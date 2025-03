1923 – Stagione 2, episodio 6, la spiegazione del finale del tragico episodio

Il penultimo episodio della seconda stagione di 1923 ha avuto un gran numero di sviluppi clamorosi e morti di personaggi incredibilmente importanti, e vale sicuramente la pena approfondirli. La sesta puntata della seconda stagione di “1923” ha scosso l’intero cast di “1923” e ha ridotto significativamente il numero di personaggi da ricordare prima del finale di stagione. Anche prima che nel 1923 inizi la guerra per il parco nazionale di Yellowstone, diversi personaggi incontrano la loro prematura scomparsa, tra cui un membro importante dell’albero genealogico della famiglia Dutton. È stato un vortice di morte e violenza, e il finale dell’episodio potrebbe aver bisogno di una spiegazione.

Dopo aver rimandato diversi conflitti per la maggior parte della stagione, nell’episodio 6 della seconda stagione del 1923 alcuni personaggi si sono finalmente confrontati in modo spettacolare (e sanguinoso). Padre Renaud (Sebastian Roché) e Teonna Rainwater (Aminah Nieves) hanno finalmente regolato i conti, ad esempio, mentre Jack Dutton (Darren Mann) ha avuto una fine scioccante. La strada per il Montana ha riservato un’altra tragedia ad Alexandra (Julia Schlaepfer), e tutti attendono con ansia il ritorno di Spencer (Brandon Sklenar). Sono successe molte cose prima del finale della seconda stagione di 1923.

Il maresciallo Kent uccide Pete Plenty Clouds e il padre Renaud uccide Kent

Il finale mozzafiato della seconda stagione di 1923, episodio 5, è stato risolto molto rapidamente questa settimana. Nell’episodio precedente, Pete Plenty Clouds (Jeremy Gauna) e il maresciallo Kent (Jamie McShane) hanno avuto una sparatoria, ma 1923 è passato al nero quando i proiettili hanno iniziato a volare. Come sospettato, Pete Plenty Clouds è morto per mano di Marshal Kent nella stagione 2, episodio 6, del 1923. Kent disse a padre Renaud che sapeva che Pete era un uomo Crow e che lo aveva ucciso “perché scappava”. Teonna Rainwater e Runs His Horse (Michael Spears) alla fine trovarono il corpo di Pete.

La parte più sorprendente della sparatoria, tuttavia, è stata ciò che è successo dopo. Padre Renaud e Kent si sono allontanati da allora, da quando Kent ha calpestato un ragazzo Comanche con il suo cavallo, e quella lite è finalmente arrivata al culmine. Renaud disse a Kent che stava percorrendo la “via della perdizione” e dopo che Kent aveva insultato il prete, Renaud gli sparò uccidendolo. Nel contorto senso della moralità e della fede di Renaud, probabilmente pensò che liberare la Terra da un assassino bigotto come il maresciallo Kent giustificasse l’uccisione. Dopo averlo giustiziato, disse persino a Kent di “urlare con il diavolo”.

Whitfield svelato. Sta addestrando Lindy a manipolare i politici dopo aver preso il Yellowstone.

Donald Whitfield (Timothy Dalton) ha addestrato Lindy (Madison Elise Rogers) al sadismo sessuale per tutta la stagione, e la stagione 2 del 1923 ha finalmente spiegato di cosa si trattava. In una continuazione della controversa trama di Whitfield, Lindy ha assunto una nuova prostituta, Mabel (Virginia Gardner), e ha iniziato ad abusare anche di lei. Questa volta, tuttavia, Whitfield ha spiegato a Banner Creighton (Jerome Flynn) che stava addestrando Lindy per iniziare relazioni con i politici e usare il sesso per manipolarli. Per tutto questo tempo, Whitfield ha cercato solo di promuovere i propri obiettivi commerciali, e Christy (Cailyn Rice) è stata torturata a morte per questo.

Sembra che Whitfield non si accontenti di possedere il ranch di Yellowstone e trasformarlo in una stazione sciistica: le sue ambizioni sono molto più alte. Whitfield sta probabilmente addestrando Lindy perché vuole avere l’intero stato del Montana in tasca, e Yellowstone è solo la prima parte di un piano a lungo termine. A questo punto, l’unica cosa che si frappone tra Whitfield e il raggiungimento di questo obiettivo è Spencer Dutton.

Clyde uccise Jack Dutton dopo che si recò alla stazione da solo Nel 1923

Un’altra morte massiccia e piuttosto inaspettata avvenne più tardi nella stagione 2, episodio 6, del 1923. Jacob (Harrison Ford) aveva detto a Jack Dutton di rimanere al rifugio e di sorvegliare le donne, ma il giovane testardo non volle ascoltarlo.

Decise di andare alla stazione da solo per raggiungere Jacob e aiutarlo a difendere Spencer, ma lungo la strada si imbatté in Clyde (Brian Konowal) e Alec (Colt Brown). Una volta tirato fuori Jack dal bosco, Clyde lo uccise e nascose il corpo. Come aveva detto Clyde, stava solo prendendo un “vantaggio iniziale” sull’uccisione dei Dutton.

Ci sono alcune cose importanti da ricordare sulla prematura morte di Jack nel 1923. Clyde era stato assunto come funzionario della Livestock Association, motivo per cui Jack si fidava abbastanza di lui da fargli riporre la pistola. Quello che Jack non sapeva, tuttavia, era che Clyde lavorava per Banner Creighton e Donald Whitfield fin dalla prima stagione del 1923. Fu proprio lui a denunciare Zane (Brian Geraghty) e Alice Davis (Joy Osmanski) alle autorità e a farli arrestare. Inoltre, Jack è sempre stato un uomo testardo e impulsivo, e alla fine questi difetti lo hanno tradito.

Padre Renaud ha sparato a Runs His Horse e Teonna ha accoltellato Renaud

Anche se padre Renaud ha ucciso lo sceriffo Kent, non aveva ancora finito di dare la caccia a Teonna e Runs His Horse. Dopo aver trovato i corpi di Pete e Kent, Runs His Horse pensò che lui e Teonna fossero al sicuro dal pericolo e alla fine decise di accendere un fuoco nella notte. Sfortunatamente, quella decisione portò Renaud dritto da loro e li tese un’imboscata mentre dormivano, uccidendo Runs His Horse. Con suo padre morto, Renaud aveva tutto il tempo del mondo per costringere Teonna a pentirsi dei suoi peccati e cercare la salvezza prima di sparare anche a lei.

In un raro colpo di fortuna per Teonna, tuttavia, Renaud si dimenticò di ricaricare il revolver e la pistola fece clic vuota quando cercò di giustiziarla. Cogliendo l’occasione, Teonna afferrò una manciata di carboni ardenti e li colpì Renaud in faccia, bruciandolo gravemente e stordendolo. Poi, Teonna tirò fuori il coltello e lo pugnalò più volte prima di sparargli e ucciderlo. Teonna è finalmente libera dagli uomini che la davano la caccia, ma non ha più Pete né Runs His Horse. Teonna ha già detto che non ha più nulla per cui vivere, quindi potrebbe non essere ancora completamente al sicuro.

Hillary e Paul muoiono congelati mentre guidano verso il Montana nel 1923 Stagione 2, Episodio 6

Le ultime morti importanti nella seconda stagione, episodio 6, del 1923 hanno anche l’effetto più immediato sul finale dello show. Alexandra stava guidando dal Wisconsin al Montana con Paul (Augustus Prew) e Hillary (Janet Montgomery), la coppia britannica che l’aveva salvata dall’arresto sul treno. Durante il viaggio, però, l’auto rimase senza benzina da qualche parte tra il Wyoming e il Montana, e sia Paul che Hillary morirono congelati. Alexandra è sopravvissuta solo perché aveva una coperta in più e perché non aveva bevuto come Hillary e Paul, poiché il consumo di alcol abbassa la temperatura corporea interna.

La strada da Sheridan, Wyoming a Billings, Montana, passa attraverso la riserva dei Crow, il che significa che Teonna Rainwater potrebbe salvare Alexandra Dutton in un destino particolarmente toccante per concludere il 1923.

Uno dei motivi principali per cui Paul e Hillary morirono assiderati, nonostante fossero in un’auto in funzione, è che la maggior parte delle auto non aveva il riscaldamento interno di serie fino agli anni ’60, e all’interno faceva praticamente freddo come fuori. Ciò che non è così facile da spiegare è perché hanno continuato a guidare anche dopo che l’addetto alla stazione di servizio ha detto ad Alex che non c’erano stazioni di servizio fino a Billings. È possibile che Paul abbia semplicemente sopravvalutato l’autonomia della sua auto o abbia insistito per guidare fino in fondo, ma è comunque strano che Alexandra non abbia voluto prendere il treno per Bozeman.

Alexandra potrebbe essere sopravvissuta, ma è ancora in una posizione molto precaria all’inizio del finale della seconda stagione del 1923. Non è ancora morta, ma Alexandra sta ancora congelando ed è bloccata nel bel mezzo di una landa desolata invernale. L’unica speranza di sopravvivenza di Alexandra è che qualcuno la trovi e la porti al caldo, il che sarebbe un altro brillante colpo di fortuna. Tuttavia, la strada che va da Sheridan, nel Wyoming, a Billings, nel Montana, passa attraverso la riserva dei Crow, il che significa che Teonna Rainwater potrebbe salvare Alexandra Dutton in un destino particolarmente toccante per concludere l‘anno 1923.