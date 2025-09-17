Le 10 migliori interpretazioni di Robert Redford

Il grande attore Robert Redford è scomparso all’età di 89 anni, lasciando dietro di sé un’eredità di interpretazioni straordinarie e influenti. Acclamato attore, regista, produttore e fondatore del Sundance Film Festival, Redford ha attraversato con la sua carriera tutta la storia della Hollywood moderna, contribuendo in modo significativo all’arte cinematografica.

Sebbene il lavoro di Robert Redford come regista includa film acclamati come Gente comune, vincitore dell’Oscar come miglior film, è il suo lavoro come attore per cui è più conosciuto. Con la sua personalità affabile e carismatica, Redford è stato uno degli attori più amati del XX secolo e le sue interpretazioni in commedie, drammi, thriller e western parlano da sole.

10 Bill McKay in Il Candidato (1972) Robert Redford ha puntato l’attenzione sull’assurdità delle campagne politiche americane nella satira politica intelligente e divertente Il candidato. Con una sceneggiatura vincitrice di un Oscar scritta dal ghostwriter Jeremy Larner, il film ha acquisito un ulteriore livello di autenticità, considerando che Larner ha scritto per il senatore Eugene J. McCarthy durante la sua candidatura presidenziale democratica del 1968. Con il suo intenso carisma e il suo fascino da protagonista, il bell’aspetto di Redford ricordava quello di autentici candidati alla presidenza come JFK, sottolineando come le campagne presidenziali si estendessero a questioni ben oltre le convinzioni politiche dei candidati. In un panorama politico in cui la personalità è ora più importante che mai, il ruolo di Redford nei panni di Bill McKay è diventato ancora più rilevante nei decenni successivi.

9 Paul Bratter in A piedi nudi nel parco (1967) Il successo di Robert Redford come protagonista arrivò quando interpretò Paul Bratter in A piedi nudi nel parco al fianco della sua frequente co-protagonista Jane Fonda. In questa commedia romantica che esplora i problemi di coppia di una coppia di neo-sposi, le cose prendono una brutta piega quando affittano un appartamento fatiscente a New York e si trovano faccia a faccia con i loro eccentrici vicini. Sebbene sia sempre un piacere vedere Redford e Fonda condividere lo schermo, Redford ha dimostrato di essere più di un semplice bel viso e di eccellere davvero nelle commedie con A piedi nudi nel parco. Essendo il film che ha aperto le porte al brillante futuro di Redford come star di Hollywood, questa è stata una produzione essenziale nella sua impressionante carriera.

8 Roy Hobbs in Il migliore (1984) Con il suo fascino tipicamente americano e la sua maturità rude, Robert Redford era la scelta perfetta per interpretare Roy Hobbs nel dramma sportivo Il migliore. Adattamento avvincente del romanzo di Bernard Malamud del 1952, il film ripercorre la carriera di Hobbs, una stella del baseball dal talento innato, attraverso i decenni. Redford ha saputo catturare la speranza, la disperazione e la redenzione della carriera di Hobbs nel baseball e il modo quasi mitico in cui questa vecchia star dello sport emerge dal nulla con un talento praticamente soprannaturale. Sebbene la performance di Redford fosse il cuore pulsante di Il migliore, essa è stata esaltata dalle grandi interpretazioni di coprotagonisti come Robert Duvall e Glenn Close.

7 Alexander Pierce in Captain America: The Winter Soldier (2014) Sebbene la carriera di Robert Redford abbia subito un rallentamento negli anni 2010 prima del suo ritiro definitivo nel 2018, l’attore è rimasto in prima linea nella cultura popolare mainstream quando è entrato a far parte del MCU in Captain America: The Winter Soldier. Redford ha interpretato Alexander Pierce, capo dello S.H.I.E.L.D. e leader della cellula Hydra che gestisce il Triskelion. Sebbene la personalità di Redford si prestasse bene a ruoli eroici e idealistici, la rivelazione a sorpresa della malvagità di Alexander verso la fine del film è stata un piacevole cambio di ritmo. L’apparizione di Redford in The Winter Soldier ha colmato il divario tra la Hollywood classica e i blockbuster moderni, introducendo una nuova generazione di spettatori al suo carisma da star.

6 Anonimo Marinaio in All Is Lost – Tutto è perduto (2013) È una testimonianza del talento intramontabile di Robert Redford il fatto che, alla fine dei suoi 70 anni, abbia offerto una delle sue migliori interpretazioni come unico membro del cast in un film con solo 51 parole in inglese. Si tratta del dramma di sopravvivenza All Is Lost, in cui Redford interpreta un uomo che lotta per sopravvivere mentre è disperso in mare. Si trattava di una performance fisicamente impegnativa che sarebbe stata difficile per un attore di qualsiasi età, eppure Redford ha offerto una performance magistrale che ha affascinato il pubblico dall’inizio alla fine. All Is Lost rappresenta il trionfo della carriera tardiva di Redford, che avrebbe meritato una nomination all’Oscar.

5 Joseph Turner in Three Days Of The Condor (1975) © 1975 – Paramount Pictures. Three Days of the Condor ha catturato perfettamente la paranoia di una società post-Watergate, con Robert Redford nei panni dell’analista della CIA Joseph Turner, coinvolto in una cospirazione di omicidio. Turner, un agente studioso che analizza la letteratura a fini di intelligence, viene catapultato ben oltre la sua zona di comfort quando trova i suoi colleghi morti e si rende conto che potrebbe essere il prossimo. Thriller teso e assolutamente credibile considerando l’atmosfera di sfiducia che regnava in quel periodo, I tre giorni del condor ha permesso a Redford di mostrare la sua capacità di bilanciare vulnerabilità e intraprendenza. Con Turner nei panni di un eroe comune costretto a sopravvivere, questo classico di Sydney Pollack è stato davvero uno dei suoi migliori film.

4 Jeremiah Johnson In Corvo rosso non avrai il mio scalpo! (Jeremiah Johnson) Robert Redford ha offerto una performance eccezionale nei panni del leggendario uomo di montagna Jeremiah Johnson in questo classico di Sydney Pollack. Questo ruolo ha rappresentato una svolta trasformativa per Redford, che ha abbandonato la sua solita immagine pulita e rasata per interpretare un uomo duro e autosufficiente che si guadagna da vivere come cacciatore nelle Montagne Rocciose, ed è stato solo uno dei tanti esempi in cui l’attore ha messo alla prova le sue capacità drammatiche. Mentre gli spettatori più giovani potrebbero riconoscere il popolare meme di Jeremiah che annuisce con la testa, il fascino di questo film andava ben oltre la sua rinascita online. Con Jeremiah Johnson, Redford ha offerto una performance che ha catturato la gravitas e il terrore del West americano come pochi film prima di esso, e che rappresenta un punto culminante della sua carriera.

3 Johnny Hooker in La stangata (1973) La stangata fu un grande successo sia di pubblico che di critica e vinse ben sette premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e quello per il miglior regista. Con Robert Redford nei panni dell’affascinante e astuto truffatore Johnny Hooker, questo film fu la perfetta dimostrazione del forte carisma dell’attore e della sua capacità di bilanciare l’arguzia con grandi interessi drammatici. La storia di due truffatori che cercano di mettere a segno la truffa definitiva, l’atmosfera vintage de La stangata, abbinata alla musica ragtime di Scott Joplin, ha conferito a questo classico del cinema un’aura senza tempo. Tutto in La stangata ha funzionato alla perfezione, e vedere Redford condividere nuovamente lo schermo con il suo co-protagonista in Butch Cassidy, Paul Newman, è stata la ciliegina sulla torta.

2 Bob Woodward in Tutti gli uomini del presidente (1976) Molti dei ruoli più importanti di Robert Redford negli anni ’70 si sono concentrati sugli effetti culturali dello scandalo Watergate, ma è stato Tutti gli uomini del presidente a raccontare davvero la storia di questo scandalo che ha cambiato il mondo. Con Redford nei panni del giornalista investigativo Bob Woodward e Dustin Hoffman in quelli del suo collega Carl Bernstein, questo thriller politico ha esplorato come un buon giornalismo abbia portato alla caduta del presidente Nixon. Tutti gli uomini del presidente rimane un ritratto storico del giornalismo investigativo, con Redford e Hoffman che catturano la concentrazione e la perseveranza necessarie per scoprire la verità. Anche se le circostanze della vita reale possono sembrare più lievi se paragonate al clima odierno di sorveglianza e disinformazione, la storia del film sottolinea l’importanza duratura di combattere la corruzione e respingere le fake news.