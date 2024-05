Ora sappiamo perché Joaquin Phoenix ha deciso di abbandonare “Doctor Strange”

Quasi dieci anni fa, quando il MCU era in piena espansione e la Fase 3 era di gran moda, i Marvel Studios erano alla ricerca di un attore che incarnasse in modo convincente il personaggio che oggi è uno dei supereroi più popolari del franchise: Doctor Strange. All’epoca, Joaquin Phoenix (Joker: Folie à Deux) sembrava un candidato sicuro per il ruolo, e il vincitore dell’Oscar era già in procinto di recitare nel blockbuster. Ma poi… se n’è andato. Cosa è successo? In una lunga intervista con SlashFilm, il regista di Doctor Strange Scott Derrickson ha parlato del processo di ricerca dell’attore perfetto e ha rivelato cosa è successo con Phoenix.

Durante l’intervista, Derrickson ha rivelato che, per quanto fosse entusiasta di Joaquin Phoenix, ha sempre voluto che Benedict Cumberbatch (Sherlock) interpretasse lo Stregone Supremo. Il problema era che c’era un conflitto di programmazione e Cumberbatch non sarebbe stato disponibile per le riprese nel periodo stabilito dai Marvel Studios per il film. Inoltre, per quanto a Joaquin Phoenix piacesse l’idea di diventare Stephen Strange, aveva delle riserve sul fatto di firmare un contratto per più film con la Disney.

Questo non ha impedito a Joaquin Phoenix di incontrare Derrickson e di ascoltare ciò che il regista aveva da dire. Derrickson ha dichiarato a SlashFilm che hanno “trascorso un paio di lunghi pomeriggi” insieme e che è rimasto “davvero colpito” dall’approccio di Phoenix al ruolo e dal processo sull’approccio ai personaggi dell’attore. Derrickson ha anche aggiunto di aver pensato che Phoenix stesse iniziando ad aprirsi alla possibilità di diventare il volto di Doctor Strange.

Joaquin Phoenix “Non ha mai fatto parte del MCU”, afferma Scott Derrickson

La mente di Derrickson stava ancora giocando con l’idea di Cumberbatch, tuttavia, e per quanto amasse Phoenix, alcune cose stavano diventando chiare per entrambi:

“Ho incontrato un gruppo di attori e Joaquin è stato quello con cui ho passato più tempo. Mentre continuavamo a parlare, mi è stato chiaro che Joaquin non apparteneva a quel film e probabilmente non è mai appartenuto al MCU. È un ragazzo molto specifico, con obiettivi molto specifici come attore e un modo molto specifico di recitare. Credo che sia diventato chiaro a entrambi che forse non era il caso di farlo, ecco come si è arrivati a questo punto“.

Non è difficile immaginare il tipo di coinvolgimento che Joaquin Phoenix voleva avere con il mondo dei supereroi. Dopo aver visto Joker, è chiaro che l’attore era interessato a qualcosa che gli offrisse molto più margine di manovra per provare a giocare, senza necessariamente legarsi troppo al canone del personaggio. Per quanto riguarda Doctor Strange, Derrickson alla fine ha convinto i Marvel Studios e la Disney a spostare l’intero programma di riprese per accogliere Benedict Cumberbatch, ed è abbastanza facile capire che è stata la mossa giusta.