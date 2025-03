Jessica Jones: Krysten Ritter sembra ottimista riguardo al suo ritorno

Quasi tutti gli show televisivi Netflix della Marvel Television hanno perso qualità con il passare del tempo e questo è stato innegabilmente il caso di Jessica Jones. Dopo una prima stagione buona, la seconda serie di episodi è stata una delusione e la terza ha proseguito il trend. Tuttavia, sia nella sua serie che in Defenders, è stato difficile trovare difetti nella performance di Krysten Ritter come investigatore privato alcolizzato, e da un po’ di tempo circolano voci sul suo ritorno come Jessica Jones nel MCU.

She-Hulk: Attorney at Law e Echo sembravano essere delle possibilità probabili un tempo, ed è stato ampiamente riportato che Ritter è stata vicina a girare un cameo per quest’ultimo (è stato presumibilmente scartato quando la serie ha rilasciato un episodio ed è diventata una serie autonoma “Marvel Spotlight”).

Vedremo Jessica in Daredevil: Born Again? Sebbene non scommetteremmo su un cameo nella stagione 1, la produzione della stagione 2 è in corso e Ritter sta ancora lasciando aperta la porta per riunirsi con l’Uomo Senza Paura.

“Ascolta, adoro Jessica Jones”, dice nel player qui sotto. “Penso che sia così emozionante che ci sia così tanta voglia di rivederla. Me lo chiedono quasi ogni giorno. Restiamo cautamente ottimisti”. “Se me lo chiedessero, sarei lì pronta”, ha aggiunto Ritter. “Potrei avere o meno la giacca che ho rubato dal set”.

In passato, Ritter ha ampiamente evitato di esprimere giudizi su un possibile ritorno in Daredevil: Rinascita o in qualsiasi altro progetto MCU in arrivo. Tuttavia, dato l’enorme livello di interesse da parte dei fan, la nuova serie di Matt Murdock sembra ancora il posto migliore per renderlo realtà. Inoltre, siamo sicuri che il vigilante avrà bisogno del suo aiuto nella sua guerra in corso con il sindaco Wilson Fisk.