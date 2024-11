Quali film del prossimo DCU potrebbero essere classificati come vietati ai minori di 17 anni?

È chiaro che i film di supereroi con classificazione R (vietati ai minori di 17 anni) hanno un pubblico se sono film solidi. Ciò è stato dimostrato quando Deadpool del 2016, e poi da Logan, e ancora da Deadpool 2 e soprattutto da Joker, che pur non essendo tecnicamente un film di supereroi è un adattamento di un personaggio a fumetti. Ha incassato oltre un miliardo di dollari diventando il film con classificazione R con il più alto incasso di tutti i tempi. È stato detronizzato da Deadpool e Wolverine che ha incassato 1,33 miliardi. Questa tendenza non è continuata con Joker 2, ma ci sono altre ragioni per questo esito.

In cinque degli ultimi otto anni, sono stati pubblicati film di fumetti con classificazione R che hanno avuto molto successo. Il pubblico ha dimostrato di essere pronto per altro. La prospettiva di vedere alcuni dei personaggi del DCU più violenti in film con classificazione R è molto eccitante, quindi ecco quali di questi potrebbero essere!

6 The Authority The Authority è un gruppo poco conosciuto o di cui si parla all’interno della DC. La loro storia è confusa poiché originariamente si chiamavano Stormwatch ed esistevano al di fuori della DC Comics. In sostanza, sono una versione più cattiva della Justice League con poteri diversi. Sono perfettamente disposti a uccidere e uno dei loro membri, Midnighter, è particolarmente brutale. In verità, si può render loro giustizia solo in un ambiente con classificazione R.

5 Deathstroke e Bane C’era un report di The Hollywood Reporter che sosteneva che un film di Deathstroke e Bane fosse in fase di sviluppo e, cosa interessante, questo non è stato smentito da Gunn. Lui ama andare sui social media per smentire voci e resoconti che non hanno alcun fondamento nella realtà, ma è rimasto in silenzio fino a poche ore fa, quando ha confermato piani per Slade Wilson. Deathstroke merita da tempo la ribalta e un Bane fedele ai fumetti che si unisce a lui non farebbe che illuminarla. Mi piacerebbe vedere Deathstroke tagliare e sparare a decine di nemici mentre Bane si fa strada a colpi di machete al suo fianco.

4 Lanterns Questa è più una situazione TVMA che una classificazione R, ma è fondamentalmente è la stessa cosa. Questa opzione è un po’ meno probabile, ma molte fonti hanno riferito che Lanterns avrà un’atmosfera simile a True Detective. Se così fosse, potrebbero guardare e risolvere alcuni raccapriccianti omicidi. Le Lanterne Gialle si nutrono di paura e le Lanterne Rosse, se si presenteranno, sono alimentate dalla rabbia, due emozioni che potrebbero sicuramente creare delle immagini vietate ai minori.

3 Lobo Ci sono state voci a bizzeffe su un potenziale film o serie di Lobo, con molte persone che sono arrivate a dire che Jason Momoa interpreterà lui stesso The Main Man. Nessuna di queste voci ha credibilità, ma se Lobo verrà adattato, dovrà essere un pezzo vietato ai minori per rimanere fedele al personaggio. L’eccessiva violenza di Lobo è nota. Strappa gli arti ai suoi nemici, li fa a pezzi, spara buchi nelle loro teste. Fare un film o uno show PG-13 su Lobo sarebbe semplicemente un’ingiustizia. Sarebbe quasi peggio che fare una serie PG-13 su Venom senza Spider-Man.

2 Plastic Man Plastic Man è essenzialmente una versione molto strana di Reed Richards. Tempo fa c’erano voci secondo cui un film su Plastic Man era in fase di sviluppo e il tam tam diceva che Ben Schwartz, meglio conosciuto per il suo ruolo in Parks and Rec come il ridicolo Jean-Ralphio Saperstein, lo avrebbe interpretato. Se mai quel casting si concretizzasse, sarebbe perfetto. Plastic Man non avrebbe bisogno di essere classificato R per violenza, anche se non sarebbe male, perché così non dovrebbe frenare la sua comicità. Plastic Man funzionerebbe meglio come commedia prima e film di supereroi poi, e rendere il film PG-13 per cercare di raggiungere un pubblico più ampio ne limiterebbe il potenziale.