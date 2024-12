The Kings of Tupelo: una saga criminale, la spiegazione del finale, James Dutschke è ancora in prigione?

L’ultimo documentario in tre parti di Netflix, The Kings of Tupelo: una saga criminale, è l’affascinante storia di un uomo di nome Kevin Curtis, che è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo aver presumibilmente inviato una lettera contenente ricina al Presidente degli Stati Uniti d’America. Una volta che le forze dell’ordine hanno iniziato a indagare sulla vicenda, si sono rese conto che c’era molto di più di quanto sembrasse. Scopriamo quindi cosa è successo nel documentario di Netflix, chi ha inviato quelle lettere e se alla fine è stato catturato o meno.

Come è diventato Kevin un teorico della cospirazione?

In The Kings of Tupelo: una saga criminale Kevin Curtis, residente a Tupelo, nel Mississippi, faceva ogni sorta di lavori saltuari per mantenersi, ma ciò che lo rese una figura popolare in città fu la sua imitazione di Elvis Presley. Era il luogo di nascita di uno dei più grandi artisti del suo tempo e ogni persona aveva la sua storia di Elvis, che veniva tramandata di generazione in generazione. Anche la madre di Kevin aveva incontrato Elvis una volta e, ancora oggi, raccontava di quell’episodio e di come l’uomo le avesse detto qualche parola con molto orgoglio e gioia infantile.

Kevin, da bambino, era vittima di bullismo da parte di colleghi e anziani e la vita non era molto facile per lui. Lentamente, però, trovò il suo scopo nella vita. Ha iniziato a vestirsi come Elvis, a cantare agli eventi sociali e, secondo le persone che lo hanno visto fare, era piuttosto bravo. Anche il fratello di Kevin, Jack, era un imitatore di Elvis a tempo parziale, ma nemmeno lui era bravo come Kevin. Kevin ha sempre pensato che suo fratello fosse diventato un imitatore di Elvis solo perché aveva visto il tipo di fama ottenuta dal fratello minore e, in fondo, voleva raggiungere uno status simile.

Kevin iniziò a lavorare al North Mississippi Medical Center come inserviente, e le cose andavano bene finché, un giorno, gli fu chiesto dal suo superiore di pulire l’obitorio. Kevin aprì il frigorifero e vi trovò teste mozzate insieme ad altre parti del corpo. Kevin si entusiasmò e lo raccontò ai suoi colleghi. In quel momento, Kevin non sospettava che l’ospedale fosse colpevole, ma alla fine iniziò a formulare varie teorie infondate sul coinvolgimento dell’ospedale nel traffico di esseri umani. Le autorità dell’ospedale hanno scagionato tutti i sospetti e hanno rilasciato una dichiarazione pubblica, affermando di avere un accordo con l’Agenzia per il recupero degli organi del Mississippi per donare gli organi alle persone bisognose.

Ma Kevin non si è fermato. Ha creato diversi account sui social media e ha iniziato a scavare nella questione. Ha fatto di tutto per dimostrare le sue affermazioni, ma fino alla fine non è riuscito a trovare alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni. Ogni persona che si opponeva a lui o che faceva qualcosa che lo infastidiva diventava parte di quel fantomatico traffico di organi. Nello stesso periodo in cui Kevin faceva tutte queste affermazioni, c’è stata una notizia in cui un’organizzazione di trafficanti di organi è stata arrestata dalle forze dell’ordine, ma non operava a Tupelo. Tuttavia, Kevin riteneva che quell’incidente fosse la prova che stava dicendo la verità, ma non aveva senso. Jack, il fratello di Kevin, ha anche detto nel documentario che la mente di Kevin gli giocava brutti scherzi e che l’uomo si creava problemi inutili.

Come è stato coinvolto Dutschke nel caso della ricina?

Nel secondo episodio del documentario The Kings of Tupelo: una saga criminale, il nome di James Everett Dutschke è apparso per la prima volta. La crociata individuale di Kevin Curtis per trovare i responsabili del traffico di organi era diventata una seccatura per tutta Tupelo. Sua moglie, Laura Curtis, aveva smesso di parlargli e se n’era andata di casa con i figli. Anche il fratello di Kevin, Jack, che gestiva un’agenzia di assicurazioni, iniziò a sentirsi un po’ frustrato da ciò che stava facendo il fratello. Kevin redasse un’intera risoluzione per il disegno di legge della Camera e voleva che i politici locali la appoggiassero in modo che diventasse una legge.

Ma ovviamente qualsiasi uomo prudente sapeva che sarebbe stata la cosa più assurda che si potesse fare. Ma Kevin non lo trovava insensato e, anzi, era molto arrabbiato con Roger Wicker, il senatore, e Steve Holland, un membro della Camera dei Rappresentanti, per non averlo appoggiato. Anche Jim Johnson, lo sceriffo dell’epoca, fu messo al corrente della questione e anche lui ritenne che Kevin si stesse solo scavando la fossa. Steve Holland e sua madre, il giudice Sadie Holland, possedevano tre delle più grandi imprese di pompe funebri del Mississippi e Kevin era convinto che anche lui fosse coinvolto nel traffico di organi, motivo per cui stava spingendo la legge in Parlamento. Ma non era così, o almeno possiamo dire che non c’erano prove che dimostrassero l’affermazione in qualsiasi momento.

Un giorno Sadie Holland ricevette una lettera in cui era stata trovata una sostanza velenosa chiamata ricina. Le autorità di polizia furono informate della questione e sospettarono di Kevin a causa della sua rivalità di lunga data con gli Holland. Anche Roger Wicker ricevette una lettera simile, ma la questione divenne di dominio nazionale quando i servizi segreti trovarono della ricina in una lettera inviata al Presidente Obama. Kevin è stato preso in custodia in quanto principale sospettato, ma il modo in cui ha reagito durante l’interrogatorio ha fatto credere agli agenti investigativi che non potesse aver inviato quelle lettere. Gli agenti hanno iniziato a chiedere ai conoscenti e ai familiari di Kevin se avesse dei nemici, ed è stato allora che è saltato fuori il nome di James Everett Dutschke. Dutschke era un campione di karate e in passato aveva rappresentato gli Stati Uniti d’America alle Olimpiadi.

Secondo The Kings of Tupelo: una saga criminale, in seguito è stato reclutato da persone misteriose e per i due anni successivi la sua esistenza è stata cancellata dalla faccia della terra. Si può ipotizzare che fosse coinvolto in qualche attività losca e illegale, anche se non si sa quale fosse il suo ruolo e se avesse commesso qualche reato grave durante quel periodo. L’uomo è arrivato a Tupelo perché voleva trasferirsi in un posto completamente nuovo, dove nessuno lo conosceva. Aprì lì il suo dojo di karate e alla fine iniziò a lavorare per Jack in un’agenzia di assicurazioni. Le cose si inasprirono tra Kevin e Dutschke quando il primo venne a sapere della sua vicinanza alla moglie Laura. Kevin era sicuro che entrambi avessero una relazione e a quel punto perse letteralmente la testa.

James ha tentato di uccidere il Presidente Obama?

Laura accettò il fatto di essere infatuata di Dutschke, ma negò di avere una relazione con lui. Kevin, come sempre, si è spinto all’estremo e ha fatto cose davvero bizzarre per irritare Dutschke. Ha creato profili falsi in cui fingeva di essere Dutschke. Ha preso tutte le foto di Dutschke e vi ha inserito il proprio volto con un photoshopping. L’inferno si è scatenato quando ha modificato la tessera del Mensa (la società ad alto quoziente intellettivo di cui Dutschke era orgoglioso membro) di Dutschke e vi ha inserito il proprio nome. Dutschke teneva molto alla sua immagine nella società. Aveva anche concorso contro Steve Holland alle elezioni del 2007 nel Distretto 15, nella Contea di Lee. Steve Holland aveva vinto le elezioni e la sconfitta aveva messo fine alla carriera politica di Dutschke. Oltre al caso della ricina, Dutschke è stato scoperto ad aver commesso atti di palpeggiamento con minorenni e le autorità hanno immediatamente emesso un mandato di perquisizione. Grazie ai dati trovati sul computer di Dutschke e agli oggetti recuperati dal suo cestino, è emerso chiaramente che era stato Dutschke a produrre la ricina e a metterla nelle lettere inviate a Wicker, Holland e Obama. Per molto tempo Dutschke ha sostenuto di essere stato incastrato, ma poi, nel 2014, dopo una lunga battaglia legale, si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a 25 anni di carcere.

Alla fine del documentario The Kings of Tupelo: una saga criminale c’è stato un colpo di scena: dopo aver deciso di non abbandonarsi ad altre teorie cospirazioniste, Kevin, ancora una volta, ha intrapreso un percorso simile e si è lasciato affascinare dalla possibilità che Dutschke fosse un agente della CIA. Ora, Kevin ha teorizzato che probabilmente anche Dutschke era una vittima del sistema e non c’era lui dietro le lettere di ricina inviate al Presidente. Nessuna delle teorie avanzate da Kevin aveva un fondamento. Non è stato in grado di dimostrare nemmeno una delle sue affermazioni. Dutschke ha affermato di essere in possesso di alcuni file finanziari che avrebbero potuto danneggiare la reputazione dell’amministrazione Obama. Ha detto che anche dopo che gli è stato detto che doveva cederli, non l’ha fatto.

Personalmente non so se ci sia qualcosa di vero dietro, perché nulla è stato provato in tribunale, ma non nego che c’erano alcune questioni in sospeso che facevano pensare a qualcosa di sospetto. Per esempio, durante il processo c’è stato un momento in cui Dutschke voleva ritirare la sua dichiarazione di colpevolezza, ma poi, all’improvviso, ha cambiato idea. Un altro fatto che mi sorprende è che un uomo che si vantava di far parte del gruppo ad alto quoziente intellettivo abbia potuto fare una cosa così folle. Voglio dire, inviare ricina al Presidente significava mettersi nei guai. Se si fosse trattato solo di Sadie Holland e di altri politici, probabilmente le agenzie non si sarebbero interessate tanto alla cosa. Ma coinvolgere il Presidente era un desiderio di morte. Non so se Dutschke avesse davvero inviato quelle lettere o meno, ma non sembrava un uomo delirante o avventato che potesse commettere un simile errore. È possibile che sia stato incastrato e che alcuni politici di alto livello siano stati coinvolti nella vicenda, ma il tribunale non lavora su speculazioni e supposizioni. Resta il fatto che Dutschke si è dichiarato colpevole e, al momento, sta ancora scontando la pena in carcere.