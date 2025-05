Hannah John-Kamen: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Hannah John-Kamen si sta sempre più distinguendo tra cinema e serie TV grazie alla sua versatilità e al suo indiscusso talento nella recitazione, oltre che ad una indubbia bellezza. L’attrice ha iniziato la sua carriera da qualche anno, ma ha dimostrato sin da subito di essere molto in gamba e di saper scegliere i ruoli migliori per sé, tanto da attirare sempre più le attenzioni dell’industria ed essere stata coinvolta in importanti franchise.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Hannah John-Kamen.

I film e i programmi TV di Hannah John-Kamen

1. Ha recitato in celebri film. La carriera cinematografica dell’attrice è iniziata nel 2015, quando debutta sul grande schermo con un piccolo ruolo in Star Wars: Il risveglio della forza, per poi apparire in Tomb Raider (2018), Ready Player One (2018) e Ant-Man and the Wasp (2018), con cui conferma la propria popolarità. In seguito ha recitato in SAS – L’ascesa del Cigno Nero (2021), Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021), Unwelcome (2022), Breaking Point (2023) e Thundebolts* (2025). Nel 2026 sarà in Avengers: Doomsday.

2. Ha lavorato in numerose serie tv. L’attrice ha lavorato spesso anche per il piccolo schermo e infatti il suo debutto nel mondo della recitazione risale al 2011, quando appare nella serie Misfits. Successivamente lavora in Whitechapel – Crimini dal passato (2012), The Syndicate (2012), The Midnight Beast (2012), The Hour (2012) e Delitti in Paradiso (2014). In seguito, ha preso parte alle serie Happy Valley (2014), Cucumber (2015), Banana (2015), The Tunnel (2016), Il Trono di Spade (2016), Black Mirror (2011-2016) e Killjoys (2015-2019). Nel 2020 è nelle serie The Strangers e Brave New World.

3. È anche doppiatrice. Nel corso della sua carriera, l’attrice ha sperimentato diverse arti, oltre a quella della recitazione. Infatti, ha vestito spesso i panni della doppiatrice, prestando la propria voce per i video game Dark Souls (2011), Dark Souls II (2014) e per la serie The Dark Crystal: Age of Resistance (2019), dove ha dato voce al personaggio Naia.

Hannah John-Kamen in Ready Player One

4. Ha subito sottoposto la sua candidatura per il film. L’attrice conosceva già il libro Ready Player One, in quanto prestatole da un suo collega mentre stava girando una serie tv. Poiché lo ha particolarmente adorato, quando ha saputo dal suo agente che era libero il ruolo di F’Nale Zandor per il film che Steven Spielberg stava traendo dal libro, non ha esitato a candidarsi. Colpito dalla sua conoscenza del personaggio e della storia, il regista decise di affidarle la parte.

Hannah John-Kamen e il suo personaggio in Game of Thrones

5. Ha recitato in due episodi della celebre serie. Negli episodi 3 e 4 della sesta stagione di Il Trono di Spade, l’attrice compare nei panni di Ornela, un membro del dosh khaleen che fa amicizia con Daenerys Targaryen. Tale personaggio non è presente nei romanzi su cui la serie si basa ed è dunque stato scritto appositamente per questi episodi. Dopo questa fugace comparsa, tuttavia, Ornela non ha più fatto parte del mondo narrativo della serie.

Hannah John-Kamen è Ghost in Ant-Man

6. Si è sentita onorata di entrare nell’universo Marvel. L’attrice ha rivelato di essere stata molto contenta di interpretare Ghost in Ant-Man and the Wasp: “È stato un onore, ho faticato a lungo a credere fosse vero. È universo così grande al quale unirsi ed è stato fantastico interpretare un personaggio tanto complesso come Ghost. Lei è veramente tosta ed è un ruolo che sento davvero mio”.

Hannah John-Kamen torna nel MCU con Thunderbolts*

7. Ha potuto dar vita ad una nuova versione del personaggio. John-Kamen ha avuto modo di riprendere il ruolo di Ghost in Thundebolts*. A riguardo ha dichiarato che questo nuovo film del MCU mostra un lato diverso del personaggio dopo la sua introduzione in Ant-Man and the Wasp, con Ghost non più in un costante stato di squilibrio molecolare e in grado di controllare i suoi poteri con calma e decisione. L’attrice si è così preparata per dar vita ad una versione del personaggio più consapevole e padrona di sé.

Hannah John-Kamen è su Instagram

8. Ha un profilo ufficiale. L’attrice possiede un proprio account personale Instagram che è seguito da 314 mila persone. Sulla sua bacheca, con appena 127 post, sono molte le foto che la ritraggono protagonista tra progetti lavorativi, servizi di moda e momenti di svago. Seguendola si può dunque rimanere aggiornati su tutti i suoi progetti dentro e fuori il set.

L’etnia di Hannah John-Kamen

9. Ha particolari origini. L’attrice figlia di uno psicologo forense nigeriano e di una modella norvegese. L’incrocio tra le due diverse etnie dei genitori le ha permesso di nascere con un colorito della pelle olivastro e occhi di colore verde, che risaltano particolarmente, conferendole un aspetto subito riconoscibile.

L’età e l’altezza di Hannah John-Kamen

10. Hannah John-Kamen è nata il 7 settembre del 1989 a Anlaby, nell’Est Yorkshire, in Inghilterra. La sua altezza complessiva corrisponde a 1,68 metri.

