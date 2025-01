Avengers: Doomsday, la storia c’è ma la sceneggiatura non è ancora pronta

I Marvel Studios avevano in programma una storia incentrata su Kang per il quinto film degli Avengers (precedentemente Avengers: The Kang Dynasty), ma sono stati costretti a tornare al tavolo da disegno quando l’attore Jonathan Majors è stato condannato per aggressione. Si è quindi deciso di passare al Dottor Destino, che sarà interpretato da Robert Downey Jr. con Avengers: Doomsday.

“Abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con Markus e McFeely durante tutto il lavoro che abbiamo svolto insieme”, ha detto il co-regista Joe Russo l’anno scorso quando Stephen McFeely si è unito al team di sceneggiatori. “È un po’ come risalire in sella a una bicicletta. Abbiamo un processo davvero codificato con cui lavoriamo tutti insieme. È molto complicato elaborare una storia di questa portata”.

“Questi saranno film molto, molto grandi con molti personaggi e molte trame che si fondono”, ha aggiunto Joe Russo. “Siamo davvero contenti di come stanno venendo insieme in questo momento.” Non siamo sicuri di quanto sia stata modificata l’idea originale, ma elaborare una nuova storia ha quasi certamente comportato più che semplicemente cambiare un cattivo con un altro, e sembra che la sceneggiatura non sia ancora esattamente dove dovrebbe essere.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, la Marvel ha imbastito la storia, ma la sceneggiatura non è ancora completa e probabilmente ci lavorerà fino a marzo, poco prima dell’inizio delle riprese.

Non è così insolito come si potrebbe pensare (il processo di scrittura spesso continua anche quando le telecamere sono già in funzione) e non significa necessariamente che le riprese potrebbero essere ritardate (anche se è certamente possibile).

Quale sarà la trama di Avengers: Doomsday?

Le voci sulla trama continuano a circolare e si parla di una nuova squadra di eroi più potenti della Terra che si riunisce per combattere contro le varianti malvagie dei sei Vendicatori originali. Probabilmente si tratta più di una speculazione che altro, anche se Chris Evans tornerà (nei panni di Steve Rogers, non di Johnny Storm) e di recente abbiamo sentito che anche Scarlett Johansson tornerà nei panni di Vedova Nera, nonostante Natasha Romanoff sia stata uccisa in Avengers: Endgame.