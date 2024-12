Terminator – Destino oscuro: dal cast ai sequel, tutte le curiosità sul film

Quella di Terminator è una delle saghe fantascientifiche più note di sempre, e ancora oggi i primi due film sono considerati degli imprescindibili capisaldi di tale genere. Negli anni, infatti, l’universo e i personaggi qui rappresentati sono diventati parte della cultura popolare, la quale non è mai più stata la stessa dopo la loro uscita. Il secondo film, in particolare, è unanimemente indicato come il vero capolavoro della saga, ricco di azione, una grande messa in scena ed effetti speciali estremamente innovativi. Dopo i sequel Le macchine ribelli (2003), Salvation (2009) e Genisys (2015), nel 2019 è arrivato in sala Terminator – Destino oscuro (qui la recensione).

Sesto capitolo della saga, questo vede il ritorno di James Cameron, regista dei primi due film, qui in chiave di produttore. Tornato in possesso dei diritti su Terminator, Cameron ha affidato a Tim Miller (regista già di Deadpool) la regia di questo nuovo film, che ignora i precedenti tre per configurarsi proprio come un diretto sequel del secondo titolo della saga, Il giorno del giudizio. Nonostante le buone premesse, però, il film si è rivelato come un flop al box office, incassando a livello globale appena 261 milioni di dollari a fronte di un budget di oltre 185.

Questo risultato ha dunque scoraggiato Cameron dal proseguire con i piani di quella che inizialmente doveva essere una nuova trilogia dedicata all’universo narrativo di Terminator. Mentre il futuro di questa è incerto, i fan possono nel frattempo riscoprire quest’ultimo mal compreso film. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ai suoi potenziali sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Terminator – Destino oscuro

Sono ormai passati più di 20 anni da quando Sarah Connor ha sventato la fine del mondo, cambiato il futuro e riscritto il destino del genere umano. Dani Ramos, vive una vita tranquilla a Città del Messico insieme al fratello e al padre quando un Terminator di nuova generazione programmato per uccidere, un Rev-9, compie un viaggio a ritroso nel tempo per darle la caccia e ucciderla. La sua sopravvivenza dipende ora dalla sua alleanza con altre due guerriere: Grace, una donna cyborg proveniente dal futuro, e un’agguerrita Sarah Connor. Mentre il Rev-9 stermina senza pietà chiunque si frapponga tra sé e Dani, le tre si faranno aiutare da un T-800, proveniente dal passato di Sarah, che potrebbe essere la loro ultima speranza.

Il cast di attori

Il film è caratterizzato dal grande ritorno dell’attrice Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor. Per prepararsi a riprendere il ruolo della combattiva Sarah, l’attrice si è cimentata a partire da un anno prima delle riprese in allenamenti fisici di vario tipo, ma anche in diete prive di carboidrati. Una volta sul set, la Hamilton sembrerebbe essersi divertita talmente tanto che il regista ha dovuto chiederle di non sorridere mentre era intenta a sparare con le armi da fuoco. In seguito al flop del film, tuttavia, l’attrice ha dichiarato di sperare di aver chiuso per sempre con la saga. Accanto a lei, nei panni di Dani Ramos, futuro capo della resistenza, vi è l’attrice Natalia Reyes.

L’attrice Mackenzie Davis, vista anche in The Martian e Blade Runner 2049, interpreta invece Grace, un soldato della resistenza del 2042 potenziata in cyborg. Per interpretare tale personaggio l’attrice si è sottoposta ad un duro allenamento che ne ha particolarmente trasformato il fisico. La Davis è infatti stata seguita da un team di allenatori che l’hanno aiutata a guadagnare massa muscolare, così da poter prendere parte alle sequenze d’azione previste dal film. Ad interpretare il nuovo avanzato terminator Rev-9 vi è invece l’attore Gabriel Luna. Infine, Arnold Schwarzenegger torna ad interpretare l’iconico T-800, venendo però sostituito da alcune controfigure per le parti più complesse.

I sequel di Terminator – Destino oscuro

Come anticipato, Terminator – Destino oscuro doveva essere il primo di una nuova trilogia nella saga di Terminator, la quale sarebbe interamente stata curata da Cameron. I due sequel avrebbero dovuto concentrarsi sul rapporto tra gli umani e l’intelligenza artificiale, portando infine ad una risoluzione della guerra. A causa dello scarso risultato economico ottenuto dal film, però, i piani per i successivi due film sembrano essere del tutto stati accantonati. Ciò potrebbe non rappresentare però la fine della saga, che sembra invece aperta ad intraprendere nuovi scenari.

James Cameron è infatti convinto che il franchise non sia ancora morto e ha rivelato a Empire Magazine di sapere esattamente come riportarlo in vita. “Questo è il momento in cui si butta via tutto ciò che è specifico degli ultimi 40 anni di Terminator, ma si vive secondo quei principi”, ha detto Cameron. Per il regista, questo significa la necessità di andare oltre i personaggi originali e iconici che i fan hanno imparato a conoscere e amare nel corso degli anni, per raccontare nuove storie. Cameron ha dichiarato che un nuovo film, molto più incentrato sulle novità relative alle intelligenze artificiali, è in via di sviluppo. Non resta che attendere maggiori notizie a riguardo.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

Nell’attesa di scoprirlo, è possibile fruire di Terminator – Destino oscuro grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision, Prime Video e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 30 ottobre alle ore 21:20 sul canale Italia 1.

