista la goffaggine delle storie sulle origini che abbiamo visto per personaggi come Morbius e Kraven, non sorprende che le cose non fossero migliori per Black Cat. È difficile dire se avrebbe comunque indossato una maschera vera e propria, ma Felicia Hardy è un altro personaggio che la maggior parte dei fan preferirebbe vedere sullo schermo al fianco di Spider-Man. C’erano stati dei piani per farla apparire in Spider-Man 4 di Sam Raimi, mentre Felicity Jones ha interpretato brevemente un personaggio chiamato “Felicia” in The Amazing Spider-Man 2.

“Volevo essere più audace rispetto ad alcuni film Marvel”, ha detto in precedenza Prince-Bythewood a proposito di Silver & Black. “La questione era quanto potevo spingermi oltre in quell’universo Marvel”. “‘Silver & Black’ mi ha portato al centro dell’attenzione. Ero una delle poche donne a cui ci si rivolgeva per questi grandi film. Sapevo che tipo di film produceva la Skydance. Era esaltante e snervante”, ha continuato la regista. “Sapevo di amare questo progetto, in parte perché potevo fare tutto ciò che volevo fare nell’altro film: un film di supereroi audace con due donne”, aveva affermato a riguardo.

LEGGI ANCHE: