Daredevil: Rinascita, come mai Punisher compare così poco?

Nonostante l’influenza di Frank Castle sulla storia del MCU di Matt Murdock, Punisher è stato completamente assente da Daredevil: Rinascita. Nel periodo tra la fine della seconda stagione di The Punisher e Daredevil: Rinascita, molti membri del Dipartimento di Polizia di New York hanno cooptato l’iconografia del Punitore per rappresentare i loro violenti metodi di lotta al crimine. Lo stesso Frank Castle sembra essersi preso una lunga pausa dalla sua vita da vigilante, e alcuni individui non identificati lo hanno impersonato per commettere crimini come l’omicidio di Hector Ayala, alias Tigre Bianca, e l’attribuzione della colpa di crimini gravi a civili innocenti.

L’episodio 4 di Daredevil: Rinascita non ha rivelato cosa abbia fatto esattamente Frank Castle dalla seconda stagione di The Punisher, dove ha rifiutato un’offerta di lavorare per le autorità e ha deciso di continuare a combattere il crimine da solo. Da allora dev’essere successo qualcosa di grave, visto che Frank Castle sembra più stanco che mai del vigilantismo. Eppure, il Punitore non ha abbandonato la sua fede nei metodi brutali di lotta al crimine, considerando le dure parole scambiate con Matt Murdock. Ora, la domanda più importante è dove sia stato il Punitore per gran parte di Daredevil: Rinascita.

Perché Frank Castle è scomparso da Daredevil: Rinascita dall’episodio 4

L’assenza di Frank Castle può essere spiegata dentro e fuori dallo schermo

Il Punitore di Jon Bernthal è tornato nell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita, in cui Matt Murdock si è rivolto a lui per chiedere consiglio dopo l’omicidio di Hector Ayala e l’ascesa al potere di Wilson Fisk. Frank Castle ha affrontato Matt Murdock, riconoscendo la rabbia repressa di Matt e il suo desiderio di tornare ai suoi giorni in Daredevil. A quanto pare Frank Castle aveva ragione, e Matt Murdock è presto tornato nei panni di Daredevil, più violento che mai. Tuttavia, il Punitore è completamente assente da quel momento in poi, e nessun altro episodio ha fatto riferimento alla sua posizione.

Il Punitore non è tornato in Daredevil: Rinascita a causa del disaccordo tra Frank Castle e Matt Murdock sull’uso della forza letale. Più di un decennio dopo il loro primo incontro nella seconda stagione di Daredevil, Frank e Matt si scontrano ancora sull’etica dell’omicidio e non riescono a raggiungere una conclusione sulle conseguenze della morte di Hector Ayala. Dal punto di vista logistico, il Punitore di Jon Bernthal non appariva nella versione originale della serie. Dopo la revisione creativa di Daredevil: Rinascita, Frank Castle è stato aggiunto, ma solo come personaggio minore in un paio di episodi.

Per esclusione, Punisher deve tornare nel finale di stagione

C’è ancora altro materiale sul Punitore da vedere in Daredevil: Rinascita

Frank Castle è apparso solo in una scena sfoggiando capelli lunghi e una folta barba. Mentre il Punitore e Daredevil sembrano separarsi definitivamente nell’episodio 4, il Punitore probabilmente tornerà almeno un’altra volta prima della fine della serie. Il Punitore di Bernthal è stato incluso in trailer e clip, sfoggiando il suo tradizionale look con capelli corti e senza barba, e combattendo al fianco di un Daredevil completamente in costume. Pertanto, è quasi certo che il Punitore apparirà nell’episodio 9.