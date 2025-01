Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, le 10 scene migliori del film

Nonostante non sia esente di difetti, Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim offre diversi momenti emozionanti nei suoi 134 minuti di durata. Il film d’animazione è uscito il 1° gennaio 2024 come prima pellicola anime ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli, dopo l’uscita del film d’animazione di Ralph Bakshi nel 1978. Il film La Guerra dei Rohirrim è diretto dal maestro di Ghost in the Shell Kenji Kamiyama.

Il film ha ricevuto recensioni contrastanti ma un’accoglienza generalmente positiva da parte del pubblico, con i fan che hanno commentato l’intrigante interpretazione del classico racconto di J.R.R. Tolkien. Basato su “La casa di Eorl“, un racconto dell’Appendice A del Signore degli Anelli, il film è pieno di scene che reinventano il classico mondo fantasy.

10 Un sudrone è un presagio di minacce lontane War Of The Rohirrim fa riferimento al mondo più ampio di Tolkien Uno dei momenti più intriganti di La Guerra dei Rohirrim è stata l’apparizione a sorpresa di un sudrone. Questa misteriosa razza era strettamente associata alla guerra ne Il Signore degli Anelli, ed era anche conosciuta come Haradrim. Gli Haradrim provenivano da Harad, una località a sud ancora più in basso sulla mappa del Signore degli Anelli rispetto a Mordor. Situata appena sotto Mordor, Harad era spesso sotto l’influenza di Sauron. Questo background ha reso l’apparizione del Sudrone in La Guerra dei Rohirrim un gustoso boccone di tradizione per i fan di lunga data. Il cadavere in decomposizione di un Sudrone è stato incluso verso l’inizio del film come presagio di brutte cose a venire. In effetti, la guerra sta arrivando a Rohan, mentre la più ampia Guerra dell’Anello stava appena iniziando a prendere forma.

9 Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim – Un’Immagine dal film Un Guardiano nell’Acqua è in attesa La bestia mitica ha un nuovo look La Guerra dei Rohirrim Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim ha riportato in vita il terrificante Guardiano nell’Acqua di J.R.R. Tolkien. Questa creatura fantasy ha debuttato sullo schermo nel film Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello. Barcollando fuori dal Lago di Sirannon, questa bestia ha cercato di trascinare Frodo nelle profondità dello stagno. L’iconica rappresentazione della bestia da parte di Peter Jackson ha ispirato quella di Kenji Kamiyama. Il Guardiano nell’Acqua di Kamiyama era ben lontano da quello di Peter Jackson, dal momento che ha subito l’influenza della formazione anime del regista. Anche Ralph Bakshi ha incluso il Guardiano nell’Acqua nel suo film, ma la bestia di Kamiyama appare del tutto unica. Con quello che sembravano alberi che crescevano dalla sua testa, questo mostro si era camuffato perfettamente, ricordando le creature degli anime classici in stile Pokémon e creando una delle migliori scene del film.

8 Le Fanciulle Scudiere fanno ritorno L’importanza di Éowyn nel Signore degli Anelli è riconosciuta La Guerra dei Rohirrim ha onorato Éowyn in molti modi, il che ha portato ad alcune delle migliori scene del film. Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim è incentrato su Hèra, la figlia senza nome di Helm Mandimartello in “La casa di Eorl“. La storia racconta la storia delle shieldmaidens, le Fanciulle Scudiere, in una delle sue scene di apertura, menzionando come questa vecchia tradizione si fosse quasi estinta. Questo ha un forte parallelo con Il Signore degli Anelli, per cui la tradizione delle Fanciulle Scudiere era ancora più sconosciuta. Hèra e la sua ancella, Olwyn, assumono il mantello delle Fanciulle Scudiere in La Guerra dei Rohirrim. Questo è un riferimento a Éowyn, ovviamente, una delle donne più forti de Il Signore degli Anelli e la shieldmaiden più famosa.

7 Saruman si fa conoscere in La Guerra dei Rohirrim Christopher Lee torna nel Signore degli Anelli L’iconico Christopher Lee è tornato dai morti per un cameo perfettamente sincronizzato. Lee ha interpretato Saruman nella trilogia di Peter Jackson del Signore degli Anelli, ma purtroppo è scomparso nel 2015. La Guerra dei Rohirrim è riuscita a usare filmati d’archivio per creare le battute necessarie, mixando vecchie registrazioni della voce di Lee. Il ritorno di Lee sugli schermi per Saruman è stata una delle migliori scene del film. L’apparizione di Saruman nel film era un elemento canonico dell’adattamento, poiché è apparso anche verso la fine di “La Casa di Eorl” come presagio del suo futuro governo. Saruman si stava appena trasferendo a Isengard al tempo della Guerra dei Rohirrim. Pertanto, concludere il film con la sua apparizione prefigurava perfettamente la sua ascesa al potere. L’avatar di Lee nell’anime è molto somigliante all’attore scomparso.

6 Hèra cavalca per incontrare Gandalf La runa di Gandalf simboleggia un nuovo inizio Hèra cavalca per incontrare Gandalf in un divertente Easter egg, alludendo a uno dei migliori personaggi del Signore degli Anelli. Alla fine del film, Hèra sta per partire per un’altra avventura, come Hama aveva previsto con la sua canzone all’inizio del film. Tuttavia, questa volta, va a incontrare una figura misteriosa che non appare mai sullo schermo. Portava con sé una lettera da parte di questa misteriosa figura, con una specifica runa incisa. I fan di Lo Hobbit riconosceranno questa runa come quella che Gandalf ha inciso sulla porta di Bilbo Baggins nel primo film di Lo Hobbit. Non molto tempo dopo aver rivelato la runa, il film conferma che indicava effettivamente la presenza di Mithrandir, che era presente nella Terra di Mezzo anche a questo punto della Terza Era. Questa chicca di Tolkien ha reso questa scena finale uno dei punti salienti di La Guerra dei Rohirrim.

5 Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim – Un’Immagine dal film Gli orchi dimostrano che Sauron è già preoccupato per l’anello Due orchi sono stati doppiati da un duo molto speciale Gli orchi sono apparsi in una delle migliori scene di Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim. Come Easter Egg a sorpresa e come riferimento a Il Signore degli Anelli, questa coppia di orchi è stata doppiata nientemeno che da Billy Boyd e Dominic Monaghan. Gli attori, ovviamente, hanno interpretato Peregrino Tuc e Meriadoc Brandybuck nella trilogia originale. La loro alchimia è ancora innegabile, anche come coppia di servitori di Sauron. Tuttavia, ciò che ha più affascinante della scena degli Orchi in La Guerra dei Rohirrim è il riferimento a un mondo più ampio in cui stanno accadendo molte cose. La guerra dell’anello stava già iniziando a fermentare, anche se i Rohirrim combattevano i Dunlandiani. Il film lo ha spiegato mostrando come Sauron stava cercando l’Unico Anello mentre i Rohirrim erano impegnati nella loro guerra territoriale: uno degli Orchi si chiedeva ad alta voce cosa volesse Sauron dagli anelli mentre ne metteva via uno nella sua borsa.

4 Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim – Un’Immagine dal film Helm entra in modalità Spettro nell’anime Il Signore degli Anelli Helm Mandimartello perde la sua umanità Helm Mandimartello è entrato in modalità demone in La Guerra dei Rohirrim, creando un potenziamento anime che è stato il momento clou del film. Helm era il personaggio principale di “La casa di Eorl“, quindi il suo ruolo nel film doveva essere preponderante. In La Guerra dei Rohirrim Hèra è il personaggio principale, cosa che ha sorpreso molti fan, dato che le era stata data solo una battuta nel materiale originale. Il film è stato saggio a rendere Hèra la protagonista, perché ha permesso di lasciare Helm, suo padre, con un elemento di mistero. Ma il film sarebbe stato sicuramente negligente a tralasciare tutti i momenti salienti di Helm nel racconto. La Guerra dei Rohirrim ha ottenuto questo equilibrio nel modo giusto, inclusa la scena essenziale: Helm che impazzisce e uccide i nemici a mani nude. L’anime era il formato perfetto per questa follia, con gli occhi di Helm sbiancati per esprimere la sua discesa nella ferocia.

3 Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim – Hama in un’Immagine dal film Hama affronta il suo destino senza paura Il fratello di Hèra era l’eroe misconosciuto del film Hama ha mostrato più coraggio della maggior parte dei personaggi nel corso dell’intero film, quando è sceso da cavallo e ha guardato dritto verso la sua imminente rovina. Il gentile Hama è stato una delle parti migliori di La Guerra dei Rohirrim, e questo ha reso il suo tragico destino ancora più toccante. Hama, come Hèra, era ben lungi dall’essere un personaggio principale in “La casa di Eorl“, ma nel film gli è stato dato molto più spazio. Il fratello di Hèra era più un bardo che un soldato, preferendo suonare il suo liuto e cantare canzoni piuttosto che assicurarsi il cavallo più forte dell’esercito. Il film ha annunciato che Hama aveva un cavallo lento, prefigurando la sua morte. Quando stava cercando di seminare i Dunlandiani, i suoi compagni ce l’hanno fatta, ma il suo cavallo rallenta fino a fermarsi. Hama resta calmo e gentile, accarezza la schiena del suo cavallo mentre scende e scocca delle frecce, rendendo questa una delle scene più eroiche di La Guerra dei Rohirrim.

2 Concept art from Lord of the Rings: The War of the Rohirrim – © New Line Helm muore da guerriero Helm Mandimartello si congela a morte in piedi Helm Mandimartello muore da guerriero in Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, dando vita a una scena strappalacrime. Helm doveva morire eroicamente, ma non era certo che il film lo avrebbe mostrato in tutta la sua gloria. Helm era una figura moralmente grigia, che esibiva un comportamento brutale e eccessivamente aggressivo. Il film avrebbe potuto facilmente rendere Helm più malvagio, ma ha rispettato la sua eredità attraverso la scena della sua morte. Helm era famoso nella leggenda Rohirrim, di “La casa di Eorl“, per aver vagato per le pianure mentre lui e il suo popolo erano assediati nel Fosso di Helm. I Dunlandiani hanno tenuto i Rohirrim sotto assedio, ma Helm non aveva intenzione di lasciare che questo gli impedisse di tentare di sconfiggerli. Mentre gli altri dormivano, Helm si è fatto strada verso l’esterno e ha ucciso i suoi nemici uno a uno. Helm è morto durante questi ultimi tentativi di salvare il suo popolo nel film, congelato a morte in piedi fuori dalla porta della fortezza.