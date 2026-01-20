L’ex interprete di Harvey Dent, Misha Collins, reagisce al casting di Sebastian Stan in The Batman – Parte II

Misha Collins, attore che in passato ha interpretato l’iconico cattivo di Batman, Due Facce, risponde alle voci sul casting di Sebastian Stan nel ruolo di Harvey Dent/Due Facce in The Batman – Parte II di Matt Reeves. Collins, che ha ricoperto il ruolo nella serie Gotham Knights del 2023, ha infatti suggerito che sarebbe disponibile a interpretare nuovamente il supercattivo se le cose con Stan non andassero in porto.

In una recente sessione di domande e risposte a Las Vegas (tramite YouTube), Collins ha infatti definito Due Facce: un ruolo da sogno”. Ha poi aggiunto: “Sebastian Stan è appena stato scritturato per interpretare Due Facce nel prossimo film di Batman, cosa che non mi ha reso affatto geloso. Ero tipo, grrrr, e se dovesse avere un incidente e avessero bisogno di trovare un sostituto… libererei sicuramente la mia agenda per rendermi disponibile”.

Stan è già famoso per aver interpretato un altro supereroe, Bucky Barnes/Il Soldato d’Inverno, in tutti i film del MCU. L’attore è noto anche per i ruoli in A Different Man, Pam & Tommy, I, Tonya e The Martian, e l’anno scorso ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per la sua interpretazione di Donald Trump in The Apprentice, al fianco di Jeremy Strong (anch’egli candidato all’Oscar).

Harvey Dent/Due Facce è invece stato interpretato in precedenza da Aaron Eckhart in Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, comunemente considerato uno dei migliori film di supereroi mai realizzati, e da Harry Lawtey nel famigerato flop del 2024 Joker: Folie à Deux. The Batman, tuttavia, è una versione completamente diversa dei vari personaggi DC associati a Batman.

Il film, uscito ormai quattro anni fa, vede Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, in quell’occasione impegnato a scontrarsi con L’Enigmista. Il film è stato accolto con grande successo dalla critica, ottenendo attualmente un punteggio dell’85% su Rotten Tomatoes, e ha riscosso un enorme successo al botteghino, incassando 772 milioni di dollari in tutto il mondo. Il sequel è stato annunciato poco dopo. Misha Collins, che riprende il ruolo di Due Facce avrebbe potuto avere il suo perché, ma il team sembra puntare a dare al film una propria identità con attori diversi in questi ruoli iconici.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera 2026 e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Hush e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.