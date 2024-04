The Regime: spiegazione del finale, cosa succede al regno di Vernham?

Visti i cambiamenti radicali, spesso incredibili, avvenuti nel panorama politico del mondo reale negli ultimi anni, non sorprende che i narratori abbiano voluto sviluppare storie satiriche su leader immaginari come con The Regime. La realtà può essere un po’ troppo cupa per essere affrontata in forma drammatica, ma le opere di satira all’avanguardia possono contribuire a toccare aree di discussione simili, creando un’ambientazione e un cast di personaggi originali.

Mentre serie tv come Succession e Veep hanno offerto paralleli molto chiari a figure politiche moderne, l’ambiziosa miniserie della HBO The Regime è sembrata un avvertimento profetico sulla possibilità che un governante autoritario perda lentamente il potere. Sebbene la serie abbia avuto i suoi momenti di comicità assurda, l’inquietante finale di The Regime conferma il messaggio pungente dello show sulla percezione del totalitarismo.