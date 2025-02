Cella 211, la spiegazione del finale: Calancho è morto?

Il finale di Cella 211 mostrava sul governatore Montes che inviava un agente disonesto della DEA, Javi, insieme alla sua squadra, nella prigione di Ciudad Juarez per estrarre Baldor e poi uccidere il boss della prigione, Calancho. La prigione di Ciudad Juarez era il fulcro delle transazioni illegali tra il cartello della divisione settentrionale (comandato da qualcuno chiamato solo 25), il governatore di Chihuahua, il direttore, Gandara, e il secondo in comando del direttore, Ramirez.

Il piano iniziale era semplicemente quello di consegnare Baldor, che apparentemente supervisionava diversi account illegali di funzionari di alto rango della prigione, a 25, nel mezzo di una rivolta carceraria. Ma Calancho ha rovinato tutto tenendo Baldor in ostaggio e avanzando ogni genere di richiesta. Juan, un avvocato per i diritti umani, si è trovato nel mezzo di questo pasticcio anche se era lì solo per vedere un cliente. Ha fatto del suo meglio per orientare la situazione nella giusta direzione in modo che il danno fosse minimo. Tuttavia, quando la moglie incinta, Helena, è morta ai cancelli della prigione, cercando di sapere come stava il marito, qualcosa dentro Juan è scattato e si è reso conto che l’unica cosa che poteva fare era fare della prigione la sua nuova casa. Juan ci è riuscito?

Baldor è stato consegnato all’FBI

Dato che le autorità si rifiutavano di eseguire gli ordini di Calancho, nonostante tenesse in ostaggio Baldor e i suoi preziosi dati, ha costretto Juan a tagliare la mano di Baldor in modo che tutti sapessero che facevano sul serio. Tuttavia, se Baldor fosse morto dissanguato, Calancho non avrebbe avuto nessuna leva per contrattare con le autorità. Non voleva che Baldor lasciasse la prigione ed era scettico riguardo all’ingresso dei paramedici nei locali.

Questa situazione caotica ha permesso al governatore di inviare Javi e il suo team come paramedici, mentre un’altra parte del suo team si occupava della rete elettrica. Baldor fu estratto con successo da Javi e dal suo team dopo che l’intera Chihuahua era stata immersa in un blackout totale. Si erano dimenticati della valigetta di Baldor che era piena di dati importanti, ma Juan la consegna.

Javi consiglia a Juan di lasciare la prigione con loro, altrimenti 25 e il cartello della divisione settentrionale non lo avrebbero risparmiato mentre venivano a prendere Calancho e i suoi soci. Ma Juan si rifiuta di andarsene, dicendo che aveva affari in sospeso in prigione e che avrebbe incontrato Javi solo per assicurarsi che il governatore fosse disposto a mettere a frutto le informazioni dal portatile di Baldor. Javi mantenne la promessa e consegnò Baldor e la sua valigetta all’FBI, che era felicissima di mettere le mani su entrambi perché li avrebbe aiutati a porre fine a tutti i tipi di attività criminali nazionali e internazionali.

Ora, anche se Javi aveva tradito la DEA per servire il suo paese, dà al suo ex capo, Shirley, la possibilità di scappare. Lui si scusa con lei e le consiglia di fare le valigie prima che venga arrestata dalla polizia statale per aver condotto attività illegali su suolo straniero, che è esattamente ciò che accadde, perché Shirley ci mette troppo tempo ad agire.

In Cella 211 Calancho muore

Calancho ascolta la conversazione di Juan con Javi e segue Juan mentre torna all’area principale della prigione. Sembra che avrebbe punito Juan quasi immediatamente perché, nel corso di questa rivolta, Calancho aveva perso sua sorella e la sua unica pedina di scambio per il miglioramento della prigione, ovvero Baldor. Non gli era rimasto nulla e, per giunta, aveva scoperto che Juan non stava esattamente dicendo la verità sulla sua identità e aveva aiutato Baldor a fuggire e aveva persino consegnato il suo computer portatile alle autorità. Ma, abbastanza sorprendentemente, Calancho proclamò che era tempo di porre fine alla rivolta perché aveva vinto la guerra. Juan era comprensibilmente confuso.

Quindi, Calancho spiega che mentre aveva dato inizio a tutto quel trambusto per dimostrare alle autorità e ai cartelli che la sua gente aveva bisogno di migliori condizioni di vita in prigione, grazie a Juan, la rivolta si era trasformata in qualcosa di più grande. Con Baldor nelle mani del FBI, le persone che stavano usando gente come Calancho come pedine per spostare denaro nero e tutti gli altri tipi di cose illegali sarebbero state costrette a pagare per i loro crimini.

E questo era più che sufficiente per Calancho perché sacrificasse tutta la sua vita in quella prigione in modo che persone come 25 e i cartelli potessero funzionare liberamente. In cambio, non riceve nemmeno un basilare gesto di gratitudine. Quindi, se la giustizia avesse prevalso a causa del “tradimento” di Juan, allora quella sarebbe stata una vittoria per lui. Detto questo, Calancho non era un idiota e sapeva che, indipendentemente da ciò che sarebbe successo dopo che Baldor avesse detto la sua, 25 lo avrebbe ucciso. Pertanto, invece di morire per mano del suo acerrimo nemico, chiese a Juan di risparmiargli la suspense e di liberarlo da questo regno mortale in modo che potesse riunirsi alla sorella defunta. Ovviamente Juan non vuole farlo, ma Calancho lo convince fino a quando non gli conficca il pugnale nel cuore. Con ciò, Juan diventa il nuovo boss della prigione di Ciudad Juarez, e 25 e la sua squadra dovettero o andarsene a mani vuote.

Juan divenne il boss alla fine di Cella 211

Nel finale della Cella 211, il capo di 25 lo consegna alla polizia di stato perché la sua dipendenza da Gandara per far uscire Baldor dalla prigione gli era costata molto, e credeva che con 25 fuori, il cartello avrebbe potuto funzionare più agevolmente. Il sottotenente Castro racconta alla stampa come la rivolta avesse esposto tutte le attività illegali che si stavano verificando nella prigione e come fosse la necessità del momento per Chihuahua di ripulire il suo comportamento se il governo voleva che i suoi cittadini vivessero in pace. Grazie a questo attacco al crimine organizzato, il governatore Montes divenne un favorito nella prossima corsa presidenziale. Montes promette di riformare il paese recidendo i legami tra americani, autorità di polizia e cartelli della droga in modo che ogni parte del Messico sia libera da ogni forma di narcoterrorismo. Ma quanto di ciò era vero?

Bene, durante gli ultimi momenti della serie Netflix, abbiamo visto Gandara trasferirsi in un nuovo stato con una borsa piena di denaro sporco, il che significa che continuerà a svolgere ogni genere di attività illegale altrove senza dover affrontare le ripercussioni delle sue azioni in prigione come direttore. Il capo del cartello della divisione settentrionale, la cui facciata era una società di cemento, ha acquistato una banca texana, creando così una nuova base operativa che non coinvolgeva una prigione e i suoi detenuti. Detto questo, con Juan come capo della prigione di Ciudad Juarez, la struttura correttiva è migliorata molto. I rapporti tra i prigionieri e le autorità carcerarie sono amichevoli. Ogni detenuto ha la propria cella e l’intero edificio sembrava incredibilmente organizzato e pulito. E forse è per questo che il governatore (o forse il presidente) Montes è disposto a parlare di lavoro con Juan.

La serie non ha chiarito se Montes e Juan intraprenderanno qualche tipo di attività illegale o meno. È del tutto possibile che Montes voglia che Juan usi le sue abilità per riformare i peggiori criminali del Messico, soprattutto perché ha dimostrato di avere il potere di farlo negli ultimi anni. Tuttavia, poiché i cartelli e i criminali esistono ancora, vorrebbero vendicarsi di Montes per essersi fatta strada verso il trono gettandoli tutti sotto il proverbiale autobus. Quindi, per preservare la sua posizione, forse Montes ha bisogno di Juan e dei suoi contatti. Anche se il presidente e il boss non prendono parte a nulla di illecito, si aiuteranno sicuramente a vicenda per mantenere la corona sulle rispettive teste.