Netflix: tutte le uscite di ottobre 2025 tra novità, grandi ritorni e 10 anni in Italia

Ottobre sarà un mese speciale per Netflix, che celebra 10 anni di attività in Italia con una ricca programmazione di film, serie, documentari e una collection dedicata ai titoli che hanno segnato la piattaforma nel nostro Paese: dalle storie d’attualità come Sulla mia pelle e SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano, alle avventure in costume come Il Gattopardo e La legge di Lidia Poët, passando per serie cult come Baby, Suburra – La serie e Strappare lungo i bordi, fino agli show che ci hanno fatto ballare (Nuova Scena) e ai film applauditi da pubblico e critica come È stata la mano di Dio e Il treno dei bambini.

Oltre alle celebrazioni, ottobre porta nuove stagioni, debutti e film inediti: la nuova serie true crime Monster: La storia di Ed Gein apre il mese, tornano L’Amore è Cieco, The Diplomat e Nobody Wants This, arriva la quarta stagione di The Witcher e debutta un nuovo film Original il 24 ottobre. Non mancano contenuti per tutti i gusti: animazione (Winx Club: The Magic Is Back, Ranma 1/2 S2), docuserie, classici dell’horror (Scary Movie 1-3), blockbuster (Aquaman e il Regno Perduto) e nuovi show dedicati alle star (Victoria Beckham).