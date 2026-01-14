HomeSerie TvNews

Stranger Things – Stagione 5 sta per mettere a segno un importante record di Netflix

Di Chiara Guida

-

Stranger Things – Stagione 5 è a soli 25 milioni di visualizzazioni dal battere un importante record di Netflix. La quinta e ultima stagione della popolarissima serie dello streamer è stata pubblicata in tre parti, a partire dal Volume 1 (i primi quattro episodi) il 26 novembre, il Volume 2 (i successivi tre episodi) il 26 dicembre, seguito dal finale di serie il 1° gennaio.

La quarta stagione di Stranger Things, al momento, si classifica al quarto posto sopra la seconda stagione di Mercoledì con 119,3 milioni di visualizzazioni e Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story al quinto con 115,6 milioni di visualizzazioni, mentre Stranger Things – Stagione 5 si classifica al terzo posto sopra Bridgerton stagione 1, La regina degli scacchi, Bridgerton stagione 3 e The Night Agent stagione 1.

Inoltre, per la settimana dal 5 all’11 gennaio, Stranger Things – Stagione 5 si classifica al terzo posto nella Top 10 globale di Netflix con 9,3 milioni di visualizzazioni in più, piazzandosi al di sotto delle miniserie His & Hers e Run Away, e al di sopra di Stranger Things stagione 1, Emily in Paris stagione 5, Stranger Things stagione 2, Stranger Things stagione 3, Stranger Things stagione 4, The Good Doctor stagione 1 e Raw 2026 (5 gennaio).

Per la settima settimana consecutiva, tutte e cinque le stagioni di Stranger Things compaiono nella Top 10 globale di Netflix. Questa settimana, la stagione 1 si classifica al quarto posto con 5 milioni di visualizzazioni, seguita dalla stagione 2 al n. 6 con 4,5 milioni, dalla stagione 3 al n. 7 con 4,4 milioni e dalla stagione 4 all’n. 8 con 4,1 milioni.

Netflix stila la sua classifica generale monitorando quante visualizzazioni riceve un titolo nei suoi primi 91 giorni sulla piattaforma o, per serie come Stranger Things che pubblicano episodi in più volumi, nei primi 91 giorni di ogni lotto di pubblicazione. Di conseguenza, i primi quattro episodi continueranno a ricevere visualizzazioni idonee fino al 24 febbraio, i successivi tre fino al 25 marzo e il finale fino al 31 marzo.

A sua volta, Stranger Things – Stagione 5 dovrebbe continuare a scalare la classifica e alla fine superare la quarta. Dopo l’uscita del finale di serie a Capodanno, la quinta stagione è rapidamente entrata nella Top 10 globale delle serie più viste di tutti i tempi di Netflix, al numero 9. Una settimana dopo, era già salita al numero 6, superando le stagioni 1 e 3 di Bridgerton e La regina degli scacchi.

Undici in Stranger Things 5

