Netflix: tutte le uscite di ottobre 2025 tra novità, grandi ritorni e 10 anni in Italia

Ottobre sarà un mese speciale per Netflix, che celebra 10 anni di attività in Italia con una ricca programmazione di film, serie, documentari e una collection dedicata ai titoli che hanno segnato la piattaforma nel nostro Paese: dalle storie d’attualità come Sulla mia pelle e SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano, alle avventure in costume come Il Gattopardo e La legge di Lidia Poët, passando per serie cult come Baby, Suburra – La serie e Strappare lungo i bordi, fino agli show che ci hanno fatto ballare (Nuova Scena) e ai film applauditi da pubblico e critica come È stata la mano di Dio e Il treno dei bambini.
Oltre alle celebrazioni, ottobre porta nuove stagioni, debutti e film inediti: la nuova serie true crime Monster: La storia di Ed Gein apre il mese, tornano L’Amore è Cieco, The Diplomat e Nobody Wants This, arriva la quarta stagione di The Witcher e debutta un nuovo film Original il 24 ottobre. Non mancano contenuti per tutti i gusti: animazione (Winx Club: The Magic Is Back, Ranma 1/2 S2), docuserie, classici dell’horror (Scary Movie 1-3), blockbuster (Aquaman e il Regno Perduto) e nuovi show dedicati alle star (Victoria Beckham).
5Le novità Netflix di ottobre 2025
Monster: La storia di Ed Gein (dal 3 ottobre)
Nuovo capitolo della serie true crime Monster, dedicato a uno dei più noti assassini seriali americani. Dopo Jeffrey Dahmer e Lyle ed Erik Menendez, Netflix esplora un altro caso reale che ha sconvolto l’opinione pubblica.
4Rivali (dal 1 ottobre)
Nuova serie Netflix che debutta ad ottobre (data da definire), pronta ad arricchire l’offerta del mese. Rivali racconta tensioni, competizione e alleanze in un contesto ad alto tasso drammatico, con un cast tutto da scoprire.
L’Amore è Cieco – stagione 9 (dal 1° ottobre)
Nuova stagione del dating show di successo che mette alla prova i sentimenti di coppie che si incontrano senza vedersi.
The Diplomat – Stagione 3 (dal 16 ottobre)
Terza stagione della serie politica con Keri Russell, che torna nei panni dell’ambasciatrice Kate Wyler tra crisi internazionali e intrighi personali.
3Il Mostro (dal 22 ottobre)
Nuova serie Netflix che arricchisce l’offerta del mese. In arrivo il 22 ottobre, Il Mostro promette atmosfere cupe e tensione crescente, aggiungendosi ai titoli crime e thriller che hanno reso celebre la piattaforma.
Nobody Wants This – Stagione 2 (dal 23 ottobre)
Seconda stagione per la serie Original che mescola commedia e dramma raccontando le sfide di un gruppo di trentenni alle prese con scelte di vita e di cuore.
The Witcher – Stagione 4 (dal 30 ottobre)
L’attesissimo ritorno della saga fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski. La quarta stagione segna un nuovo capitolo per Geralt di Rivia, Ciri e Yennefer tra battaglie, magia e complotti.
Young Sheldon S7, Winx Club: The Magic Is Back, Ranma 1/2 S2, Le avventure di Ortone, Spartacus S1-4, Starting 5: Il Quintetto Iniziale S2 – Un’ondata di titoli per famiglie, animazione e serie cult arricchiscono il catalogo fin dai primi giorni del mese.
2Film Original Netflix
1A House of Dynamite (dal 24 ottobre su Netflix)
Presentato in anteprima in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, segna il ritorno alla regia della premio Oscar Kathryn Bigelow. Dopo l’uscita in cinema selezionati dall’8 ottobre, il film sarà disponibile in streaming su Netflix dal 24 ottobre.
Il thriller parte da un incipit ad altissima tensione: un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti. Inizia così una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire, tra pressioni politiche, intrighi internazionali e il rischio di escalation globale. Una pellicola che promette di unire lo sguardo autoriale della regista alla sua capacità di raccontare l’attualità con ritmo serrato e tensione crescente.
Blockbuster e grandi library
Tra i film in arrivo Scary Movie 1-3, Aquaman e il Regno Perduto, La donna della cabina numero 10, Don’t Say a Word, Steve, Hunger Games, Dallas Buyers Club, John Wick 4 e molti altri.