iHostage: guida al cast e ai personaggi del film Netflix

Il film thriller di Netflix iHostage – diretto da Bobby Boermans – è attualmente uno dei titoli più visti sulla piattaforma, anche per merito del suo cast di attori di talento, seppur poco conosciuti a livello internazionale. Il film, come ormai noto, si basa su una storia vera accaduta nel 2022, in cui un uomo armato ha chiesto milioni di dollari in cambio della vita degli ostaggi presi in un Apple Store. iHostage esamina le prospettive dell’uomo armato, degli ostaggi e degli agenti delle forze dell’ordine che cercano di risolvere la situazione, offrendo dunque un ritratto a più punti di vista sulla vicenda.

Tornando al cast, iHostage è una produzione olandese e molti degli attori che vi hanno partecipato hanno trascorso la loro carriera lavorando a progetti in Europa. I protagonisti del film potrebbero quindi non essere ancora noti al pubblico, ma le loro eccellenti interpretazioni li faranno sicuramente conoscere o comunque perlomeno faranno venire la curiosità di scoprire chi sono e a quali progetti hanno preso parte in passato. Ecco allora una guida al cast e ai personaggi del film!

Il cast principale di iHostage

Soufiane Moussouli nel ruolo di Ammar

Soufiane Moussouli è un attore olandese-marocchino che è apparso in film e serie televisive per oltre un decennio. La sua prima interpretazione in un lungometraggio è stata in Popoz del 2015, una commedia d’azione con poliziotti. In seguito, ha trascorso cinque anni a recitare in cortometraggi prima di tornare sul grande schermo per The Way of Paradise del 2020, anche se ha interpretato solo un agente di polizia senza nome. Nel 2021 è apparso in sei episodi di Mocro Maffia, una serie televisiva acclamata dalla critica sulla mafia marocchina, prima di ottenere il ruolo in iHostage.

Nel film Moussouli interpreta Ammar, l’uomo armato, in precedenza autista di autobus immigrato dalla Siria, che minaccia di far esplodere il negozio dopo aver preso degli ostaggi. Ammar è stato definito un “antagonista a più livelli”, anche se il film permette di comprendere la sua umanità, cercando di non restituirne un ritratto da cattivo totale.

Admir Sehovic nel ruolo di Ilian

Admir Sehovic è un attore la cui carriera cinematografica e televisiva è iniziata come attore bambino all’età di dieci anni, prima di tornare nel settore negli anni 2010. Il suo primo ruolo di rilievo è stato in una serie criminale serba intitolata Black Sun, dove è apparso in sei episodi acclamati dalla critica. Ha anche avuto un ruolo di rilievo in una serie thriller e mistery intitolata Kotlina. L’uscita di iHostage su Netflix significherà ora probabilmente una maggiore esposizione internazionale per Sehovic rispetto ai suoi progetti precedenti.

L’attore interpreta dunque Ilian, il protagonista e principale ostaggio di Ammar. La sua sfortuna si aggrava quando si trova nell’Apple Store all’arrivo del criminale. L’uomo è già alle prese con problemi cardiaci e con la difficoltà di provvedere economicamente alla sua famiglia, per cui quella vicenda lo pone ulteriormente sotto stress. Grazie alla sua astuzia, però, Ilian riuscirà a cogliere il momento buono per salvarsi la vita.

Loes Haverkort nel ruolo di Lynn

Loes Haverkort è un’attrice olandese che ha recitato in film e ruoli televisivi per oltre due decenni. Tra i suoi ruoli figurano serie televisive poliziesche acclamate dalla critica come Styx e Celblok H, storie di vita quotidiana come Moedermaffia! e Oogappels, e drammi storici come Redbad. Sebbene non sia un nome molto conosciuto al di fuori del suo paese, Haverkort è un attrice molto richiesta nei Paesi Bassi, con il curriculum più completo del cast di iHostage.

Nel film, Haverkort interpreta Lynn, una delle protagoniste principali, in quanto è la negoziatrice della polizia che parla con Ammar e cerca di salvare gli ostaggi. Il suo ruolo si rivela fondamentale per mantenere stabile la situazione, evitando pericolose escalation di violenza. Sebbene resti a distanza da Ammar e Ilian, Lynn è infatti l’unica ad avere un rapporto “diretto” con loro.

Emmanuel Ohene Boafo come Mingus

Emmanuel Ohene Boafo è un attore olandese-ghanese che negli ultimi dodici anni ha lavorato duramente per affermarsi nel mondo del cinema e della televisione olandese. Le sue interpretazioni più importanti sono state il ruolo di protagonista nel film Pariah del 2024 e il film White Berry del 2022. Compresi i progetti di cortometraggi, Boafo ha già accumulato più di trenta crediti di recitazione, la metà dei quali dal 2020 in poi.

Nel film Boafo interpreta Mingus, uno dei dipendenti dell’Apple Store che collabora segretamente con la polizia, mettendo a rischio la propria vita per aiutare gli ostaggi. Sarà però proprio la sua collaborazione a permettere alle forze dell’ordine di avere chiara l’organizzazione interna del negozio e a capire come è possibile o non possibile entrarvi senza che Ammar dia vita ad un esplosione di violenza.

Il cast e i personaggi di supporto di iHostage

Marcel Hensema nel ruolo di Kees: Marcel Hensema è un attore cinematografico e televisivo olandese noto per i suoi ruoli in Hollands hoop e Sphinx.

Fockeline Ouwerkerk nel ruolo di Soof: Fockeline Ouwerkerk è un’attrice olandese apprezzata per i film Speech e The Resistance Banker.

Roosmarijn van der Hoek nel ruolo di Bente: Roosmarijn van der Hoek è una giovane attrice che ha iniziato la sua carriera come attrice bambina, lavorando in titoli come Hidden in the Spotlight.

Robin Boissevain nel ruolo di Lucas: Robin Boissevain è un attore olandese che il pubblico potrebbe riconoscere dalla serie Netflix Ares.

Louis Talpe nel ruolo di Winston: Louis Talpe è un attore belga noto soprattutto per il ruolo di Toby nella serie per bambini Mega Mindy.

Eric Corton nel ruolo di Mark: Eric Corton è un attore olandese apparso in serie televisive come Penoza e Mocro maffia.

Matteo van der Grijn nel ruolo di Abe: Matteo van der Grijn è un attore olandese che ha avuto un ruolo memorabile nella terza stagione di Ted Lasso di Apple TV+, interpretando l’interesse amoroso di Rebecca che incontra ad Amsterdam.

Ahlaam Teghadouini nel ruolo di Jihane: Ahlaam Teghadouini è un’attrice nota per i suoi ruoli in serie televisive come Roomies.

Thijs Boermans nel ruolo di Matthijs: Thijs Boermans è un attore olandese noto per film come The Hero e Vicious.