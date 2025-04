I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Julia Garner era confusa dal cambio di genere di Silver Surfer

Julia Garner è pronta ad entra nel MCU nel ruolo di Silver Surfer con il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi. La vincitrice del Golden Globe ha recentemente ricordato come si è unita al cast, spiegando di essersi sentita “confusa” per il fatto che il suo ruolo di antagonista, Silver Surfer, è ora una donna. “Mi sono incontrata con [il regista Matt Shakman], che è adorabile”, ha detto a Entertainment Weekly. “Ci siamo incontrati in un ristorante a Burbank o qualcosa del genere, non mi ricordo nemmeno, ma sapevo che era per i Fantastici Quattro”.

Garner ha continuato: “E poi ero confusa perché pensavo: ‘Aspetta, Silver Surfer non è un uomo?’. E allora ho pensato: “Ok, beh, interpreterò qualsiasi cosa”. [Ero un grande fan di Matt, quindi nella mia mente c’era già la frase: “Probabilmente dovrei incontrare Matt Shakman perché è un regista molto intelligente e adoro il suo lavoro”. E poi mi ha spiegato che in realtà si tratta di Shalla-Bal e tutto il resto”.

Sebbene il ruolo sia stato fisicamente interpretato da Doug Jones e doppiato da Laurence Fishburne in I Fantastici 4 e Silver Surfer del 2007, quel personaggio era Norrin Radd. Come riportato dall’attrice e già in precedenza ampiamente annunciato, invece, in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Garner interpreta Shalla-Bal, l’imperatrice immortale della pianta Zenn-La e amante di Norrin. Nei fumetti, Norrin diventa Silver Surfer dopo essere diventato l’araldo di Galactus in cambio della salvezza del loro pianeta. Il sacrificio ha comportato la separazione dei due amanti per l’eternità.

“Sarà davvero interessante – devo essere così criptica su tutto, altrimenti la Marvel mi perseguiterà”, ha spiegato Garner. “Ma è stata descritta come se ci fosse questo mistero su di lei, e c’è questo senso di energia ambigua che va avanti sul fatto che sia buona o meno. È l’araldo di Galactus, quindi lavora per Galactus, ma non si sa bene da che parte stia. È dalla parte del suo capo o fa solo quello che le viene detto? Ha un’energia misteriosa, e pian piano il mistero si risolverà con il pubblico durante la visione”.

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro: Gli Inizi, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero inoltre comparire alla fine del film.