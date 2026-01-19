Chris Pratt parla del futuro di Star-Lord nell’MCU dopo l’esclusione dal cast di Avengers: Doomsday

Quando è stato rivelato il vasto cast di Avengers: Doomsday, i fan erano entusiasti per il ritorno di alcune delle star più importanti, ma anche perplessi per l’assenza di alcuni eroi. Una sorprendente esclusione è stata quella di Chris Pratt, che dal 2014 interpreta Peter Quill/Star-Lord e che alla fine di Guardiani della Galassia Vol. 3 era stato accennato che sarebbe tornato. Recentemente, Pratt ha dunque affrontato la questione del suo possibile ritorno nel ruolo.

“Abbiamo promesso con ‘Guardiani della Galassia’ che Star-Lord sarebbe tornato”, ha dichiarato Pratt (tramite ScreenTime su X). “Penso che mi piacerebbe davvero mantenere quella promessa”. In particolare, in Guardiani della Galassia Vol. 3 Peter ha lasciato i Guardiani ed è tornato sulla Terra per ricongiungersi con suo nonno, il che lo porterebbe sullo stesso pianeta degli Avengers e potrebbe spingerlo a unirsi alla mischia.

Per questo motivo, si ipotizzava che sarebbe apparso in Avengers: Doomsday, ma quando è stata rivelata la lista del cast virale, il nome di Pratt non era presente. Da allora, sono stati rivelati altri ritorni precedentemente non confermati, come quello di Chris Evans. Ciò significa che Pratt potrebbe essere un personaggio segreto o secondario nel film. In alternativa, lui e il resto del cast dei Guardiani, nessuno dei quali è presente nel cast del film, potrebbero invece tornare più avanti in Avengers: Secret Wars.

Riguardo al fatto di non essere stato incluso nella rivelazione del cast di Avengers: Doomsday, Pratt ha scherzato: “Non lo so! Penso che fosse, tipo, lontano… Devono averlo tagliato. Non so cosa sia successo. Non lo so. Era lì. Sono sicuro che era lì”. Assumendo un tono più serio, ha rassicurato i fan di Star-Lord che il suo eroe sarebbe tornato in qualche forma.

“Non posso dire ai miei fan dove rivedranno Star-Lord, ma posso dir loro che alla fine di Guardiani della Galassia Vol. 3 abbiamo promesso che il leggendario Star-Lord tornerà, e tornerà”, ha aggiunto Pratt. Inoltre, il capo della Marvel Studios Kevin Feige ha stuzzicato i fan rivelando altri membri del cast, dicendo che “ne hanno rivelati molti, ma non tutti”. Questo lascia aperta la porta a ulteriori apparizioni a sorpresa come quella di Evans nel primo trailer del film, il che fa ben sperare per un possibile cameo di Star-Lord.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).