Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: le differenze tra il libro e il film

Con l’arrivo nelle sale di tutto il mondo del film Harry Potter e la pietra filosofale prese vita una delle saghe fantasy più celebri e dal maggior successo di sempre. È il 2001 quando gli spettatori vengono condotti alla scoperta di Hogwarts e del magico mondo dei maghi. Un mondo nato dalla penna di J. K. Rowling e che ha negli anni conquistato sempre più fan in ogni parte del mondo per le sue tematiche legate alla crescita, all’amicizia e al coraggio. Nel 2010 il viaggio prosegue con Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (qui la recensione), nuovamente diretto da David Yates e basato come sempre sull’omonimo romanzo.

Come il titolo lascia intuire, il capitolo finale dell’epica avventura di Harry Potter è diviso in due film. Questa prima parte si concentra così sui primi capitoli del settimo romanzo. La scelta è stata motivata dalla volontà di includere quanti più possibili eventi, senza dover dunque operare particolari tagli rispetto ai precedenti adattamenti. Particolarità di questo nuovo film è anche la sua voluta natura da road movie, con i protagonisti costretti a spostarsi continuamente per sfuggire all’esercito di Voldemort, mentre Hogwarts rimane un ambiente sullo sfondo. Il gran finale è infatti sempre più vicino, il ritmo si fa sempre più concitato e l’atmosfera è ora più cupa che mai.

Una volta arrivato in sala, il film si è confermato come un grande successo, arrivando ad un incasso complessivo a livello mondiale di circa 976 milioni di dollari, divenendo il terzo film con il maggior incasso della saga. Questo spianò così la strada ad un ottavo film più atteso che mai, che avrebbe segnato la fine di un’era. Prima di vedere Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, però, può essere utile approfondire quest’ultimo scoprendo tutte le principali curiosità ad esso legate. Dalla trama al cast e fino alle differenze con il romanzo, proseguendo nella lettura sarà possibile ritrovare tutto ciò. Infine, invece, si ritroveranno le piattaforme nel cui catalogo è presente il film.

La trama di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1

Giunti al settimo film, l’avanzata del Signore Oscuro e dei suoi Mangiamorte sembra ormai inarrestabile. La morte di Albus Silente e il tradimento di Severus Piton hanno gettato grande scompiglio e terrore nel mondo dei maghi, e l’unica speranza di riportare il bene è riposta solo e soltanto nel giovane Harry Potter. L’unico modo per contrastare Voldemort e i suoi scagnozzi dediti alle arti oscure è dunque quello di rintracciare e distruggere gli Horcrux, oggetti che contengono frammenti dell’anima del malvagio mago. Inizia così per Harry e i suoi amici Ron ed Hermione un ultimo viaggio insieme che li porterà verso la battaglia finale, evento ineluttabile per il quale Harry è stato prescelto dalla sua nascita.

Il cast del film

Protagonista del film è l’attore Daniel Radcliffe, che ricopre ancora una volta con grande successo il ruolo di Harry Potter. Per riuscire nella recitazione di scene particolarmente difficili, era solito isolarsi dal resto del cast in modo da stare solo con sé stesso ascoltando certi generi di musica che in qualche modo riuscivano a deprimerlo, mentre per altre scene difficili e di forte emozione era solito ascoltare a tutto volume i Radiohead e altri gruppi simili. Accanto a lui si ritrovano poi Rupert Grint nei panni di Ron Weasley, ed Emma Watson in quelli di Hermione Granger.

L’attrice premio Oscar Maggie Smith interpreta nuovamente la professoressa McGranitt, nonostante combattesse in quel periodo contro un tumore al seno. Robbie Coltrane, invece, è l’interprete del fidato Hagrid. Evanna Lynch riprende i panni della stravagante Luna Lovegood, per la quale ha personalmente curato il look e gli abiti. Bonnie Wright è invece presente nei panni di Ginny Weasley, mentre Matthew David Lewis è Neville Paciock. L’attore Rhys Ifans fa invece la sua comparsa nei panni di Xenophilius Lovegood, padre di Luna. Jamie Campbell Bower è invece presente in un flashback nei panni di Gellert Grindelwald da giovane.

Lord Voldemort è interpretato dal grande attore Ralph Fiennes. Questi lavorò molto per costruire il carattere del personaggio. Per dare il meglio di sé nell’interpretazione lo ha infatti studiato a fondo, lavorando sodo affinché la sua recitazione potesse essere convincente e incutere timore. Dalla parte dei cattivi si ritrovano anche Helena Bonham Carter nei panni di Bellatrix Lestrange, Alan Rickman riprende il ruolo di Severus Piton, mentre Tom Felton torna nei panni di Draco Malfoy. Il padre di questi, Lucius, è invece interpretato da Jason Isaacs.

Le differenze tra il libro e il film di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1

Per cercare di rimanere quanto più fedeli possibile al romanzo, gli autori hanno deciso di adattarlo in due film. Nonostante ciò, diverse scene e situazioni hanno ugualmente subito modifiche, mentre altre sono necessariamente state eliminate. Tra le assenze più pesanti vi è quella relativa al racconto del passato di Albus Silente. Da sempre circondato da grande mistero, questi è soltanto accennato nel film. Nel romanzo, invece, vi sono dedicate ampie sezioni che permettono di scoprire i più inconfessabili segreti della sua famiglia.

Grande mancanza è inoltre quella relativa alle tecniche di distruzione degli horcrux. Nel romanzo è Hermione a spiegare come fare, avendo letto un libro a riguardo. Tale dettaglio non è però introdotto nel film, costringendo i personaggi a scoprire da soli come poter distruggere i pericolosi oggetti. Nella pellicola sono inoltre omesse le apparizioni di personaggi come Viktor Krum, Vincent Tiger e Charlie Weasley. Diversi sono anche i rapporti che intercorrono tra alcuni dei protagonisti. Harry Potter, ad esempio, non fa qui nulla per guadagnarsi la fiducia dell’elfo domestico Kreacher, né viene spiegato per quale ragione questi gli obbedisca.

Particolari differenze si possono ritrovare anche nell’avventura dei tre amici nel Ministero della Magia. I tre protagonisti fanno sembrare relativamente facile l’irruzione in tale luogo. Ma questo è diverso nel materiale di partenza. Nel libro ci vuole molto tempo e molta pianificazione prima che trovino il coraggio di fare il viaggio proprio nel luogo che li vuole più morti. Una cosa che il film ha poi cambiato rispetto ai libri è la toccante scena del ballo tra Harry e Hermione nella loro tenda durante la fuga. È davvero toccante quando ballano il valzer, sorridendo e portando un po’ di genuina felicità in un film cupo.

Inoltre, rende più comprensibile la visione degli Horcrux da parte di Ron, quando vede il duo baciarsi. I suoi sentimenti di gelosia sono comprensibili ma fuori luogo, poiché il cuore di Harry appartiene a Ginny. Infine, modifiche si ritrovano anche nella morte dell’elfo Dobby. Questa ha infatti avuto un impatto depotenziato rispetto al romanzo, poiché il personaggio era stato tralasciato nei precedenti film, impedendo dunque un ulteriore coinvolgimento emotivo nei suoi confronti.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

Per gli appassionati del film è possibile fruire di questo grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 è infatti disponibile nel catalogo di Netflix, Prime Video, Now e Tim Vision. Per vederlo, basterà sottoscrivere un abbonamento generale o noleggiare il singolo film. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 27 febbraio alle ore 21:20 su Italia 1.

