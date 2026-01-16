Le avventure di Cliff Booth: terminate le riprese del film con Brad Pitt

Le riprese di Le avventure di Cliff Booth, lo spin-off di C’era una volta a… Hollywood (leggi qui la recensione), incentrato sul personaggio interpretato da Brad Pitt, sono ufficialmente terminate. Il film, diretto da David Fincher, ha iniziato le riprese a luglio e si è concluso dopo quasi sei mesi di lavorazione. Jarred Land, presidente di RED Digital Cinema, ha condiviso su Instagram:

“Ultimo giorno di riprese del nuovo film di Fincher e Tarantino oggi a RSH. È stato un onore avere un team così incredibile nel nostro studio per gran parte dell’ultimo anno. È stata una masterclass in assoluto tutto. Sarà un gran film.” L’immagine condivisa mostra sul ciak la dicitura “Teleplay”, alimentando speculazioni sul fatto che il progetto possa essere una serie TV, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Il cast di Le avventure di Cliff Booth

Il cast include Brad Pitt, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Barry Livingston, JB Tadena, Corey Fogelmanis e Karren Karagulian. Il film è stato scritto da Quentin Tarantino, che avrebbe poi deciso di lasciare alla regia per concentrarsi sul suo prossimo e apparentemente ultimo film, di cui però non si hanno ancora notizie. In ogni caso, Le avventure di Cliff Booth permetterà a Pitt di riprendere il ruolo grazie al quale ha vinto il premio Oscar come Miglior attore non protagonista, riunendolo anche a David Fincher, con cui ha girato già diversi film in precedenza, da Seven a Il curioso caso di Benjamin Button.​​​​​​​

Secondo quanto riportato da Variety a ottobre, Netflix stava considerando un lancio estivo 2026 per il film, ma la pellicola non compare ancora nel calendario ufficiale Netflix per quell’anno. La trama dovrebbe comunque svolgersi qualche anno dopo gli eventi di C’era una volta a… Hollywood, con Erik Messerschmidt alla direzione della fotografia al posto di Robert Richardson.