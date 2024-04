Civil War: la spiegazione del finale, chi vince quando l’America combatte contro se stessa?

3 Di cosa parla “Civil War”?

Ambientato in un futuro non troppo lontano, Civil War (la nostra recensione) immagina una versione dell’America in cui gli Stati Uniti sono nel bel mezzo di un enorme conflitto territoriale. Mentre la maggioranza degli Stati del Nord-Est rimane fedele all’Unione e al Presidente degli Stati Uniti (Nick Offerman), l'”Alleanza della Florida” degli Stati del Sud e le “Forze dell’Ovest” del Texas e della California hanno tentato di secedere e dichiararsi indipendenti. Non volendo collaborare con i termini di stallo proposti, il Presidente ha deciso di bombardare obiettivi nazionali e di aumentare la presenza dell’esercito degli Stati Uniti in tutta la nazione.

Anche se sembra che le fazioni ribelli lanceranno un attacco su larga scala alla Casa Bianca a Washington D.C., un gruppo di giornalisti fa un tentativo disperato di intervistare il Presidente prima che sia troppo tardi. La rinomata fotoreporter Lee Smith (Kirsten Dunst) si è guadagnata un riconoscimento nazionale per il suo eccezionale lavoro di cattura delle immagini della nazione devastata dalla guerra. È accompagnata dal suo collega floridiano Joel (Wagner Moura) e dal veterano reporter del New York Times Sammy (Stephen McKinley Henderson). Durante il breve soggiorno della squadra a New York, Lee viene avvicinata dall’aspirante fotografa Jessie (Cailee Spaney), che considera Lee uno dei suoi eroi. Sebbene Lee sia restio all’idea di portare con sé una giovane recluta in una missione così pericolosa, Joel decide di farla partecipare al viaggio verso la capitale.

Durante l’avventura del viaggio, i giornalisti sono esposti a scioccanti dimostrazioni di guerra urbana tra diverse unità militari. Anche se vengono raggiunti dai reporter di Hong Kong Tony (Nelson Lee) e Bohai (Evan Lai) in una città di rifugiati sulla strada per Charlottesville, entrambi i loro colleghi vengono violentemente uccisi da un capo militare (Jesse Plemons) che si rifiuta di tollerare chiunque non sia americano. Sembra che il soldato squilibrato e i suoi seguaci giustizieranno Joel, Lee e Jessie, poiché hanno raccolto le prove che i miliziani hanno seppellito le loro vittime in una fossa comune. Sebbene Sammy riesca a salvarli travolgendo i soldati, viene ferito mortalmente e muore durante il viaggio in auto. Mentre Lee soffre di un estremo disturbo da stress post-traumatico, Jessie inizia a lavorare ancora più duramente per catturare immagini potenti della guerra. Vuole finalmente dimostrare di essere “degna” agli occhi di Lee trovando lo “scatto perfetto”.