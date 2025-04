Jude Law: i suoi film più rappresentativi in attesa di Eden

Arriva al cinema il 10 aprile con 01 Distribution il nuovo film di Ron Howard, Eden (qui la recensione), che vede protagonista Jude Law. L’attore inglese, icona di stile e sex symbol transgenerazionale mette a segno così una nuova prestigiosa collaborazione con il regista premio Oscar, affiancandosi, nel film, a un gruppo di superstar tra cui: Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney e Ana de Armas.

Ma quali sono i suoi ruoli migliori, o per meglio dire, quali sono i ruoli che Jude Law ha interpretato e che hanno ridefinito la sua immagine e la sua carriera? Eccoli di seguito:

7 Jude Law e Vanessa Kirby in Eden. Foto di Jasin Boland © Cortesia 01 Distribution Eden di Ron Howard Ron Howard, regista premio Oscar, dirige Jude Law in Eden al fianco di Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Ana de Armas. Distribuito da 01 Distribution, il film sarà nelle sale italiane dal 10 aprile. Il film segue le vicende di Friedrich Ritter, medico tedesco, e della sua compagna Dora, che approdano sull’isola di Floreana nel 1929 con l’obiettivo di costruire una nuova vita lontano dalla società. Il loro esperimento attira ben presto l’attenzione internazionale e, nel tempo, altre persone decidono di unirsi a loro, tra cui la famiglia Wittmer e una misteriosa baronessa austriaca accompagnata da due amanti. Quella che doveva essere un’utopia si trasforma però in un microcosmo teso e instabile, dove le tensioni, le gelosie e le ambizioni personali portano a una serie di eventi oscuri e mai completamente chiariti. Eden mette in scena questa vicenda con uno stile visivo potente e una narrazione che fonde dramma psicologico e mistero.

6 A.I. – Intelligenza artificiale di Steven Spielberg Film del 2001, ha contribuito a definire il racconto fantascientifico e, con il senno di poi, ha dato vita a una narrazione proiettata decisamente nel futuro su un argomento delicato e attuale come l’Intelligenza Artificiale. Nel film, Jude Law interpreta Gigolò Joe, un mecha prostituto che è in fuga per essere stato incastrato per l’omicidio di una cliente che farà da compagno di viaggio al giovane magnetico protagonista, interpretato da Haley Joel Osment. Facendo leva sulla sua straordinaria bellezza, Law tratteggia un personaggio intenso e memorabile, uno dei primi della sua carriera.

5 Closer di Mike Nichols Nessuna coppia dovrebbe guardare Closer insieme, a meno che non sia esattamente consapevole del suo stadio di serenità e fiducia reciproca. Il film di Nichols è diventato a ragione un culto per il genere, romantico ma anche da psicoterapia diretta, una montagna russa di emozioni in cui Jude Law interpreta Dan, un giornalista di necrologi aspirante scrittore, che si fidanza con Alice, una giovane spogliarellista americana in cerca di fortuna a Londra. Poi però conosce la fotografa Anna, si innamora di lei ed è disposto a tutto pur di averla. Chattando sotto falsa identità con un dermatologo e, fingendosi proprio Anna, Dan spinge il dottor Larry tra le braccia dell’ignara donna. Un rapporto a quattro intricato e magnetico in cui Jude Law, insieme a Natalie Portman, Julia Robert e Clive Owen, riscrive le regole delle relazioni di coppia.

4 L’amore non va in vacanza di Nancy Meyer Si tratta della commedia romantica natalizia più amata di sempre, insieme a Love Actually, in cui il biondo e sbarazzino Graham Simpkins di Jude Law fa perdere la testa a Amanda Woods/Cameron Diaz. Il film non ha certo bisogno di presentazioni e in questo caso, rispetto ai titoli citati fino a questo momento, Law ha la possibilità di brillare in un ruolo leggero, lontano da toni drammatici o cupi, dimostrando di essere versatile e ugualmente indimenticabile. Completano il cast Kate Winslet e Black Jack. Si parla da tanto di un sequel che però non è stato ancora mai ufficializzato.

3 Sherlock Holmes di Guy Ritchie Nel 2009 l’estro di Jude Law viene messo al servizio di Guy Ritchie che gli assegna un ruolo molto importante e prestigioso per un attore britannico: John Watson, coinquilino e braccio destro di Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.). Anche in questo caso, Law ricopre il ruolo alla perfezione, compensando l’esuberanza del compagno di set con un Watson misurato, elegante ma anche letale se necessario. Il film ha avuto anche un sequel, nel 2011, e ancora aspettiamo il terzo capitolo!

2 Anna Karenina di Joe Wright Deve essere stato difficile per Jude Law calarsi nei panni letterari di un uomo che non è certo avvenente o desiderabile, ma nonostante il suo sex appeal, l’attore riesce a dare vita a un Aleksej Karenin algido nell’Anna Karenina di Joe Wright, con buona pace dell’appassionata eroina del titolo (Keira Knightley) che scappa dalla sua quotidianità per rifugiarsi tra le braccia del conte Vronskij, un altro Aleksej ma con esito decisamente differente. Nel ruolo dell’antagonista, Jude Law conferma talento e presenza scenica, regalandoci una nuova versione di sé e arricchendo notevolmente la sua già affollata galleria di ritratti.