Cannes 78: annunciata la Giuria del Concorso, c’è anche Alba Rohrwacher

Come annunciato in precedenza, la Giuria di Cannes 78 sarà presieduta dall’attrice francese Juliette Binoche. A lei si uniranno l’attrice e regista americana Halle Berry, la regista e sceneggiatrice indiana Payal Kapadia, l’attrice italiana Alba Rohrwacher, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, nonché il regista, documentarista e produttore congolese Dieudo Hamadi, il regista e sceneggiatore coreano Hong Sangsoo, il regista, sceneggiatore e produttore messicano Carlos Reygadas e l’attore americano Jeremy Strong.

La Giuria avrà l’onore di assegnare la Palma d’Oro a uno dei 21 film in Concorso, dopo Anora di Sean Baker, presentato dalla Giuria di Greta Gerwig nel 2024. I vincitori saranno annunciati sabato 24 maggio durante la Cerimonia di Chiusura, trasmessa in diretta da France Télévisions in Francia e da Brut. a livello internazionale.

Ricordiamo che Alba Rohrwacher non sarà l’unica rappresentate dell’Italia a Cannes 78. Alice Rohrwacher è stata scelta per presiedere la Giuria della Caméra d’or, il premio assegnato alle opere prime, mentre Mario Martone è in Concorso con Fuori.