I Fantastici Quattro: Gli Inizi, le 20 più grandi rivelazioni dal trailer del film

Il primo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è stato rilasciato (guardalo qui), offrendo ai fan un primo sguardo all’ambito film del MCU. In qualità di uno dei tre film del MCU del 2025, questo ha il compito di portare il franchise in una nuova era. I prossimi film della Marvel dovrebbero essere l’antefatto delle due storie dei Vendicatori, e I Fantastici Quattro: Gli Inizi è già stato confermato che si collegherà alle storie di Avengers: Doomsday e probabilmente anche del suo sequel, Avengers: Secret Wars

Al di là della preparazione dei film sui Vendicatori, però, la storia dei Fantastici Quattro è molto attesa. Non solo il cast riunito per il progetto è incredibilmente eccitante, ma molti desiderano da tempo un adattamento adeguato della Prima Famiglia Marvel. Con il primo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il pubblico ha finalmente un’idea di cosa aspettarsi, dai primi sguardi all’iconica squadra del titolo al debutto di un emozionante cattivo Marvel e a tutte le vibrazioni sci-fi retrofuturistiche che i fan della Marvel possono desiderare.

20 Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, e Joseph Quinn in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi offre un primo sguardo alla prima famiglia Marvel Senza dubbio, l’aspetto più atteso del trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è il primo sguardo alla famiglia titolare. Il cast del film è stato ampiamente elogiato, ma molti si sono riservati di giudicare come sarebbero apparsi, avrebbero agito e si sarebbero sentiti nei panni di questi iconici personaggi. Il trailer mette a tacere ogni preoccupazione mostrando la squadra in tutto il suo splendore, con una fantastica foto da eroe di tutti e quattro insieme che chiude il trailer.

19 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Il trailer offre un primo sguardo a Galactus Dopo l’apparizione della squadra titolare, il debutto più atteso è quello di Galactus, il cattivo principale de I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Galactus è stato per lo più sottoutilizzato nei progetti di live-action, e molti desideravano una versione del cattivo fedele ai fumetti. A quanto pare, il film fornisce esattamente questo. Il volto o la voce di Galactus non sono presenti nel trailer, ma la sua figura ombrosa e la parte posteriore della sua testa – che sfoggia il suo iconico elmo a punte – possono essere viste alla fine del trailer.

18 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi accenna al passato della squadra I Marvel Studios hanno insistito sul fatto che I Fantastici Quattro: Gli Inizi non è una storia di origini nel senso tradizionale del termine. Detto questo, il trailer del film conferma che le origini della squadra titolare saranno comunque incluse in una certa misura. Si sente il Reed Richards di Pedro Pascal parlare della prima volta che la squadra è andata nello spazio, e vengono mostrati filmati trovati di questa escursione. Sembra che questi flashback basati su filmati forniranno i dettagli necessari per le origini dei Fantastici Quattro, nonostante il film non segua la formula tipica delle origin story.

17 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi non mostra i superpoteri di Reed Richards Una delle sorprese più interessanti del trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è che non vengono mostrati i poteri di Reed Richards, o almeno quelli di natura supereroistica. Il potere del cervello di Reed è certamente evidenziato, con il personaggio che viene mostrato mentre scrive equazioni e risolve problemi legati ai viaggi nello spazio. Tuttavia, la sua iconica capacità di allungare il corpo non viene rivelata, lasciando questa rivelazione per il marketing futuro o addirittura per il film stesso. Il motivo potrebbe essere la difficoltà di animare tali poteri. Le abilità estensibili sono spesso apparse meno convincenti di altri superpoteri nel mondo moderno dei film di supereroi. Per questo motivo, i Marvel Studios potrebbero nascondere quello di Reed per assicurarsi che gli effetti in CGI siano al meglio possibile, piuttosto che affrettare l’inserimento di un effetto non finito in un enorme trailer.

16 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL I poteri di invisibilità di Sue Storm Nonostante i poteri di Reed come Mister Fantastic non siano stati evidenziati, lo sono quelli di Sue come Donna Invisibile. Mentre si sente Reed parlare delle afflizioni che la sua famiglia deve affrontare, viene mostrata un’inquadratura di Sue che entra ed esce dall’invisibilità. È probabile che si tratti di elementi della backstory del film, con il trailer che fornisce un primo assaggio di come saranno i suoi poteri. Inoltre, alla fine del trailer viene mostrata un’inquadratura di Sue che crea uno dei suoi scudi di forza.

15 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL La Torcia Umana di Johnny Storm viene mostrata in volo Il membro dei Fantastici Quattro di cui abbiamo visto maggiormente i poteri è Johnny Storm. Vengono mostrate diverse sequenze di Johnny nei panni della Torcia Umana, con il personaggio che si infiamma prima di sparare per la città. Un’inquadratura mostra addirittura Johnny nello spazio, portando il volo della Torcia Umana più in là di quanto si vede di solito negli adattamenti cinematografici de I Fantastici Quattro.

14 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL I poteri di Ben Grimm Finalmente Ben Grimm alias La Cosa viene mostrata nel trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Come molti sanno, il personaggio è diventato un essere fatto di roccia dopo essere stato esposto a onde radioattive durante un viaggio nello spazio. Questo rende Ben incredibilmente forte, come dimostra un’inquadratura che lo vede correre a tutta forza verso un nemico invisibile nell’ultima parte del trailer.

13 I Fantastici Quattro: Gli Inizi fa un simpatico riferimento al ruolo per cui Ebon Moss-Bachrach è noto All’inizio del trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi, La Cosa viene mostrata mentre assaggia un piatto preparato da HERBIE. Il personaggio afferma che metterà dell’aglio nel piatto per dargli un po’ più di “pepe”. Dato che Ben/La Cosa è interpretato da Ebon Moss-Bachrach, questo deve essere un riferimento intenzionale a un suo ruolo importante degli ultimi tempi, quello in The Bear. Nella serie, Moss-Bachrach interpreta Richie, un uomo che gestisce un ristorante e impara ad amare il mondo dell’arte culinaria.

12 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Il trailer mette in evidenza la tragedia di Ben Grimm Sebbene la forza e il design de La Cosa siano gli aspetti del personaggio che il pubblico era più ansioso di vedere nel trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il film dimostra di comprendere anche il suo personaggio. Mentre Reed ripercorre i poteri della sua famiglia, nota che Ben è ormai una roccia. Ben viene mostrato mentre guarda con tristezza un filmato che lo ritrae prima del cambiamento, scherzando sul fatto che è il pilota più bello. Questo evidenzia la tragica insicurezza che spesso accompagna la trasformazione di Ben ne La Cosa e che sarà prevalente ne I Fantastici Quattro: Gli Inizi, continuando a rappresentare un personaggio simpatico e amato dai fan.

11 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Il primo sguardo a HERBIE Oltre a Galactus, Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm e Johnny Storm, un altro personaggio familiare dei fumetti è presente nel trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi . Questo personaggio non è altro che HERBIE, ovvero il Robot Altamente Ingegnerizzato Costruito per l’Esplorazione Interdimensionale. HERBIE viene mostrato mentre cucina un piatto nel Baxter Building, unendosi alla cena di famiglia della squadra titolare. Nei fumetti HERBIE era stato creato per una funzione specifica, ma nel corso degli anni il robot è diventato un alleato e un aiutante dei Fantastici Quattro e sembra che riprenderà questo ruolo in questo film. In questo modo, diventerà sicuramente uno dei personaggi preferiti dai fan nel film in uscita.

10 I Fantastici Quattro: Gli Inizi porta il MCU in un altro universo L’aspetto più immediato visibile nel teaser di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è lo stile retrofuturistico del film. È risaputo che il film è ambientato in un universo alternativo a quello principale del MCU, con una tecnologia più avanzata nonostante il film sia ambientato negli anni Sessanta. Il trailer lo rende evidente, con i primi sguardi al Baxter Building, il suo arredamento anni ’60 ma avanzato, e la sensazione generale di retrò del film, dai rapporti d’aspetto che cambiano alla musica e ai costumi perfettamente campeggianti. Siamo decisamente in un altro universo rispetto a quelli fino ad oggi conosciuti.

9 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Reed Richards sta sperimentando i viaggi dimensionali A un certo punto del trailer, Reed Richards viene mostrato mentre elabora diverse equazioni su una lavagna. Alla sua sinistra, i fan più attenti hanno notato implicazioni multiversali. Uno schizzo grossolano mostra un tubo che collega due punti terminali, con le parole “un altro universo” scarabocchiate sotto uno di essi. Questo allude ai collegamenti tra I Fantastici Quattro: Gli Inizi e la prima linea temporale del MCU. È confermato che i Fantastici Quattro appariranno nella storia di Avengers: Doomsday e probabilmente nel suo sequel, Avengers: Secret Wars. Potrebbe essere lo stesso Reed a provocare tutto questo manomettendo l’esplorazione interdimensionale. Ciò avrebbe certamente senso, data la sete di conoscenza di Reed e il legame della sua squadra con i viaggi spaziali interstellari. Dopo aver esplorato lo spazio per così tanto tempo, potrebbe essere sensato che Reed si addentri in argomenti più ampi e più vasti.

8 La prima immagine diffusa del film The Fantastic Four I Fantastici Quattro: Gli Inizi comprende perfettamente i punti di forza dei suoi personaggi Come accennato, il pubblico desiderava un valido adattamento de I Fantastici Quattro da molti anni ormai. Il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi sembra dimostrare che il film fornirà esattamente questo grazie a uno scambio di battute tra Reed Richards e Sue Storm. Reed dice che le loro vite sono così diverse da quando Ben è diventato una roccia, Sue ha acquisito i poteri dell’invisibilità e Johnny ha iniziato a prendere fuoco. Sue insiste sul fatto che Ben è sempre stato una roccia, Johnny è sempre Johnny e lei ci sarà sempre per Reed. Questo dimostra come il film comprenda bene i punti di forza dei suoi personaggi. La natura stabile e amichevole di Ben c’era già prima dei suoi poteri e c’è ancora dopo, così come la personalità sicura e sopra le righe di Johnny. L’invisibilità di Sue non la cambia e le dinamiche dell’intera famiglia rimangono le stesse. Questo dimostra che il film comprende che questi personaggi non sono definiti dai loro poteri, ma che ora sono semplicemente versioni rafforzate di ciò che erano.

7 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL La fine del mondo come lo conosciamo Forse il momento più minaccioso del trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi si presenta quando una pioggia di fuoco cade dal cielo. La squadra viene mostrata mentre osserva il fenomeno, probabilmente incerta su cosa lo stia causando. È probabile che sia legato a Galactus, a dimostrazione di quanto potere abbia il divoratore di mondi nell’universo Marvel. Ciò porta a pensare che il lavoro della squadra titolare sarà su vasta scala per evitare che la Terra venga distrutta.

6 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Il debutto della Fantasticar Nella storia dei Fantastici Quattro della Marvel Comics, la squadra si è affidata alla Fantasticar per i suoi numerosi viaggi. Negli adattamenti live-action è stato incluso solo una volta, in una breve scena di I Fantastici 4 e Silver Surfer del 2007. Nel trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la Fantasticar viene ora mostrata mentre sfreccia in una città e dà vita a questo elemento iconico del materiale di partenza.

5 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL I Fantastici Quattro sono famosi nel loro universo Un’altra interessante rivelazione nel trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è che la squadra è già famosa. Questo è stato mostrato nel breve teaser del trailer e ulteriormente confermato nel trailer completo. Alcuni bambini vengono mostrati con maschere e magliette con Ben Grimm nei panni della Cosa, a dimostrazione del fatto che la squadra è già nota al pubblico come protettrice della Terra dotata di superpoteri.

4 Foto di Marvel Studios MARVEL STUDIOS – © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Il personaggio segreto di John Malkovich appare nel trailer Il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ci offre anche un primo sguardo al misterioso personaggio di John Malkovich. Tuttavia, non è ancora chiaro chi l’attore interpreterà nel film. Il personaggio viene mostrato mentre esce dall’ombra, con lunghi capelli bianchi e barba. Dato che viene mostrato nel trailer, si deve presumere che il personaggio di avrà un ruolo importante nella storia, rendendo ancora più difficile l’attesa per il film e la rivelazione della sua vera identità.

3 Le dinamiche di squadra sono state lasciate fuori dal trailer Nonostante sia conosciuto come la prima famiglia della Marvel, gli elementi familiari di I Fantastici Quattro: Gli Inizi sono stati per lo più assenti dal trailer. Sebbene alcuni aspetti, come la scena della cena in famiglia, ne siano un esempio, i legami tra i quattro eroi non sono qui stati approfonditi. Ciò è dovuto principalmente ai vincoli di tempo e alla natura del trailer, che è solo un teaser, lasciando intendere che le dinamiche interpersonali tra i singoli membri saranno lasciate al film stesso.

2 Silver Surfer non è presente nel trailer Il cattivo principale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è Galactus, il che significa che il suo araldo non è lontano. L’araldo in questione non è altro che Silver Surfer, un popolare personaggio della Marvel. Nonostante la sua popolarità, Surfer è rimasto assente dal primo trailer. Il personaggio non appare in live-action dal 2007, e Julia Garner ha dovuto affrontare il compito di riportare il Silver Surfer sullo schermo. La Garner interpreterà però Shalla-Bal, l’araldo femminile di Galactus. Essendo un legame così importante tra la Terra e il cattivo cosmico, l’omissione di Silver Surfer dal trailer è sorprendente, anche se lascia spazio a ulteriori aspettative con il proseguire della promozione.