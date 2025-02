Thunderbolts*: le rivelazioni del trailer dal Super Bowl

Non pensiamo che Val stia sostenendo i Thunderbolts , ma sembra più probabile che voglia un esercito di Super Soldati, a partire da Sentry. Bucky sembra piuttosto preoccupato, il che, in base a quanto accaduto in The Falcon and The Winter Soldier , non è poi così sorprendente.

Il trailer inizia con Valentina Allegra de Fontaine che affronta il fatto che “Gli Avengers non arriveranno”. Il team si è sciolto alla fine di Avengers: Endgame e, anche allora, si era in gran parte separato dopo Captain America: Civil War . Sappiamo che il presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross vuole che Sam Wilson ricomponga il team ma, a questo punto della cronologia del MCU , sembra che ciò non sia ancora accaduto.

6

Nel Vuoto/The Void (no, non quello)

New York City è immersa nell’ombra, con un misterioso cattivo volante che apparentemente fa sparire le persone. Questa è, ovviamente, la metà oscura di The Sentry, The Void (che non ha nulla a che fare con “Il Vuoto” presente in Loki e Deadpool & Wolverine). Se quello che vediamo è un’indicazione, ha perso il controllo e sta trascinando tutti nel suo regno da incubo. I Thunderbolts vengono persino mostrati mentre si avvicinano a una delle ombre, il che suggerisce che viaggeranno nell’ignoto per sconfiggere “Bob”.

I fumetti non hanno mai realmente stabilito come o cosa sia The Void, oltre al fatto che è un’entità oscura che si è legata a Robert Reynolds quando ha consumato il siero del Super Soldato che lo ha trasformato in The Sentry (molti credono che sia la sua malattia mentale in forma fisica). Quella versione di The Void ha ucciso un milione di persone a Manhattan prima di essere sconfitta.