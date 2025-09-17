HomeCinema News2025

The Brave and the Bold: Andy Muschietti è ancora in lizza per la regia?

Di Chiara Guida

-

The Brave and the Bold film 2026

Uno dei progetti più entusiasmanti annunciati durante la presentazione del cast di “Gods and Monsters” di James Gunn e Peter Safran per il DCU è stato Batman: The Brave and The Bold. Ispirandosi all’acclamata serie di Grant Morrison, il film avrebbe segnato il debutto nel DCU di una nuova interpretazione del Cavaliere Oscuro, così come di Damien Wayne, che avrebbe interpretato Robin.

“Questa è la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman di cui lui ignorava l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita”, disse Gunn all’epoca. “È stato cresciuto come un piccolo assassino. È il mio Robin preferito. Stiamo mettendo insieme tutto proprio ora.” Poco dopo, abbiamo saputo che il regista di The Flash, Andy Muschietti, era stato ingaggiato per dirigere il progetto.

“Abbiamo visto The Flash ancor prima di prendere le redini dei DC Studios, e sapevamo di essere nelle mani non solo di un regista visionario, ma anche di un grande fan della DC”, hanno dichiarato Gunn e Safran in una dichiarazione congiunta. “È un film magnifico – divertente, emozionante, avvincente – e l’affinità e la passione di Andy per questi personaggi e questo mondo risuonano in ogni inquadratura. Quindi, quando è arrivato il momento di trovare un regista per The Brave and the Bold, c’era davvero una sola scelta. Per fortuna, Andy ha detto di sì. Barbara ha firmato per produrre con noi e siamo partiti. Sono una squadra straordinaria e non potremmo avere partner migliori o più stimolanti per intraprendere questa nuova ed entusiasmante avventura nel DCU.”

Questo è accaduto prima che The Flash arrivasse al cinema, e il deludente successo del film (per usare un eufemismo) al botteghino ha portato a ipotizzare che Muschietti potesse essere stato escluso da The Brave and The Bold. Da allora, Gunn ha ammesso di avere difficoltà a “decifrare” questo progetto, e sembra che i piani dei DC Studios di introdurre un nuovo Batman siano stati per il momento accantonati. Recenti commenti di Muschietti sembravano suggerire che fosse ancora coinvolto, e il regista è stato avvistato con il contingente DC al party post-Emmy Awards.

Ciò nonostante, John Rocha di The Hot Mic è rimasto irremovibile sul fatto di essere “fuori” dal progetto durante la puntata di ieri sera, e il co-conduttore Jeff Sneider sembrava essere d’accordo.

C’è sempre la possibilità che Gunn e Safran decidano semplicemente di ingaggiare un nuovo Batman per un progetto diverso nel frattempo, ma non ci resta che aspettare e vedere.

Tutto quello che sappiamo su The Brave and the Bold

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the DarkAlien: Romulus.

ALTRE STORIE

