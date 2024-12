Asaf, la spiegazione del finale: Asaf abbatte Payen Kuyern?

Lo serie turca di Netflix Asaf racconta la vita del personaggio principale, che rimane involontariamente invischiato in una rete di corruzione e cospirazioni. Asaf Erdem, autista di Uber, è abituato a vivere a testa bassa, evitando il confronto e il conflitto. Per questo motivo, sta affrontando un divorzio apparentemente inevitabile, mentre si occupa del declino della salute di suo figlio. Tuttavia, una nuova minaccia entra nella sua vita dopo che uno sfortunato tamponamento lo introduce nel mondo di Payen Kuyern, una misteriosa organizzazione con loschi affari.

Di conseguenza, l’autista si ritrova nel mezzo dell’indagine della polizia del capitano Argun contro un nemico che ha occhi e orecchie ovunque. Mentre Asaf si trova a dover affrontare questo viaggio inaspettato e indesiderato, la sua vita si trasforma rapidamente in un gomitolo di misteri, che invitano il pubblico a lasciarsi incuriosire. SPOILER IN ARRIVO!

Ricapitolazione di Asaf

Nonostante i suoi sforzi, la carriera di Asaf come autista di Uber continua ad andare a rotoli a causa del suo basso rating sull’applicazione. Una mattina, dopo essere arrivato in ritardo a un appuntamento, l’autista finisce per essere coinvolto in un incidente, dopo che un’auto si è schiantata contro il suo veicolo mentre lo stava superando nel traffico. Quando cerca di affrontare il colpevole, quest’ultimo si limita a dargli dei contanti e a chiedergli di non coinvolgere la polizia. Inoltre, gli dà un biglietto da visita di Payen Kuyern, dicendogli di chiamare la compagnia se i soldi non coprono la sua assicurazione. Asaf si trova già in una brutta situazione finanziaria. Sua moglie, Sema, minaccia di prendere la custodia completa di Atlas, il loro giovane figlio affetto da problemi cardiaci, a causa della carriera in declino di Asaf.

Pertanto, Asaf deve inevitabilmente rivolgersi a Payen Kuyern quando il compenso dell’autista è insufficiente per le riparazioni. Tuttavia, una volta presentatosi all’ufficio dell’organizzazione, si rende conto di non poter fare nulla senza conoscere il nome dell’autista. Mentre la miriade di frustrazioni della sua vita aumenta, Asaf perde il controllo del suo temperamento quando scorge il SUV dell’autista nel parcheggio dell’edificio aziendale. Di conseguenza, prende impulsivamente un tubo e lo distrugge completamente. Di conseguenza, finisce sotto custodia della polizia, dove il capitano Kemal Argun lo informa che l’auto che ha attaccato appartiene a Nasuh Alphan, un grosso uomo d’affari e azionista di Payen Kuyern.

Argun sospetta che Asaf sappia più cose sull’azienda di quanto non dica. Per lo stesso motivo, chiede all’autista di informarlo se vuole condividere qualcosa di più su Nasuh o sui suoi affari. In seguito, una volta lasciato il commissariato, gli uomini di Nasuh lo portano dall’uomo d’affari per regolare i conti. Sebbene Asaf cerchi di spiegare la situazione, si rende conto di non riuscire a individuare tra gli autisti di Nasuh lo stesso uomo in abito nero che aveva investito la sua auto. Pertanto, l’autista non ha altra scelta che eseguire un lavoro per l’uomo d’affari per rimediare alle sue azioni.

Asaf viene così coinvolto nel pericoloso mondo di Payen Kuyern. Dopo aver ricevuto l’incarico di ritirare un pacco, l’autista si ritrova con un ragazzino senza nome e con il cadavere di Argun. Inoltre, quando tenta di rivolgersi alla polizia, la sua strada si incrocia con lo stesso uomo dell’incidente, Cuneyt Bozkurt, che si rivela essere un tenente di polizia. Dopo che Cuneyt lo minaccia, è costretto a sbarazzarsi del cadavere di Argun. Tuttavia, trova una chiavetta USB nascosta sul corpo di Argun, che contiene ricerche investigative sugli affari di Payen Kuyern. Utilizzando le stesse informazioni, Asaf si muove contro Cuneyt, mettendo a rischio la relazione illecita di quest’ultimo con Nasuh.

Poco dopo, una giornalista, Rüya Deren, entra nella sua vita e fa domande sulla scomparsa di Argun. Si scopre che il capitano aveva lavorato con la giornalista per scoprire i segreti del legame di Payen Kuyern con le attività illegali. Inoltre, Nasuh inizia a usare la famiglia di Asaf per ricattarlo affinché svolga altri lavori per lui. Di conseguenza, Asaf accetta di aiutare Rüya a organizzare un incontro con uno dei contatti di Argun, un informatore di Payen Kuyern. Tuttavia, la missione finisce per essere una delle trappole di Nasuh per catturare l’informatore. Nel frattempo, il mistero del ragazzo che Asaf ha raccolto persiste.

Cosa succede nel finale di Asaf: Chi è il ragazzo? Perché Cüneyt lo ha rapito?

Il ragazzo, che si rifiuta di condividere il suo nome con chiunque, continua a rimanere un punto di intrigo per molto tempo. Inizialmente, sembra che Payen Kuyern voglia che Asaf lo prenda in braccio, ma le istruzioni su cosa fare del bambino in seguito rimangono poco chiare. Asaf tenta di occuparsi personalmente del bambino, che cerca di sostituire Atlas alla famiglia dell’autista in diverse occasioni. Alla fine, questo costringe Asaf a lasciare il bambino ai servizi di protezione dell’infanzia. Tuttavia, quando il ragazzo affronta la minaccia di andare da Cüneyt, accetta di rivelare all’autista la verità sulle sue origini. Si scopre che è stato Cüneyt a rapire il bambino.

Cüneyt ha fatto parte del “sistema” di Payen Kuyern per molto tempo, collaborando con loro in accordi quid-pro-quo. Pertanto, ha prelevato il bambino dall’orfanotrofio su ordine di Nasuh. Poiché Cüneyt era un poliziotto con radici nei servizi di protezione dell’infanzia, poteva facilmente rapire il ragazzo dall’orfanotrofio senza destare sospetti. Tuttavia, mentre accompagnava il ragazzo in città, il poliziotto ha avuto un incidente con Asaf, l’autista di Uber. Per lo stesso motivo, Cüneyt è stato irremovibile nel tenersi lontano dalla polizia e ha cercato di nascondere l’incidente sotto il tappeto.

Tuttavia, una volta che Cüneyt ha riportato il ragazzo alla stazione di polizia – e Asaf è finito lì nello stesso momento dopo aver attaccato l’auto di Nasuh – il ragazzo ha subito riconosciuto l’autista. Di conseguenza, per una serie di coincidenze, Argun, che già sospettava che Cüneyt lavorasse con l’organizzazione, ne ha avuto la conferma. Inoltre, ha capito che il poliziotto stava trafficando il bambino per conto di Payen Kuyern. Di conseguenza, riportò il bambino con sé nel suo appartamento. Questo ha messo in pericolo sia l’organizzazione che Cüneyt. Nasuh trovò quindi una soluzione.

Quella sera, Cüneyt si recò nell’appartamento di Argun, dove lo soffocò a morte. Poi ha nascosto il cadavere nell’auto di Asaf come “pacco” da far prendere all’autista. Tuttavia, il ragazzo ha assistito all’intera scena. Per questo motivo, è scappato e si è nascosto nell’auto di Asaf, fingendo di essere il pacco in modo che l’autista dovesse portarlo con sé per il viaggio. In seguito, il ragazzo tenta in vari modi di inserirsi nella vita dell’anziano – soprattutto cercando di sostituire Atlante – per non dover tornare all’orfanotrofio o a Cüneyt.

Tuttavia, alla fine, dopo che l’autista lo ha nascosto a casa dell’apatica madre, Nasuh finisce per portare con sé il ragazzo. A quel punto, la collaborazione tra Nasuh e Cüneyt è diventata troppo instabile. Per lo stesso motivo, l’uomo d’affari intende usare il bambino come garanzia contro il poliziotto, poiché è stato testimone dei crimini di quest’ultimo.

Nasuh viene arrestato?

Cüneyt non può permettere che Nasuh usi il bambino come leva su di lui. Pertanto, si mette contro Nasuh e pensa di usare l’autista per far cadere l’uomo d’affari e cancellare tutti i suoi crimini. Per farlo, mette una bomba nell’auto di Asaf con l’intenzione di fargliela guidare fino a una “barca”, dove Nasuh farà la sua fine. Tuttavia, per assicurarsi che l’autista faccia ciò che gli è stato chiesto, Cüneyt fa in modo che la bomba esploda se l’auto viene lasciata incustodita per più di cinque minuti. Inoltre, nasconde un altro telefono all’interno dell’auto per usarlo come detonatore nel caso in cui Asaf non risponda alle chiamate di check-in. Di conseguenza, l’autista si trova in una situazione precaria, aggravata dalla scarsa durata della batteria del suo telefono.

Tuttavia, nel caos che segue, Asaf cerca di assicurarsi che l’auto non salti in aria perché, una volta che il suo telefono si è spento, scopre una caratteristica particolare della bomba di Cüneyt. Un localizzatore è stato attaccato alla parte inferiore dell’auto per avvisare Cüneyt della posizione del veicolo. Egli intende usare questo sistema per assicurarsi che Asaf porti l’auto alla barca di Nasuh, dove si terrà una riunione per i nuovi membri del Payen Kuyern, dopo la sparatoria di massa avvenuta durante l’evento precedente. Una volta che Asaf avrà portato l’auto alla barca, Cüneyt intende far esplodere la bomba, eliminando subito Nasuh e il ragazzo dal tavolo.

Tuttavia, Asaf ha un’idea diversa. Una volta ricevuta la posizione della barca, l’autista rimuove il localizzatore dall’auto. Dopodiché, la guida fino al cantiere, che aveva ipotizzato essere il luogo di sepoltura di Nasuh per tutti gli ex membri morti della sua compagnia. Asaf sa che Cüneyt cercherà lo stesso luogo per usare questi corpi come prova contro Nasuh, per coinvolgere ulteriormente l’uomo d’affari e cancellare la propria responsabilità. Per questo motivo, lascia lì l’auto e porta con sé il localizzatore fino alla barca. Di conseguenza, quando Cüneyt attiva la bomba – con l’ipotesi che l’auto sia sulla barca – finisce per segnare il proprio destino.

Nel frattempo, sulla barca, Asaf negozia per la vita del ragazzo, che ha appena salvato deviando la bomba di Cüneyt, che era in parte destinata a ucciderlo. Tuttavia, Nasuh sostiene che l’autista era arrivato per salvare la vita del ragazzo sbagliato. Si scopre che ha mandato il suo miglior assassino, Asil, a cercare Atlas. Nasuh vuole uccidere il figlio di Asaf per punirlo di essersi messo contro la sua organizzazione. Tuttavia, l’autista si rifiuta di arrendersi. Mentre Nasuh lascia la barca, Asaf lo segue con un’auto che ruba al fidanzato di Sema, Harun. Prima che Nasuh possa arrivare all’aeroporto per lasciare la città, Asaf lo insegue e si schianta con la sua auto contro il SUV dell’altro uomo.

Questo dà all’agente di polizia Akif, che sta seguendo Asaf da quando ha telefonato al fratello, il tempo necessario per rintracciarlo. Così, alla fine, le autorità riescono ad arrestare Nasuh. Ruya usa tutte le prove che ha raccolto per portare alla luce la verità sull’organizzazione, dimostrando che ha usato metodi illegali per fornire privilegi ai membri del suo “sistema”. Alla fine, grazie ad Asaf, l’organizzazione elitaria fa la sua brutta fine.

Atlas muore? Viene operato per il trapianto di cuore?

Uno degli aspetti più emotivi della storia di Asaf è il rapporto con il figlio Atlas. Atlas ha una malattia cardiaca che richiede un trapianto di cuore. Tuttavia, a causa di circostanze sconosciute, è stato privato del suo posto nella lista d’attesa dell’ospedale. Alla fine si è scoperto che i Payen Kuyern, avendo legami in varie industrie, spesso tiravano le fila per aumentare la posizione di alcuni membri nelle liste d’attesa. Pertanto, Atlas perde la possibilità di sottoporsi all’intervento, mettendo a dura prova il matrimonio di Asaf e Sema. Sema è spinta a separarsi da Asaf, incolpando la sua passività per l’ingiustizia.

Per lo stesso motivo, Sema vuole la piena custodia di Atlas dopo il divorzio, in modo che lei e il suo nuovo compagno, Harun, possano fare causa all’ospedale e portare il bambino in Germania per l’intervento. Tuttavia, Harun ha un piano diverso. A quanto pare, l’avvocato entra a far parte di Payen Kuyern nel secondo processo di reclutamento. Pertanto, vuole usare i suoi benefici per far ottenere ad Atlas il trattamento utilizzando lo stesso sistema truffaldino che glielo ha negato all’inizio. Da parte sua, Sema non è contenta della piega che hanno preso gli eventi. Di conseguenza, lascia la barca dell’organizzazione con Atlas e torna a casa.

Tuttavia, un pericolo maggiore attende Sema e Atlas a casa, dove Asil li aspetta con il suo cecchino. Tuttavia, prima che Asil possa colpire il suo obiettivo, la polizia circonda Nasuh e lo arresta. Asil, che per tutto il tempo è stato in comunicazione con Nasuh, sente il litigio e decide di rinunciare alla sua missione. È possibile che parte della sua esitazione derivi dal fatto che aveva creato un certo legame con Atlas dopo averlo seguito per settimane. Così, Atlas sopravvive all’attentato. Mesi dopo, una volta che le cose si sono sistemate ed è emersa la verità su Payen Kuyern, alcuni sistemi, tra cui l’industria medica, si liberano dalla corruzione.

Di conseguenza, Atlas può sottoporsi al trapianto di cuore senza dover viaggiare in un altro Paese. Nel frattempo, Sema e Asaf superano le loro differenze e tornano a essere una coppia. L’unica differenza rimane la nuova aggiunta alla loro famiglia: il bambino, che si rifiuta ancora di dire a tutti il suo nome ma è felice di aver trovato una nuova famiglia. Allo stesso modo, Atlas, non più tormentato dalla sua malattia, è felice di aver trovato un fratello.