Superman, Rachel Brosnahan ringrazia per il “passaggio di consegna” Elizabeth Tulloch

Di recente abbiamo appreso che la quarta e ultima stagione di Superman e Lois ha ufficialmente terminato le riprese, e la star Elizabeth Tulloch ha ora deciso di dare un addio affettuoso al suo personaggio di Lois Lane.

“Quanto sono fortunata ad aver potuto abitare le ossa, il cervello e il cuore di questa donna negli ultimi 6 anni, 4 dei quali in #supermanandlois. Lois Lane è stata un’icona per tutto il tempo in cui lo è stato Superman grazie alla sua ferocia, alla sua etica del lavoro, alla sua determinazione, alla sua giocosità, al suo impegno nel trovare la verità, non importa a quale costo“.

L’attrice ha poi ringraziato il cast e la troupe dello show e ha augurato la migliore fortuna a James Gunn che si prepara a riportare l’Uomo d’Acciaio sul grande schermo con Superman, ill reboot del DCU attualmente in lavorazione.

“Auguro la migliore fortuna a @jamesgunn e al resto del cast e della troupe, e in particolare a @rachelbrosnahan – sono sicuro che sarai una Lois meravigliosa e non vedo l’ora di vedere cosa farai con questo ruolo. Divertiti tantissimo, io so di essermi divertita“. Rachel Brosnahan ha poi risposto: “Congratulazioni a tutta la squadra! E grazie per questo bellissimo passaggio di testimone“.

Poiché internet è oscuro e pieno di strambi, alcuni hanno criticato la star di La meravigliosa signora Maisel per non aver citato Amy Adams, che è stata l’ultima attrice a interpretare Lois sul grande schermo (anche se stava chiaramente rispondendo al tag di Tulloch). Non abbiamo ancora visto Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, né in una foto ufficiale né sul set, ma Gunn ha recentemente condiviso uno scatto dietro le quinte dell’attrice insieme alla co-star David Corenswet in occasione del Superman Day.

LEGGI ANCHE:

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.