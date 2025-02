Bogotà: la spiegazione del finale del film Netflix

Bogotà, il thriller sudcoreano diretto da Seong-je Kim e disponibile sulla piattaforma Netflix, è ambientato negli anni Novanta, mentre la Corea del Sud affronta una crisi finanziaria. Durante questo periodo molti individui decidono di lasciare il Paese per trovare una vita migliore all’estero. Tra questi ci sono Kook-hee e la sua famiglia, che si trasferiscono a Bogotà e questo è il loro viaggio alla ricerca di una vita migliore. Sebbene le cose non vadano sempre come si aspettano, Kook-hee è determinato a cambiare la sua vita e a raggiungere le alte sfere della città con la sua forza e la sua volontà.

La spiegazione del finale di Bogotà

Il film segue Kook-hee mentre con la sua famiglia si trasferisce a Bogotà dopo la crisi finanziaria della Corea del Sud nel 1990. Sperando in una vita migliore, il padre porta lì la famiglia, sperando che il suo amico, Park Jang-su, li aiuti. Tuttavia, Jang-su, alias il sergente Park, non è una persona facile con andare d’accordo e, pur non promettendo nulla di importante alla famiglia, offre un lavoro a Kook-hee. In questo modo, Kook-hee entra a far parte dei livelli più bassi della società e lavora duramente ogni giorno per portare il cibo in tavola.

Anche sua madre ottiene un lavoro, diventando sarta in un’azienda, ma suo padre non fa altro che ubriacarsi e litigare con tutti. Nel frattempo, Kook-hee attira l’attenzione del sergente Park, che decide di coinvolgerlo nell’attività di contrabbando per tenere d’occhio il suo sottoposto Jeon Soo-young e gli offre un ruolo diverso. Questo diventa il suo percorso di crescita: all’inizio è un lavoratore ingenuo, ma poco dopo prende completamente in mano l’attività. Quando le cose cominciano a farsi più complesse, Kook-hee si ritrova però ben presto inzuppato di sangue, poiché anche lui è preso di mira dal sergente Park.

Non avendo nessuno di cui fidarsi, inizia a crescere da solo facendo in modo che tutti lo temano e prendendo lentamente il controllo dell’attività. Tuttavia, con il passare degli anni, nuove leggi vengono introdotte nel sistema e i membri dell’Associazione coreana temono per il loro futuro. Kook-hee decide di intraprendere una strada legale e di costruire un centro commerciale per gli operatori del mercato, ma quando le cose non vanno di nuovo secondo i piani, prende una nuova strada.

Chi ha attaccato Kook-hee?

Quando il centro commerciale proposto è stato rifiutato dai proprietari del mercato coreano a causa dell’influenza di Soo-young e altri, un attacco improvviso a Kook-hee ha cambiato tutto. La sua auto viene bombardata e, pur sfuggendo per un pelo all’attacco mortale, viene comunque trasportato d’urgenza in ospedale. Nel frattempo, la confusione su chi abbia condotto l’attacco lascia tutti scioccati e i suoi nemici si ritrovano a fuggire dalla città il prima possibile.

Tuttavia, Soo-young non è ancora riuscito a fuggire e trova temporaneo conforto nella casa del dottor Hong per qualche tempo. Mentre si trova lì, riceve una telefonata da Kook-hee che gli dice di essere a conoscenza del fatto che Soo-young non ha cercato di ucciderlo, in quanto colui che ha piazzato la bomba non è altro che Kook-hee stesso. Ha pianificato di far sì che tutti abbiano paura di lui e della sua ira, proprio come anni fa quando uccise qualcuno per aver tentato di ucciderlo. Questa volta, però, è stato fatto per Soo-young e per chiunque abbia cercato di impedirgli di fare ciò che voleva.

Soo-young è scioccato e irritato da questa confessione e inizia la sua raffica di maledizioni, quando improvvisamente sente un ago pungergli la nuca. È il dottor Hong, che è stato in combutta con Kook-hee dietro le quinte e lo aiuta a sbarazzarsi di Soo-young. Mentre Soo-young esala lentamente l’ultimo respiro, Kook-hee si trova ad affrontare un’altra trasformazione in questa scena. Più tardi, Kook-hee e il sergente Park accompagnano Soo-young a farlo seppellire. Kook-hee lascia l’orologio che Soo-young gli aveva regalato quando erano giovani e chiude questo capitolo della sua vita, dopo di che torna a casa con il sergente Park.

Cosa succede nel finale?

Durante il viaggio di ritorno, Kook-hee inizia lentamente a rilassarsi, mentre spiega al sergente Park perché dovrebbe andargli bene che la gente lo chiami scarafaggio. L’unico in grado di sopravvivere a tutto il caos della terra è uno scarafaggio e lui dovrebbe essere in grado di assumere questo significato ogni volta che qualcuno lo chiama così. Mentre Kook-hee definisce la vita opprimente, il sergente Park ferma l’auto per una breve pausa.

In piedi sul bordo di una scogliera in mezzo al nulla, domina la città mentre Kook-hee rimane in macchina. Proprio in quel momento, un motociclista arriva e spara a Kook-hee, ma non riesce a ferirlo perché l’auto è a prova di proiettile. Il sergente Park arriva accanto all’auto e dice all’uomo che l’auto è a prova di proiettile. Poi chiama Kook-hee al telefono, dato che l’auto è anche insonorizzata, e gli dice che l’unico motivo per cui è rimasto a Bogotà nonostante abbia rimandato moglie e figlia in Corea del Sud è stato Kook-hee.

Ha sempre saputo che Kook-hee era diverso dagli altri coreani della città, ma era troppo diverso ed essere diversi porta guai. Non potendo lasciare questo problema in giro per Bogotà, ha pianificato di ucciderlo. Mentre abbassa i finestrini per permettere al motociclista di sparare di nuovo a Kook-hee, è sorpreso quando Kook-hee spara al motociclista e poi a lui. Kook-hee è sicuramente cresciuto nel corso degli anni e ha imparato a non fidarsi di nessuno, poiché pone fine alla vita del sergente Park senza una parola.