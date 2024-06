The Boys: la classifica dei 15 personaggi più forti della serie

Hughie Campbell

In The Boys, Hughie Campbell (Jack Quaid) incarna il cittadino comune stufo dei supereroi. Ma nel suo viaggio per sventare i piani di Patriota, usa il composto V per sbloccare il suo potenziale nascosto. Inizialmente privo di superpoteri, il viaggio di Hughie inizia con un evento devastante: assistere alla brutale morte della sua ragazza per mano di A-Train. Questa tragedia funge da catalizzatore per il suo coinvolgimento nella squadra di Billy Butcher (Karl Urban), dove la sua intraprendenza e la sua incrollabile determinazione dimostrano la sua importanza per la causa.

Il composto V eleva Hughie da persona comune a formidabile combattente, conferendogli forza e velocità sovrumane, oltre al teletrasporto. Il suo potere ha però lo svantaggio di non poter portare con sé i propri vestiti quando si teletrasporta, con il risultato di essere nudo quando raggiunge il luogo dell’obiettivo. Per quanto divertente sia il contro dei suoi poteri, non c’è dubbio che il Composto V livella il campo di gioco tra Hughie e i supereroi corrotti.