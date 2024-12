7 domande scottanti a cui la sesta stagione di Virgin River deve rispondere

Dopo un avvincente episodio festivo in due parti, la sesta stagione di Virgin River deve rispondere a domande pressanti sui personaggi e sulla città. Adattamento dell’omonima serie di romanzi di Robyn Carr, Virgin River segue Melinda “Mel” Monroe alla ricerca di un nuovo inizio nella città di Virgin River, nella California del Nord. Nel corso delle ultime cinque stagioni, i personaggi di Virgin River hanno affrontato archi caratteriali significativi, che hanno permesso loro di crescere e cambiare.

La quinta stagione di Virgin River ha fornito diverse risposte, come l’identità del padre dei bambini di Charmaine e lo stato dei trattamenti sperimentali di Doc. Tuttavia, ha anche creato un numero ancora maggiore di trame per la prossima stagione. Per complicare ulteriormente le cose, lo showrunner Patrick Sean Smith ha confermato che Virgin River includerà un salto temporale tra la quinta e la sesta stagione, rendendo molte domande scottanti ancora più sensibili al tempo.

7 La polizia arresterà Preacher per aver coperto la morte di Wes? In Virgin River Stagione 2, Paige uccide accidentalmente il suo ex marito violento, Wes, quando cerca di prendere il loro figlio. Non sapendo cosa fare, Paige chiama Preacher per farsi aiutare a sbarazzarsi del corpo. Da allora, la serie ha lasciato aperta la questione di cosa sarebbe successo se la polizia avesse trovato il corpo di Wes. Poco dopo l’omicidio, Preacher ha detto a Connie che si sarebbe preso la colpa di salvare Paige se gli agenti avessero scoperto il corpo. Questa conversazione sembra rivelare il destino devastante di Preacher a Virgin River, ma lo show non ha ancora dato seguito alla questione. Le cose potrebbero però cambiare molto presto. Il finale della quinta stagione mostra Mike che dice a Preacher al telefono che la polizia ha identificato il corpo di Wes e sa che è stato ucciso. Preacher pronuncia la frase premonitrice: “Questa cosa sta per esplodere”. La sesta stagione di Virgin River dovrà dare seguito a questa storia e rispondere a molteplici domande sulle conseguenze del coinvolgimento di Preacher nell’insabbiamento della morte di Wes. La domanda più immediata è se Preacher dirà a Kaia cosa è successo. Se Preacher vuole proteggere Paige, potrebbe tenere tutto per sé, creando una frattura tra lui e Kaia. Inoltre, Virgin River potrebbe aver bisogno di riportare Paige in città se le indagini sulla morte di Wes avranno un ruolo centrale nella sesta stagione. Infine, e soprattutto, lo show deve rispondere alla domanda se Wes ha mantenuto la promessa fatta nella seconda stagione di Virgin River.

6 Cameron deciderà di volere dei figli nella sesta stagione di Virgin River? Cameron voleva creare una famiglia con la sua ex moglie a Virgin River, ma la situazione si complica quando lei si presenta chiedendo una seconda possibilità. Decide di rimanere con la sua fidanzata, Muriel, molto più grande di lui, ma la donna più anziana si preoccupa che lui stia sacrificando il suo desiderio di avere figli stando con lei. Poiché Muriel non desidera avere figli propri, dice a Cameron di pensare a ciò che vuole nella vita. La sesta stagione diVirgin River dovrà mostrare Cameron che decide se rimanere senza figli o meno. Inoltre, dovrà esplorare l’impatto della sua scelta sulla sua relazione.

5 Qual è il legame di Jimmy con Lark e Hazel? Alla fine del secondo episodio di Virgin River, Lark riceve una telefonata da Jimmy. I due non hanno mai avuto contatti in precedenza, il che crea confusione quando Jimmy chiede di Hazel. Non è chiaro che tipo di rapporto abbia con Lark e sua figlia, un legame che dovrà essere chiarito. La sua domanda fa pensare che sia il padre di Hazel, il che significherebbe che lui e Lark hanno avuto una sorta di precedente legame romantico o sessuale. Tuttavia, i due sembrano avere una notevole differenza di età. Virgin River non si è mai tirata indietro di fronte a differenze di età (ad esempio, Muriel e Cameron), il che rende possibile la loro relazione. In alternativa, Jimmy potrebbe essere il fratello maggiore, il padre o lo zio di Lark a Virgin River. Questa relazione spiegherebbe perché vuole sapere di Hazel e usa l’espressione “la nostra bambina”. I membri della famiglia spesso parlano l’uno dell’altro in termini relazionali invece di chiamarsi per nome. Questo spiegherebbe anche perché Jimmy e Lark sembrano avere età diverse.

4 La relazione tra Lark e Brady è autentica? Mentre è al telefono con Lark, Jimmy le chiede di Brady. Lei risponde che lui non sospetta nulla. Se Jimmy è il padre di Hazel, il commento potrebbe riguardare la paternità. Tuttavia, il loro tono di voce sembrava più che altro che stessero nascondendo un segreto maligno. Lo showrunner di Virgin River, Patrick Sean Smith, ha rilasciato un’intervista a Y! Entertainment che ha ribadito l’idea che la coppia stia tramando qualcosa. Di Brady ha detto: “Si è creato dei nemici lungo la strada, e alcuni di loro potrebbero essere in cerca di vendetta”. Tuttavia, questo non significa necessariamente che la relazione tra Lark e Brady sia del tutto falsa. Jimmy e Lark potrebbero aver complottato contro Brady, ma lei ha inaspettatamente sviluppato dei veri sentimenti per lui. Inoltre, Lark potrebbe avere dei ripensamenti sull’idea di perseguire Brady a causa della sua relazione con Hazel. In definitiva, la sesta stagione di Virgin River dovrà chiarire le motivazioni di Lark nei confronti di Brady.

3 Lizzie e Denny si fidanzeranno? Nella quinta stagione di Virgin River, Denny scopre che Lizzie è incinta dopo averle chiesto di lasciare la città insieme. Alla fine della stagione 5 di Virgin River, parte 2, Lizzie e Denny annunciano il sesso del loro bambino. Sembrano essere felici e si stanno adattando all’idea di essere genitori. La coppia sembra rimanere in città. Questo porta a chiedersi se la coppia si sposerà. Tradizionalmente, questo è il passo successivo, ma crescere un bambino come coppia non sposata è socialmente più accettabile. Per questo motivo, la sesta stagione di Virgin River potrebbe vedere i due protagonisti seguire questa strada mentre si adattano alla paternità.

2 Cosa deve dire Everett a Mel? Mel non ha mai conosciuto suo padre a Virgin River, ma il finale della quinta stagione la vede incontrare suo padre, Everett Reid. Everett dà a Mel delle lettere scritte da sua madre a lui come offerta di pace. Poi dice di avere qualcosa da dire a Mel, qualcosa di importante, proprio mentre l’episodio si conclude, lasciando lo show su un cliffhanger. La sesta stagione di Virgin River dovrà fornire una risposta degna di essere attesa. Il momento potrebbe diventare sentimentale, con Everett che dice di aver sempre voluto far parte della sua vita. In alternativa, se lo show vuole aumentare il dramma, potrebbe rivelare che Doc conosceva l’identità di Everett da sempre. In questo modo si creerebbe una frattura tra Mel e il suo padre surrogato, creando il “triangolo amoroso paterno ” di cui Smith ha parlato nell’intervista a Y! Entertainment. Sarebbe anche in linea con il tono dello show drammatico. Comunque sia, il resto della conversazione deve avere un peso emotivo tale da influenzare la storyline di Mel.