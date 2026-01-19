Mark Ruffalo conferma finalmente se Hulk sarà presente in Avengers: Doomsday

Dopo mesi di speculazioni, arriva finalmente una risposta chiara sul destino di Hulk in Avengers: Doomsday. A chiarire la situazione è stato direttamente Mark Ruffalo, che in un’intervista a Empire ha confermato che Bruce Banner/Hulk non apparirà nel nuovo film degli Avengers.

Ruffalo è legato al Marvel Cinematic Universe sin dal 2012, quando ha debuttato come Hulk in The Avengers, diventando nel tempo il volto definitivo del personaggio dopo l’interpretazione iniziale di Edward Norton. Proprio per questo, la sua assenza da Avengers: Doomsday rappresenta una scelta significativa, soprattutto considerando il ritorno di figure storiche come Chris Evans, Chris Hemsworth e Robert Downey Jr., quest’ultimo in un ruolo del tutto nuovo come Doctor Doom.

Il futuro di Hulk tra Spider-Man e Avengers: Secret Wars

Nonostante l’assenza da Avengers: Doomsday, Ruffalo non ha affatto chiuso la porta a un ritorno futuro. L’attore sarà infatti protagonista di Spider-Man: Brand New Day, dove tornerà a vestire i panni di Bruce Banner accanto a Tom Holland, Jon Bernthal e Sadie Sink. Le prime foto dal set hanno già confermato la sua presenza, mostrando Banner su una barella, apparentemente ferito dopo una trasformazione.

Interpellato sul futuro del personaggio, Ruffalo ha spiegato di essere disponibile a tornare finché Marvel continuerà a trovare nuove direzioni interessanti per Hulk: «Finché continuano a inventare cose stimolanti da fare con Hulk. Questo ruolo mi ha dato tantissimo», ha dichiarato, lasciando intendere che una possibile apparizione in Avengers: Secret Wars non sia affatto da escludere.

Va comunque ricordato che nel passato Marvel ha più volte giocato con depistaggi e dichiarazioni fuorvianti per proteggere le sorprese. Lo stesso Chris Evans aveva negato il suo ritorno prima di apparire nel primo teaser di Avengers: Doomsday. Tuttavia, a differenza di altri eroi, Spider-Man e Hulk non sono stati ufficialmente annunciati per il film, rendendo plausibile l’ipotesi che la loro assenza sia reale.

Se così fosse, Hulk potrebbe diventare una figura chiave nel capitolo successivo della saga, Avengers: Secret Wars, che promette di rimescolare profondamente le carte del MCU. Per ora, una cosa è certa: in Avengers: Doomsday non vedremo Hulk, ma il futuro del Golia Verde è tutt’altro che concluso.