Non è una Notte degli Oscar se non c’è un red carpet ricco di bellissime e elegantissime stelle. E gli Oscar 2024 (qui i vincitori) non fanno eccezione: il tappeto rosso è stato effettivamente testimone di creature meravigliose, agghindate a festa, con look e abiti di alta moda, tutti tirati a lucido e al meglio per la notte più importante dell’anno.

Per ogni stagione c’è una tendenza, un leit motiv che involontariamente si ripete sul tappeto rosso. Vuoi per una nuova forma di austerità nello stile, vuoi per una reazione a tutto il rosa-Barbie che è circolato nei mesi scorsi, il red carpet degli Oscar 2024 è stato testimone di un trionfo di nero e argento, lustrini e pochissimi guizzi e azzardi.

Qualcuno è rimasto in character, come America Ferrera che si è presentata in rosa laminato, qualcun’altro invece ha scelto l’occasione per cominciare a fare promozione, come Cynthia Erivo e Ariana Grande, che sembravano anticipare i loro personaggio di Wicked (Elphaba e Glinda). Altri ancora sono rimasti sobri e semplici, anche se chic, come Greta Gerwig o Issa Rea. Ecco di seguito quelli che nell’insieme di look e abito, sono risultati i meglio vestiti.