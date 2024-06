The Penguin: 5 cose da sapere sullo spin-off di The Batman

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale per Il pinguino, ma attualmente l’uscita è prevista per settembre. Colin Farrell ha confermato nel gennaio 2023 che la produzione era pronta per iniziare a girare a febbraio. La serie è stata in produzione a New York per un po’ di tempo prima che gli scioperi della SAG-AFTRA e della WGA mettessero in pausa le riprese. Dopo essersi rimessa in carreggiata, la serie è riuscita comunque ad arrivare al 2024.

Il teaser trailer di The Penguin riprende poco dopo gli eventi di The Batman del 2022. Cobblepot vuole approfittare del caos e ricostruire la malavita di Gotham a sua immagine e somiglianza. La città è allagata, ma questo non significa che tutto sia finito. C’è ancora molto lavoro da fare se vuole sostituire Carmine Falcone.

Cosa sappiamo della trama di The Penguin?

Matt Reeves ha confermato in un’intervista a Collider che Il Pinguino riprenderà da dove era stato lasciato in The Batman e porterà direttamente a The Batman – Parte 2. Alla fine di The Batman, il grande piano dell’Enigmista lascia Gotham allagata, con molte aree ancora sommerse dall’acqua, mettendo la città in difficoltà nella ricerca di un restauro e di una punizione.

Il più igrande boss del crimine di Gotham, Carmine Falcone, è stato arrestato dal GCPD e poi ucciso dall’Enigmista, lasciando vacante il primo posto nella gerarchia del crimine di Gotham. L’ultima volta vediamo Oswald Cobblepot guardare l’alba la mattina dopo l’alluvione, con la visione dell’ascesa di un nuovo impero davanti agli occhi. The Penguin è stato descritto come una storia simile a Scarface, in cui il Pinguino di Colin Farrell fa un gioco di potere per prendere le redini del mondo del crimine in questa nuova Gotham.

Non esiste ancora una sinossi ufficiale della serie, ma Sarah Aubrey, responsabile degli originali di Max, ha parlato della trama dello show in un’intervista a Variety:

“L’obiettivo è mostrare com’è la vita di Oz, che si muove molto per le strade di Gotham, cercando di rialzarsi e di andare avanti come solo il Pinguino sa fare. Come un truffatore e uno stratega con le proprie ambizioni. È un ottimo esempio di come si possa avere il tempo, nell’arco di otto episodi, di raccontare una storia di personaggi più lunga, con molti colpi di scena e nuovi personaggi. Sarà molto incentrato su Gotham a livello di strada, perché non vola in giro come Batman. Stiamo tutti abbracciando questo aspetto come un’esperienza molto specifica per il pubblico“.

Descrivendo la serie, Colin Ferrell ha dichiarato: “È oscura, ecco cosa posso dirvi. È davvero cupa. È molto pesante, credo, e sicuramente lo è stata. Il che non vuol dire che non mi sia divertito, anzi, mi sono divertito moltissimo a farlo. È incredibilmente violento.

È l’ascesa di un uomo verso ciò che ha sempre sognato di abitare, ovvero un certo potere o status sociale. La morte di Carmine Falcone alla fine del film [The Batman] lascia questo vuoto a Gotham da riempire e quindi ci sono varie persone che si accaparrano quel potere e questo è il viaggio di Oswald che cerca di salire in cima attraverso ostacoli straordinari”.