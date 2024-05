Secret Wars: 6 varianti di Capitan America che Chris Evans potrebbe interpretare nel gran finale

Con il ritorno di Chris Evans come Capitan America in Avengers: Secret Wars è praticamente quasi confermato, diamo un'occhiata a 6 varianti di Steve Rogers che l'attore potrebbe interpretare quando farà il suo atteso ritorno nel MCU.

Chris Evans ha interpretato per la prima volta Steve Rogers in Captain America: Il primo vendicatore e, dopo numerose apparizioni nel MCU (anche nei franchise di Avengers e Spider-Man), l’attore ha finalmente detto addio al ruolo in Avengers: Endgame.

Da allora, Steve è diventato M.I.A., anche se il suo destino finale non è ancora stato rivelato. Tuttavia, con il Multiverso in gioco, ci sono infinite possibilità per quanto riguarda il ritorno di Capitan America in Avengers: Secret Wars.

Durante il fine settimana, è stato riferito che Chris Evans è ormai un punto fermo per quel film. Se da un lato prevediamo che si riunisca agli altri sei Vendicatori originali nel ruolo del Cap “classico”, dall’altro scommettiamo che l’attore interpreterà anche alcune varianti diverse. Di seguito, troverete alcune delle possibilità più eccitanti, intriganti e probabili…